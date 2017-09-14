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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:47
Hotab написав:
не доповів про бойову обстановку?
на Оболоні
Твій оперативний район на час війни в Румунії
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:49
The_Rebel написав:
Так він одразу і почав рухатися в бік росії. Де ви побачили рух на захід я зрозуміти не можу. Поставивши росіян на ключові посади та продаючи їм заводи? Ну назвіть мені якесь суттєве проєвропейське рішення яника.
Його наступник, наприклад, вдався в іншу крайність - набирав литовців та (на той час проєвропейських) грузинів. Але принаймні по цьому вектор було чітко видно.
Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.
Хотів би до рфії, то рухав би в Тайожний союз.
За великим рахунком Янук хотів бути ні там, ні там остаточно.
Але рух напрямку позначив!
Оті лєбєдеви тощо були гарантією для рфії, що миттєво-швидко Україна не опиниться в Європі.
Євронапрямок та європісні були гарантією для янеків, що миттєво-швидко Україна не опиниться в рфії.
Хтось схотів швидко в Європу.
Чудово.
Але й ціна відповідна.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 28 гру, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 14:56
detroytred написав: The_Rebel написав:
Так він одразу і почав рухатися в бік росії. Де ви побачили рух на захід я зрозуміти не можу. Поставивши росіян на ключові посади та продаючи їм заводи? Ну назвіть мені якесь суттєве проєвропейське рішення яника.
Його наступник, наприклад, вдався в іншу крайність - набирав литовців та (на той час проєвропейських) грузинів. Але принаймні по цьому вектор було чітко видно.
Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.Залишалось лише підпис поставити.
Хотів би до рфії, то рухав би в Тайожний союз.
Ну і як тут не усміхнутися. Так часто хлопці дівчат розводять, щоб отримати те що хочуть. А потім шукай вітра в полі. "Обіцяв, не значить одружиться" як кажуть
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:09
The_Rebel
Чому Ви інестували в нерухомість Південної Угорщини, спецом ближче до Сербії (китайсько-російської проксі), але Україїна на Вашу думку, повинна була стати по-євпропейськи слухняною другою Латвіею, плюнути на свою транзитність і економічні інтереси ?
The_Rebel написав:
Перспективним, на мою думку, є район біля кордону з Сербією, бо його зараз активно розвивають і він буде входити в "китайський шлях", при цьому там ще не такі захмарні ціни як на заході країни. Я взяв трохи східніше цього району, просто попався хороший варіант з ремонтом. Але подумую ще над "каваліркою" десь в районі Сегеду/Дебрецена
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:22
UA написав: Hotab написав:
не доповів про бойову обстановку?
на Оболоні
Твій оперативний район на час війни в Румунії
І там теж. На заводі Airbus, де ремонтують «Ленд-ліз»
А ти пивко посасував на Оболоні? Далі Оболоні «воювати» не відпустили квартири під здачею, де гроші самі себе з орендарів не зберуть?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:25
detroytred написав: andrijk777 написав:
Тому "ситуація з продовженням кожного дня війни" на 4 день війни - це брєд. Я впевнений такими питаннями наша влада тоді не задавалась.
А я впевнений, що розмови-перемовини (але в іншому форматі) були ще навіть до вторгнення.
Уявіть.
На четвертий же день перейшли до нового отого формату.
Дивно, що не в перший же.
Погоджуюсь. Ця мисля давно сидить в моїй голові.
Але це попахує зрадою на самому вищому рівні. Внаслідок цих "розмови-перемовин" загинули вже сотні тисяч. Якщо не зрадою то дуже великим прорахунком влади, фактично катастрофічним прорахунком.
Але треба факти. Щоб таке заявляти треба факти. Боюсь фактів може і не бути ніколи. Замнуть. Тим більше це зам'яти дуже вигідно російській стороні.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 28 гру, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:28
fox767676 написав:The_Rebel
Чому Ви інестували в нерухомість Західної Угорщини, спецом ближче до Сербії (китайсько-російської проксі), але Україїна на Вашу думку, повинна була стати по-євпропейськи слухняною другою Латвіею, плюнути на свою транзитність і економічні інтереси ?
The_Rebel написав:
Перспективним, на мою думку, є район біля кордону з Сербією, бо його зараз активно розвивають і він буде входити в "китайський шлях", при цьому там ще не такі захмарні ціни як на заході країни. Я взяв трохи східніше цього району, просто попався хороший варіант з ремонтом. Але подумую ще над "каваліркою" десь в районі Сегеду/Дебрецена
На жаль, я інвестував у східну Угорщину, західну фінансово не потягнув. Просто написав, що там перспективний район у зв'язку з будівництвом нових китайських заводів по електро акумуляторах та авто. А щодо Вашого питання не зовсім зрозумів, де я таке писав щодо другої Латвії. Сьогодні я лише писав, що росіяни знищували українців і до 1СВ та 2СВ (наприклад, Батурин), а також по те, що Яник - найтупіший і найбоягузливіший президент України, який умудрився стати зрадником не тільки для виборців, що його не переварювали, але і для свого ядерного електорату. Також я кажу, що він з самого початку розставив росіян на посади МО, що говорить про його вектор (я не даю оцінку чи правильний був той вектор у 2013 році, я лише кажу, що вектор був очевидно проросійський).
А, і до речі, на тій же гілці я описав, що спочатку спробував побудувати електрозарядну станцію в Україні, але на жаль владі не цікаво, краще хай на тих 3х сотках ростуть чагарники, тож я інвестував у країну, де найближче і найзручніше було доїхати моїй мамі (я родом із Закарпаття), так як я не виїзний
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:34
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Тому "ситуація з продовженням кожного дня війни" на 4 день війни - це брєд. Я впевнений такими питаннями наша влада тоді не задавалась.
А я впевнений, що розмови-перемовини (але в іншому форматі) були ще навіть до вторгнення.
Уявіть.
На четвертий же день перейшли до нового отого формату.
Дивно, що не в перший же.
Погоджуюсь.
Але це попахує зрадою на самому вищому рівні. Внаслідок цих "розмови-перемовин" загинули вже сотні тисяч. Якщо не зрадою то дуже великим прорахунком влади, фактично катастрофічним прорахунком.
прорахунок був не підписати в 22 в стамбулі. Повестись на обіцянки джонсонюка. Британія щось не особо нам допомагає, перекинула на німців з французами. Їй вигідне ослаблення євросоюзу.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:37
detroytred написав:
Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.
Для отримання Західних грошей(а він отримав дуже багато Західних грошей).
І завалив цю всію "багаторічну реалізацію"
за один день не поставивши підпис. Розвів як лохів.
Чим таке пояснення вам не підходить?
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 28 гру, 2024 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:40
Hotab написав:
А ти пивко посасував на Оболоні? Далі Оболоні «воювати» не відпустили квартири під здачею, де гроші самі себе з орендарів не зберуть?
Да, в березні 2022 орендарів в Києві було дофіга.
Невистачило комфортної квартири в Пущі. Намагався зробити розташування в новобуді КГС на 7 лінії.
Прилитівший реактивний снаряд підсказав, що заповнення стін газоблоку це погано.
В санаторії ЦК (артек) теж надовго розміститися не вдалося. Туди чомусь прийшли москалі.
Дивно, офіційно ленд ліза по сьогоднішній день наймає.
То якийсь ленд для для елітних дезертирів? До прояснення ситуації.
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