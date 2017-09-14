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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1155411555115561155711558>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:47

  Hotab написав:
не доповів про бойову обстановку?


на Оболоні

Твій оперативний район на час війни в Румунії
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:49

  The_Rebel написав:Так він одразу і почав рухатися в бік росії. Де ви побачили рух на захід я зрозуміти не можу. Поставивши росіян на ключові посади та продаючи їм заводи? Ну назвіть мені якесь суттєве проєвропейське рішення яника.
Його наступник, наприклад, вдався в іншу крайність - набирав литовців та (на той час проєвропейських) грузинів. Але принаймні по цьому вектор було чітко видно.

Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.

Хотів би до рфії, то рухав би в Тайожний союз.

За великим рахунком Янук хотів бути ні там, ні там остаточно.
Але рух напрямку позначив!
Оті лєбєдеви тощо були гарантією для рфії, що миттєво-швидко Україна не опиниться в Європі.
Євронапрямок та європісні були гарантією для янеків, що миттєво-швидко Україна не опиниться в рфії.

Хтось схотів швидко в Європу.
Чудово.
Але й ціна відповідна.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:56

  detroytred написав:
  The_Rebel написав:Так він одразу і почав рухатися в бік росії. Де ви побачили рух на захід я зрозуміти не можу. Поставивши росіян на ключові посади та продаючи їм заводи? Ну назвіть мені якесь суттєве проєвропейське рішення яника.
Його наступник, наприклад, вдався в іншу крайність - набирав литовців та (на той час проєвропейських) грузинів. Але принаймні по цьому вектор було чітко видно.

Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.

Хотів би до рфії, то рухав би в Тайожний союз.

Ну і як тут не усміхнутися. Так часто хлопці дівчат розводять, щоб отримати те що хочуть. А потім шукай вітра в полі. "Обіцяв, не значить одружиться" як кажуть :)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:09

The_Rebel
Чому Ви інестували в нерухомість Південної Угорщини, спецом ближче до Сербії (китайсько-російської проксі), але Україїна на Вашу думку, повинна була стати по-євпропейськи слухняною другою Латвіею, плюнути на свою транзитність і економічні інтереси ?

  The_Rebel написав:Перспективним, на мою думку, є район біля кордону з Сербією, бо його зараз активно розвивають і він буде входити в "китайський шлях", при цьому там ще не такі захмарні ціни як на заході країни. Я взяв трохи східніше цього району, просто попався хороший варіант з ремонтом. Але подумую ще над "каваліркою" десь в районі Сегеду/Дебрецена
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:22

  UA написав:
  Hotab написав:
не доповів про бойову обстановку?


на Оболоні

Твій оперативний район на час війни в Румунії

І там теж. На заводі Airbus, де ремонтують «Ленд-ліз»
А ти пивко посасував на Оболоні? Далі Оболоні «воювати» не відпустили квартири під здачею, де гроші самі себе з орендарів не зберуть? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:25

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Тому "ситуація з продовженням кожного дня війни" на 4 день війни - це брєд. Я впевнений такими питаннями наша влада тоді не задавалась.

А я впевнений, що розмови-перемовини (але в іншому форматі) були ще навіть до вторгнення.
Уявіть.

На четвертий же день перейшли до нового отого формату.
Дивно, що не в перший же.

Погоджуюсь. Ця мисля давно сидить в моїй голові.

Але це попахує зрадою на самому вищому рівні. Внаслідок цих "розмови-перемовин" загинули вже сотні тисяч. Якщо не зрадою то дуже великим прорахунком влади, фактично катастрофічним прорахунком.

Але треба факти. Щоб таке заявляти треба факти. Боюсь фактів може і не бути ніколи. Замнуть. Тим більше це зам'яти дуже вигідно російській стороні.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 гру, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:28

  fox767676 написав:The_Rebel
Чому Ви інестували в нерухомість Західної Угорщини, спецом ближче до Сербії (китайсько-російської проксі), але Україїна на Вашу думку, повинна була стати по-євпропейськи слухняною другою Латвіею, плюнути на свою транзитність і економічні інтереси ?

  The_Rebel написав:Перспективним, на мою думку, є район біля кордону з Сербією, бо його зараз активно розвивають і він буде входити в "китайський шлях", при цьому там ще не такі захмарні ціни як на заході країни. Я взяв трохи східніше цього району, просто попався хороший варіант з ремонтом. Але подумую ще над "каваліркою" десь в районі Сегеду/Дебрецена

На жаль, я інвестував у східну Угорщину, західну фінансово не потягнув. Просто написав, що там перспективний район у зв'язку з будівництвом нових китайських заводів по електро акумуляторах та авто. А щодо Вашого питання не зовсім зрозумів, де я таке писав щодо другої Латвії. Сьогодні я лише писав, що росіяни знищували українців і до 1СВ та 2СВ (наприклад, Батурин), а також по те, що Яник - найтупіший і найбоягузливіший президент України, який умудрився стати зрадником не тільки для виборців, що його не переварювали, але і для свого ядерного електорату. Також я кажу, що він з самого початку розставив росіян на посади МО, що говорить про його вектор (я не даю оцінку чи правильний був той вектор у 2013 році, я лише кажу, що вектор був очевидно проросійський).
А, і до речі, на тій же гілці я описав, що спочатку спробував побудувати електрозарядну станцію в Україні, але на жаль владі не цікаво, краще хай на тих 3х сотках ростуть чагарники, тож я інвестував у країну, де найближче і найзручніше було доїхати моїй мамі (я родом із Закарпаття), так як я не виїзний
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:34

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Тому "ситуація з продовженням кожного дня війни" на 4 день війни - це брєд. Я впевнений такими питаннями наша влада тоді не задавалась.

А я впевнений, що розмови-перемовини (але в іншому форматі) були ще навіть до вторгнення.
Уявіть.

На четвертий же день перейшли до нового отого формату.
Дивно, що не в перший же.

Погоджуюсь.
Але це попахує зрадою на самому вищому рівні. Внаслідок цих "розмови-перемовин" загинули вже сотні тисяч. Якщо не зрадою то дуже великим прорахунком влади, фактично катастрофічним прорахунком.
прорахунок був не підписати в 22 в стамбулі. Повестись на обіцянки джонсонюка. Британія щось не особо нам допомагає, перекинула на німців з французами. Їй вигідне ослаблення євросоюзу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:37

  detroytred написав:Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.

Для отримання Західних грошей(а він отримав дуже багато Західних грошей).
І завалив цю всію "багаторічну реалізацію" :D за один день не поставивши підпис. Розвів як лохів.

Чим таке пояснення вам не підходить?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 гру, 2024 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:40

  Hotab написав:А ти пивко посасував на Оболоні? Далі Оболоні «воювати» не відпустили квартири під здачею, де гроші самі себе з орендарів не зберуть? :lol:

Да, в березні 2022 орендарів в Києві було дофіга.
Невистачило комфортної квартири в Пущі. Намагався зробити розташування в новобуді КГС на 7 лінії.
Прилитівший реактивний снаряд підсказав, що заповнення стін газоблоку це погано.
В санаторії ЦК (артек) теж надовго розміститися не вдалося. Туди чомусь прийшли москалі.
Дивно, офіційно ленд ліза по сьогоднішній день наймає.
То якийсь ленд для для елітних дезертирів? До прояснення ситуації.
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