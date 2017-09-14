RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11555115561155711558>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:43

  The_Rebel написав:Ну і як тут не усміхнутися. Так часто хлопці дівчат розводять, щоб отримати те що хочуть. А потім шукай вітра в полі. "Обіцяв, не значить одружиться" як кажуть :)

Саме так.
Янук розводив і пу, і Європу.
detroytred
 
Повідомлень: 31531
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:46

UA

В санаторії ЦК (артек) теж надовго розміститися не вдалося. Туди чомусь прийшли москалі.


Ти там в червоному галстуці сидів і «прятал лицо покруче ТЧК»? 😅

Дивно, офіційно ленд ліза по сьогоднішній день наймає.


Ленд-лізу «наймає» (у тебе навіть тут Т9 здає рила упирястого :lol: ) , а західної техніки, включно з авіаційною , в Силах оборони України є. І ремонтують/обслуговують її в Європі. Але рилу це важко зрозуміти, у нього бізнес на Оболоні :D
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 гру, 2024 15:49, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 13910
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:47

  Бетон написав:ему в его годы до сих пор не дошло, что все люди руководствуются выгодой в мотивации к действию, кроме родственников 1 линии. это даже отражено в кодексах Украины - налоговом. именно поэтому родственники первой линии не облагаются налогами при получении дохода друг от друга.
но нет. этот тавагищ продолжает нести про любовь к родине.
любить можно родственников, женщину но не юридическое лицо в виде власти.

Бетон, любую власть можно и нужно не любить, но никогда нельзя презрительно относится к стране, как это делаешь ты

Поэтому, страна, в лице нынешней власти, и насыпала тебе полную панамку
Но выводов ты так и не сделал

Потому как, раздел права - ты хорошо прочитал, а раздел обязанности - пропустил полностью
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10874
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:48

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Но для вас принципиально, под кем тот же обнал - под Януком или ещё кем-то? Результат для страны один.

При Порохе эту лавочку прикрыли.
Утверждаете, что с 2014 обнал в Украине исчез?

не щез, але сильно скоротився й подорожчав. також щезло явище фіктивного ПДВ, яке було одним з різновидів "обналу".
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7709
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:50

  Hotab написав:у нього бізнес на Оболоні :D

На Правому березі.
Ти ж воювати не хочешь.
Лівобережжя під загрозою.
UA
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:52

  Banderlog написав: прорахунок був не підписати в 22 в стамбулі. Повестись на обіцянки джонсонюка. Британія щось не особо нам допомагає, перекинула на німців з французами. Їй вигідне ослаблення євросоюзу.

Це зовсім інше питання. Але ок, відповім.
Ви дуже розумні сьогодні - знаючи історію. Тоді, в березні/квітні 2022 наша ситуація покращувалась, а ситуація путіна погіршувалась, його план не спрацював, потрібен був час для нового плану/нової стратегії.

Ще раз:
1. Почати перемовини на 4 день війни - це нетипова і ненормальна поведінка. Це ознака зради/некомпетентності/помилки.
2. Не підписати мир в умовах коли твоя ситуація постійно покращується(а ворога погіршується) - це типова і нормальна поведінка. Це рішення не було помилкою тоді, в тих обставинах. Це вже зараз це виглядає як помилка і Арестович "назад" прям дуже мудрий. А що говорив Арестович тоді? Ану давайте його цитати в квітні 2022 в студію.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:54

  Shaman написав:не щез, але сильно скоротився й подорожчав. також щезло явище фіктивного ПДВ, яке було одним з різновидів "обналу".

Ти точно в ДТЕК працюєш?
UA
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:56

  Успіх написав:Не встигаю читати форум))

Все ти читаєшь

Оце відкрив останню сторінку....

  Успіх написав:І хочу сказати, що воно б мало свій "смак"/сенс найняти доглядальницю за дружиною... чи няньку за дітьми... якщо б платили, як і колись!(тобто, "сотка", як з куща©)

Якби "сотка" за миття снарядів, ти б ми снаряди
Зараз ти проїдаєшь накоплене, потім буде ще цікавіше і цікавіше

  Успіх написав:Але, цей мінус був би не такий помітним, якщо б були ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
РІК!
І так мало бути від початку - 1 рік і на дембель!

У війні чіткі терміни ... це потужно ... своєю тупістю
Це тобі не строка служба
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10874
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:57

  UA написав:Дивно, офіційно ленд ліза по сьогоднішній день наймає.

Дивно що ви таке пишете. Відкрию вам таємницю - його вже не буде. Тому що ленд-ліз був на рік. Це був "закон допомоги Україні" строком на один рік.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:57

UA
Ти ж воювати не хочешь.

«Не хочеш воювати» - це сидіти в Артек і встановлювати візуальні контракти? Чому ж не хочу? Де записують? :lol:
Так що там, по встановлював контакти і вирішив, що для УБД поліцейському пенсу вже вистачить? Далі треба гроші збирати з «лохів ушастих» на оренді? :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 13910
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 11555115561155711558>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79173
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 891085
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.