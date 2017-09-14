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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:43
The_Rebel написав:
Ну і як тут не усміхнутися. Так часто хлопці дівчат розводять, щоб отримати те що хочуть. А потім шукай вітра в полі. "Обіцяв, не значить одружиться" як кажуть
Саме так.
Янук розводив і пу, і Європу.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:46
UA
В санаторії ЦК (артек) теж надовго розміститися не вдалося. Туди чомусь прийшли москалі.
Ти там в червоному галстуці сидів і «прятал лицо покруче ТЧК»? 😅
Дивно, офіційно ленд ліза по сьогоднішній день наймає.
Ленд-лізу «наймає» (у тебе навіть тут Т9 здає рила упирястого
) , а західної техніки, включно з авіаційною , в Силах оборони України є. І ремонтують/обслуговують її в Європі. Але рилу це важко зрозуміти, у нього бізнес на Оболоні
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 28 гру, 2024 15:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:47
Бетон написав:
ему в его годы до сих пор не дошло, что все люди руководствуются выгодой в мотивации к действию, кроме родственников 1 линии. это даже отражено в кодексах Украины - налоговом. именно поэтому родственники первой линии не облагаются налогами при получении дохода друг от друга.
но нет. этот тавагищ продолжает нести про любовь к родине.
любить можно родственников, женщину но не юридическое лицо в виде власти.
Бетон, любую власть можно и нужно не любить, но никогда нельзя презрительно относится к стране, как это делаешь ты
Поэтому, страна, в лице нынешней власти, и насыпала тебе полную панамку
Но выводов ты так и не сделал
Потому как, раздел права - ты хорошо прочитал, а раздел обязанности - пропустил полностью
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:48
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Но для вас принципиально, под кем тот же обнал - под Януком или ещё кем-то? Результат для страны один.
При Порохе эту лавочку прикрыли.
Утверждаете, что с 2014 обнал в Украине исчез?
не щез, але сильно скоротився й подорожчав. також щезло явище фіктивного ПДВ, яке було одним з різновидів "обналу".
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Shaman
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:50
Hotab написав:
у нього бізнес на Оболоні
На Правому березі.
Ти ж воювати не хочешь.
Лівобережжя під загрозою.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:52
Banderlog написав:
прорахунок був не підписати в 22 в стамбулі. Повестись на обіцянки джонсонюка. Британія щось не особо нам допомагає, перекинула на німців з французами. Їй вигідне ослаблення євросоюзу.
Це зовсім інше питання. Але ок, відповім.
Ви дуже розумні сьогодні - знаючи історію. Тоді, в березні/квітні 2022 наша ситуація покращувалась, а ситуація путіна погіршувалась, його план не спрацював, потрібен був час для нового плану/нової стратегії.
Ще раз:
1. Почати перемовини на 4 день війни - це нетипова і ненормальна поведінка. Це ознака зради/некомпетентності/помилки.
2. Не підписати мир в умовах коли твоя ситуація постійно покращується(а ворога погіршується) - це типова і нормальна поведінка. Це рішення не було помилкою тоді, в тих обставинах. Це вже зараз це виглядає як помилка і Арестович "назад" прям дуже мудрий. А що говорив Арестович тоді? Ану давайте його цитати в квітні 2022 в студію.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:54
Shaman написав:
не щез, але сильно скоротився й подорожчав. також щезло явище фіктивного ПДВ, яке було одним з різновидів "обналу".
Ти точно в ДТЕК працюєш?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:56
Успіх написав:
Не встигаю читати форум))
Все ти читаєшь
Оце відкрив останню сторінку....
Успіх написав:
І хочу сказати, що воно б мало свій "смак"/сенс найняти доглядальницю за дружиною... чи няньку за дітьми... якщо б платили, як і колись!(тобто, "сотка", як з куща©)
Якби "сотка" за миття снарядів, ти б ми снаряди
Зараз ти проїдаєшь накоплене, потім буде ще цікавіше і цікавіше
Успіх написав:
Але, цей мінус був би не такий помітним, якщо б були ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
РІК!
І так мало бути від початку - 1 рік і на дембель!
У війні чіткі терміни ... це потужно ... своєю тупістю
Це тобі не строка служба
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:57
UA написав:
Дивно, офіційно ленд ліза по сьогоднішній день наймає.
Дивно що ви таке пишете. Відкрию вам таємницю - його вже не буде. Тому що ленд-ліз був на рік
. Це був "закон допомоги Україні" строком на один рік.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:57
UA
Ти ж воювати не хочешь.
«Не хочеш воювати» - це сидіти в Артек і встановлювати візуальні контракти? Чому ж не хочу? Де записують?
Так що там, по встановлював контакти і вирішив, що для УБД поліцейському пенсу вже вистачить? Далі треба гроші збирати з «лохів ушастих» на оренді?
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