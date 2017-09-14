detroytred написав:Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації. Залишалось лише підпис поставити.
Для отримання Західних грошей(а він отримав дуже багато Західних грошей). І завалив цю всію "багаторічну реалізацію" за один день не поставив підпис. Розвів як лохів.
Чим таке пояснення вам не підходить?
Тоді така дія підійде?
"Цього року «Геть НАТО!» в Криму і Одесі мабуть гукатимуть лише комуністи і «вітренківці». Партія регіонів більше не проти спільних навчань з військами Альянсу, а навпаки, обома руками - «за».
Верховна Рада задовольнила прохання президента і дала добро на допуск натівських військ в Україну. За законопроект, що його подав Віктор Янукович, проголосували 394 депутати. Фракція Партії регіонів підтримала ідею майже повним складом у 169 голосів. Дружно проголосували також фракції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина. Категорично проти виступили тільки союзники «реґіоналів» по владній коаліції - комуністи.
Закон, ухвалений Радою, передбачає проведення багатонаціональних військових навчань «Сі Бриз-2010», «Бар’єр-2010», «Козацький степ-2010», «Світла лавина-2010», а також двосторонніх маневрів України спільно з Польщею, Словаччиною, Румунією та США.
Як відомо, закони про міжнародні військові навчання виносять на розгляд народних депутатів щороку. Однак у 2006 і 2009 році навчання були зірвані. Зокрема торік навчання не відбулися через антинатівські протести Партії реґіонів та Компартії. Тоді законопроект, внесений екс-президентом Віктором Ющенком, депутати відмовились розглядати." _____________________________ Яскравий приклад того, що Яник при владі і Яник без влади мають різні інтереси... При владі він прямував в бік Заходу.
The_Rebel написав:Ну і як тут не усміхнутися. Так часто хлопці дівчат розводять, щоб отримати те що хочуть. А потім шукай вітра в полі. "Обіцяв, не значить одружиться" як кажуть
Саме так. Янук розводив і пу, і Європу.
Ось з цим погоджуюсь. Я ж і кажу - він вибрав собі шлях Лукашенко (до 2020р. - було і вашим і нашим, а часто чергувалося). Лу так і казав росіянам: "Ми живемо з вами у одному домі, але у своїй квартирі". Ніби й хороша стратегія. Але рано чи пізно все одно підштовхує в обійми путіна. Та і росіяни завжди прагнуть і в чужу квартиру зайти насрати. Найцікавіше буде вже після Лу. Білорусам залишається надіятися на 2 варіанти: 1) або росіяни будуть ослаблені війною в Україні; 2)або пу помре раніше Лу))
цікаве питання - чи визнає Раша збиття літака? здавалось би, треба визнати - бо такі речі на жаль трапляються інколи. але щось мені підказує, що Раша не зможе. бо тоді нагадають про інший літак, збиття якого російськими найманцями доведена судом.
а якщо не визнає, то як прореагує Азербайджан? там вже схоже позиція. що замовчувати вони не будуть, навпаки санкціоновано, що деякі представники вже прямо кажуть про вину Раші. й позиція Казахстану теж цікава.
а руські - як руські. випадково підбили літак, й замість того, щоб рятувати людей, спробували сховати кінці в морі (чим ще пояснити заборону сідати в інших містах рф). но не вдалося.
спостерігаємо.
Як завжди, скажуть, що це українці винуваті ) А причин накидають багато .... як з МН-17
«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на оскорбления со стороны Зеленского и пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.
«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать» , – сказал он.
Словацкий премьер также добавил, что оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины.
detroytred написав:Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації. Залишалось лише підпис поставити.
Для отримання Західних грошей(а він отримав дуже багато Західних грошей). І завалив цю всію "багаторічну реалізацію" за один день не поставив підпис. Розвів як лохів.
Чим таке пояснення вам не підходить?
Тоді така дія підійде?
"Цього року «Геть НАТО!» в Криму і Одесі мабуть гукатимуть лише комуністи і «вітренківці». Партія регіонів більше не проти спільних навчань з військами Альянсу, а навпаки, обома руками - «за».
Верховна Рада задовольнила прохання президента і дала добро на допуск натівських військ в Україну. За законопроект, що його подав Віктор Янукович, проголосували 394 депутати. Фракція Партії регіонів підтримала ідею майже повним складом у 169 голосів. Дружно проголосували також фракції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина. Категорично проти виступили тільки союзники «реґіоналів» по владній коаліції - комуністи.
Закон, ухвалений Радою, передбачає проведення багатонаціональних військових навчань «Сі Бриз-2010», «Бар’єр-2010», «Козацький степ-2010», «Світла лавина-2010», а також двосторонніх маневрів України спільно з Польщею, Словаччиною, Румунією та США.
Як відомо, закони про міжнародні військові навчання виносять на розгляд народних депутатів щороку. Однак у 2006 і 2009 році навчання були зірвані. Зокрема торік навчання не відбулися через антинатівські протести Партії реґіонів та Компартії. Тоді законопроект, внесений екс-президентом Віктором Ющенком, депутати відмовились розглядати." _____________________________ Яскравий приклад того, що Яник при владі і Яник без влади мають різні інтереси... При владі він прямував в бік Заходу.
І що з того? Ну значить він боявся путіна. - як і Лука. Ну є ж Лукашенко. Лука також періодично показував фе путіну. А в 2020 остаточно ліг під путіна. Яник йшов тим самим шляхом. Прям один в один. Тобто був на початку цього(лукашенківського) шляху. Ось і все. Так само можна сказати що і Лука прямував в бік Заходу(а в нього були такі періоди) - але це брєд. Те саме і Якин, і те що він прямував в бік Заходу - це брєд.
The_Rebel написав:......... Його наступник, наприклад, вдався в іншу крайність - набирав литовців та (на той час проєвропейських) грузинів. Але принаймні по цьому вектор було чітко видно.
Вектор было видно. И долго эти литовцы и грузины здесь продержались? И что лучше - российское влияние или война с Россией? А россияне, кот. здесь работали воровали точно так же, как наши родные украинцы и вместе с ними. И почему-то ни Саламатин, ни Лебедев не были осуждены нашим судом за 5 лет при Порошенко. При этом
В январе 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Дмитрию Саламатину предъявлено обвинение «в совершении государственной измены в интересах Российской Федерации» и подрыве обороноспособности Украины.
А Лебедеву
25 травня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт Лебедєва у справі про розстріли на Майдані 18—20 лютого 2014 року[6].
24 червня 2020 року ДБР повідомило про підозру Януковичу, Лебедєву та Дмитру Саламатіну у скоєнні державної зради[7]
The_Rebel написав:А щодо Вашого питання не зовсім зрозумів, де я таке писав щодо другої Латвії. Сьогодні я лише писав, що росіяни знищували українців і до 1СВ та 2СВ (наприклад, Батурин), а також по те, що Яник - найтупіший і найбоягузливіший президент України, який умудрився стати зрадником не тільки для виборців, що його не переварювали, але і для свого ядерного електорату. Також я кажу, що він з самого початку розставив росіян на посади МО, що говорить про його вектор (я не даю оцінку чи правильний був той вектор у 2013 році, я лише кажу, що вектор був очевидно проросійський).
Яник лише прояв системеної хвороби української держави. Після його ампутвції у 2014 ніякого лікування не було, і з 2019 пішов значно гірший рецедив. Та йому сучасні альтернативи (Ющ , Юля) теж під питанням - скоріш за все підготовка до ЄВРО-2012 була б провалена, а з нею і підготовка до асоціації. Це як на цій гілці, прихильники Байдена-Харіс після оголошення резульльтатів виборів у США почали дорікати Трампу, що він не зупинив війну а 24 години. Щодо Латвії VS Угорщини тут ,нмд, все зрозуміло - чи євроінтеграція за будь-яку ціну з шаленими втратами для економіки, чи пробувати у багатовекторність як Орбан. І загрози поглинання росіею, через головування ригів я не бачу. Навіть білорусь, зі значно слабшими націонал-демократичними інституціями вдаєтья балансувати між КНР та рф. А до подій 2020 навіть був і прозахідний вектор, хоч і слабенький. УКраїна до поглинання була значно-значно далі
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 гру, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:І що з того? Ну значить він боявся путіна. - як і Лука. Ну є ж Лукашенко. Лука також періодично показував фе путіну. А в 2020 остаточно ліг під путіна. Яник йшов тим самим шляхом. Прям один в один. Тобто був на початку цього(лукашенківського) шляху. Ось і все. Так само можна сказати що і Лука прямував в бік Заходу(а в нього були такі періоди) - але це брєд. Те саме і Якин, і те що він прямував в бік Заходу - це брєд.
Дійсно)) На підставі того, що обидва періодично показували фе рфії, зробити висновок, що однакові. Проігнорувавши вказану різницю -- дії в напрямку євроасоціації та співпраці з НАТО.