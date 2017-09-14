Додано: Суб 28 гру, 2024 15:28

fox767676 написав: The_Rebel

Чому Ви інестували в нерухомість Західної Угорщини, спецом ближче до Сербії (китайсько-російської проксі), але Україїна на Вашу думку, повинна була стати по-євпропейськи слухняною другою Латвіею, плюнути на свою транзитність і економічні інтереси ?



The_Rebel написав: Перспективним, на мою думку, є район біля кордону з Сербією, бо його зараз активно розвивають і він буде входити в "китайський шлях", при цьому там ще не такі захмарні ціни як на заході країни. Я взяв трохи східніше цього району, просто попався хороший варіант з ремонтом. Але подумую ще над "каваліркою" десь в районі Сегеду/Дебрецена Перспективним, на мою думку, є район біля кордону з Сербією, бо його зараз активно розвивають і він буде входити в "китайський шлях", при цьому там ще не такі захмарні ціни як на заході країни. Я взяв трохи східніше цього району, просто попався хороший варіант з ремонтом. Але подумую ще над "каваліркою" десь в районі Сегеду/Дебрецена Чому Ви інестували в нерухомість Західної Угорщини, спецом ближче до Сербії (китайсько-російської проксі), але Україїна на Вашу думку, повинна була стати по-євпропейськи слухняною другою Латвіею, плюнути на свою транзитність і економічні інтереси ?

На жаль, я інвестував у східну Угорщину, західну фінансово не потягнув. Просто написав, що там перспективний район у зв'язку з будівництвом нових китайських заводів по електро акумуляторах та авто. А щодо Вашого питання не зовсім зрозумів, де я таке писав щодо другої Латвії. Сьогодні я лише писав, що росіяни знищували українців і до 1СВ та 2СВ (наприклад, Батурин), а також по те, що Яник - найтупіший і найбоягузливіший президент України, який умудрився стати зрадником не тільки для виборців, що його не переварювали, але і для свого ядерного електорату. Також я кажу, що він з самого початку розставив росіян на посади МО, що говорить про його вектор (я не даю оцінку чи правильний був той вектор у 2013 році, я лише кажу, що вектор був очевидно проросійський).А, і до речі, на тій же гілці я описав, що спочатку спробував побудувати електрозарядну станцію в Україні, але на жаль владі не цікаво, краще хай на тих 3х сотках ростуть чагарники, тож я інвестував у країну, де найближче і найзручніше було доїхати моїй мамі (я родом із Закарпаття), так як я не виїзний