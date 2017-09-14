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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:14
The_Rebel написав:
Про що мова, ви доводите і вірите, що Яник демократ і реально прагнув в ту асоціацію, ЄС і тп? Розкладаючи повсюду росіян? Сміх та й годі. П.с. Може ви думаєте, що так він замилював очі Путіну, а сам хотів швиденько прошмигнути в Європу?
Не треба вигадувати за мене, що я доводжу кумедне.
Я це чітко вказав, цитата:
"Яник мудак, але й не настільки дурак.
Він. В Європу-то хотів йти чому????
Да тому, що не хотів під путла...
Бо краще оті м'які цивілізовані еуропеці, ніж оті руцьки дикуни, які його отімєют по повній.
Це єдина причина.
Чому в напрямку Європи, а не рф."
Ваш сміх -- це ота ціна за віконцем.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:16
Hotab написав:холява
Один приклад - людина проходила службу, доглядал за хозяйством ..... а зараз вже носить нашивки ГУР і мідальйон на шії з совою .
Є таке.
На третьому році зʼявились «візуальні контакти», «5 недєль на передкє, только помицца на Оболонь в глубокій тил».
Скоро «колону бронєтєхнікі в Ірпєнє - то я.. і ето только пока сам без подкрєплєнія». А потом так волбщє..,
його вже носить , а пройде декий час і ......
.... чекаємо нагородження .... і нових посад .
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:20
detroytred написав:
Ви перестрибуєте з неправильного самого принципу функціонування ліфту на несправність.
В справному армійському ліфті молоді талановиті їдуть вгору аж гай шумить.
В менш 30 років комбриги тощо.
За десять років з солдат вже давно комбати.
Але проблема в тому, нерозумні й недосвідчені не йдуть вниз, як мали б. В кращому випадку, для них шукають тепле місце де від них буде трохи менше шкоди.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:20
ЛАД написав:
Это как? И кто "продовжував б знищувати ці 8 років"?
The_Rebel написав:
............
Всяке може бути і всяке могло бути, як і то що без Криму та Донбасу у 2014 нашу армію продовжували б знищувати ці 8 років
, і бойові дії зараз були у районі Вінниці/Тернополя, а вся захоплена Україна була б як Попасна/Маріуполь
И ещё - у нас всё время напоминают (точнее, напоминали при Порошенко, но и сейчас здесь иногда всплывает), что в 2014 у нас оказалось, что армии практически нет.
Почему Путин тогда ограничился Крымом и кусочком Донбасса?
Конкретно прізвища назвати? Саламатин, Лебедев - росіяни міністри оборони України. Останній був навіть на святкуванні з приводу захоплення Криму у 2014 році у кремлі. То як на вашу думку він розвивав чи знищував армію?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:21
The_Rebel написав:
А не хочете розглянути інший варіант (зважаючи на факти, а не домисли), що було якраз навпаки - так він замилював очі українцям і європейцям, а сам продавав все Росії, розставляв їх людей та готувався стати місцевим довічним князем і це стало очевидним лише у момент підписання, де вже ніяк не можна було відмазатися
Не хочу.
Бо сміх -- це отакий рух під рфію через реалізацію євроінтеграційних процесів.
Це як видаляти гланди через попу...
Він би одразу почав рухати Україну в бік рфії.
А не до розмахування навіть Донбасом європрапорів.
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detroytred
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:25
sashaqbl написав: detroytred написав:
Ви перестрибуєте з неправильного самого принципу функціонування ліфту на несправність.
В справному армійському ліфті молоді талановиті їдуть вгору аж гай шумить.
В менш 30 років комбриги тощо.
За десять років з солдат вже давно комбати.
Але проблема в тому, нерозумні й недосвідчені не йдуть вниз, як мали б. В кращому випадку, для них шукають тепле місце де від них буде трохи менше шкоди.
Те, що ліфти потребують починки, безумовно.
Автоматичних поки не вигадали.
Ліфти працюють саме так, як бажають управлінці. Цими ліфтами.
Вся панель керування саме в їх ручонках.
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detroytred
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:29
The_Rebel написав:
Конкретно прізвища назвати? Саламатин, Лебедев - росіяни міністри оборони України. Останній був навіть на святкуванні з приводу захоплення Криму у 2014 році у кремлі. То як на вашу думку він розвивав чи знищував армію?
Те, що рфія зберігала свій вплив в Україні, це наявне.
Але зрозуміло, що і різко позбавитись його можна було тільки через Майдан.
Ціна за віконцем...
Похід за Ферарі дорого коштує.
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detroytred
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:30
холява написав: Успіх написав:
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але...
Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал!
На загал поважного форуму!
Тож, - тепер, нехай ВОНИ поцілують мене в дупу!
В саму дірочку!©
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно...
"успіх "-- щось я не чув коли ти був у ЗСУ ,про якісь контузії .
...а ти така людина , що виніс би нам всім мізки , якби то мало місце .
... навіть не знаю як це назвати -- але твої" фантазії" можуть далеко завести ...
Один приклад - людина проходила службу, доглядал за хозяйством ..... а зараз вже носить нашивки ГУР і мідальйон на шії з совою .
При детальній розмові , завіряє що він зам командира батальоной розвідки ....
дивись , якби малесенька фантазія не перетворилась в дуже нав'язливу ідею ....
Успіх, чому не доповів маршалу Холяві про бойову обстановку?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:34
detroytred написав: The_Rebel написав:
А не хочете розглянути інший варіант (зважаючи на факти, а не домисли), що було якраз навпаки - так він замилював очі українцям і європейцям, а сам продавав все Росії, розставляв їх людей та готувався стати місцевим довічним князем і це стало очевидним лише у момент підписання, де вже ніяк не можна було відмазатися
Не хочу.
Бо сміх -- це отакий рух під рфію через реалізацію євроінтеграційних процесів.
Це як видаляти гланди через попу...
Він би одразу почав рухати Україну в бік рфії.
А не до розмахування навіть Донбасом європрапорів.
Так він одразу і почав рухатися в бік росії. Де ви побачили рух на захід я зрозуміти не можу. Поставивши росіян на ключові посади та продаючи їм заводи? Ну назвіть мені якесь суттєве проєвропейське рішення яника.
Його наступник, наприклад, вдався в іншу крайність - набирав литовців та (на той час проєвропейських) грузинів. Але принаймні по цьому вектор було чітко видно.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:38
detroytred написав:
Ціна за віконцем...
То понятно. Толку-то..Прошлое не имеет смысла,кроме как выводы делать, но тут выводы поздно делать.
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