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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11555115561155711558

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:58

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.

Для отримання Західних грошей(а він отримав дуже багато Західних грошей).
І завалив цю всію "багаторічну реалізацію" :D за один день не поставив підпис. Розвів як лохів.

Чим таке пояснення вам не підходить?

Тоді така дія підійде?

"Цього року «Геть НАТО!» в Криму і Одесі мабуть гукатимуть лише комуністи і «вітренківці». Партія регіонів більше не проти спільних навчань з військами Альянсу, а навпаки, обома руками - «за».

Верховна Рада задовольнила прохання президента і дала добро на допуск натівських військ в Україну. За законопроект, що його подав Віктор Янукович, проголосували 394 депутати. Фракція Партії регіонів підтримала ідею майже повним складом у 169 голосів. Дружно проголосували також фракції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина. Категорично проти виступили тільки союзники «реґіоналів» по владній коаліції - комуністи.

Закон, ухвалений Радою, передбачає проведення багатонаціональних військових навчань «Сі Бриз-2010», «Бар’єр-2010», «Козацький степ-2010», «Світла лавина-2010», а також двосторонніх маневрів України спільно з Польщею, Словаччиною, Румунією та США.

Як відомо, закони про міжнародні військові навчання виносять на розгляд народних депутатів щороку. Однак у 2006 і 2009 році навчання були зірвані. Зокрема торік навчання не відбулися через антинатівські протести Партії реґіонів та Компартії. Тоді законопроект, внесений екс-президентом Віктором Ющенком, депутати відмовились розглядати."
_____________________________
Яскравий приклад того, що Яник при владі і Яник без влади мають різні інтереси...
При владі він прямував в бік Заходу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:59

  andrijk777 написав:
  UA написав:Дивно, офіційно ленд ліза по сьогоднішній день наймає.

Дивно що ви таке пишете. Відкрию вам таємницю - його вже не буде. Тому що ленд-ліз був на рік. Це був "закон допомоги Україні" строком на один рік.

Наскільки відомо самє за ленд-лізом (в борг) нічого не поставили.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:03

  detroytred написав:
  The_Rebel написав:Ну і як тут не усміхнутися. Так часто хлопці дівчат розводять, щоб отримати те що хочуть. А потім шукай вітра в полі. "Обіцяв, не значить одружиться" як кажуть :)

Саме так.
Янук розводив і пу, і Європу.

Ось з цим погоджуюсь. Я ж і кажу - він вибрав собі шлях Лукашенко (до 2020р. - було і вашим і нашим, а часто чергувалося). Лу так і казав росіянам: "Ми живемо з вами у одному домі, але у своїй квартирі". Ніби й хороша стратегія. Але рано чи пізно все одно підштовхує в обійми путіна. Та і росіяни завжди прагнуть і в чужу квартиру зайти насрати. Найцікавіше буде вже після Лу. Білорусам залишається надіятися на 2 варіанти: 1) або росіяни будуть ослаблені війною в Україні; 2)або пу помре раніше Лу))
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:04

  Shaman написав:обговорюємо що завгодно 8)

цікаве питання - чи визнає Раша збиття літака? здавалось би, треба визнати - бо такі речі на жаль трапляються інколи. але щось мені підказує, що Раша не зможе. бо тоді нагадають про інший літак, збиття якого російськими найманцями доведена судом.

а якщо не визнає, то як прореагує Азербайджан? там вже схоже позиція. що замовчувати вони не будуть, навпаки санкціоновано, що деякі представники вже прямо кажуть про вину Раші. й позиція Казахстану теж цікава.

а руські - як руські. випадково підбили літак, й замість того, щоб рятувати людей, спробували сховати кінці в морі (чим ще пояснити заборону сідати в інших містах рф). но не вдалося.

спостерігаємо.

Як завжди, скажуть, що це українці винуваті )
А причин накидають багато .... як з МН-17
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:07

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на оскорбления со стороны Зеленского и пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать»
, – сказал он.

Словацкий премьер также добавил, что оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины.

https://t.me/nabludatels/49883


какая неожиданность. вову не любят. оказывается люди руководствуются интересами. например, своей страны.

Именно поэтому, Фицо поехал шестерить к Путину ) руководствуясь интересами своей страны

А до этого он не знал, что война идёт, что транзит могут перекрыть в любой момент
Он хотел и Украине подсирать, и газ получать. И рыбку съесть и на х.. сесть

А тут не рыбки, ни ... )
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:08

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.

Для отримання Західних грошей(а він отримав дуже багато Західних грошей).
І завалив цю всію "багаторічну реалізацію" :D за один день не поставив підпис. Розвів як лохів.

Чим таке пояснення вам не підходить?

Тоді така дія підійде?

"Цього року «Геть НАТО!» в Криму і Одесі мабуть гукатимуть лише комуністи і «вітренківці». Партія регіонів більше не проти спільних навчань з військами Альянсу, а навпаки, обома руками - «за».

Верховна Рада задовольнила прохання президента і дала добро на допуск натівських військ в Україну. За законопроект, що його подав Віктор Янукович, проголосували 394 депутати. Фракція Партії регіонів підтримала ідею майже повним складом у 169 голосів. Дружно проголосували також фракції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина. Категорично проти виступили тільки союзники «реґіоналів» по владній коаліції - комуністи.

Закон, ухвалений Радою, передбачає проведення багатонаціональних військових навчань «Сі Бриз-2010», «Бар’єр-2010», «Козацький степ-2010», «Світла лавина-2010», а також двосторонніх маневрів України спільно з Польщею, Словаччиною, Румунією та США.

Як відомо, закони про міжнародні військові навчання виносять на розгляд народних депутатів щороку. Однак у 2006 і 2009 році навчання були зірвані. Зокрема торік навчання не відбулися через антинатівські протести Партії реґіонів та Компартії. Тоді законопроект, внесений екс-президентом Віктором Ющенком, депутати відмовились розглядати."
_____________________________
Яскравий приклад того, що Яник при владі і Яник без влади мають різні інтереси...
При владі він прямував в бік Заходу.

І що з того?
Ну значить він боявся путіна. - як і Лука.
Ну є ж Лукашенко. Лука також періодично показував фе путіну. А в 2020 остаточно ліг під путіна.
Яник йшов тим самим шляхом. Прям один в один. Тобто був на початку цього(лукашенківського) шляху.
Ось і все.
Так само можна сказати що і Лука прямував в бік Заходу(а в нього були такі періоди) - але це брєд. Те саме і Якин, і те що він прямував в бік Заходу - це брєд.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:10

  The_Rebel написав:.........
Його наступник, наприклад, вдався в іншу крайність - набирав литовців та (на той час проєвропейських) грузинів. Але принаймні по цьому вектор було чітко видно.
Вектор было видно.
И долго эти литовцы и грузины здесь продержались?
И что лучше - российское влияние или война с Россией?
А россияне, кот. здесь работали воровали точно так же, как наши родные украинцы и вместе с ними.
И почему-то ни Саламатин, ни Лебедев не были осуждены нашим судом за 5 лет при Порошенко. При этом
В январе 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Дмитрию Саламатину предъявлено обвинение «в совершении государственной измены в интересах Российской Федерации» и подрыве обороноспособности Украины.

А Лебедеву
25 травня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт Лебедєва у справі про розстріли на Майдані 18—20 лютого 2014 року[6].

24 червня 2020 року ДБР повідомило про підозру Януковичу, Лебедєву та Дмитру Саламатіну у скоєнні державної зради[7]

Т.е. уже при Зеленском.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  The_Rebel написав:А щодо Вашого питання не зовсім зрозумів, де я таке писав щодо другої Латвії. Сьогодні я лише писав, що росіяни знищували українців і до 1СВ та 2СВ (наприклад, Батурин), а також по те, що Яник - найтупіший і найбоягузливіший президент України, який умудрився стати зрадником не тільки для виборців, що його не переварювали, але і для свого ядерного електорату. Також я кажу, що він з самого початку розставив росіян на посади МО, що говорить про його вектор (я не даю оцінку чи правильний був той вектор у 2013 році, я лише кажу, що вектор був очевидно проросійський).

Яник лише прояв системеної хвороби української держави. Після його ампутвції у 2014 ніякого лікування не було, і з 2019 пішов значно гірший рецедив.
Та йому сучасні альтернативи (Ющ , Юля) теж під питанням - скоріш за все підготовка до ЄВРО-2012 була б провалена, а з нею і підготовка до асоціації. Це як на цій гілці, прихильники Байдена-Харіс після оголошення резульльтатів виборів у США почали дорікати Трампу, що він не зупинив війну а 24 години.
Щодо Латвії VS Угорщини тут ,нмд, все зрозуміло - чи євроінтеграція за будь-яку ціну з шаленими втратами для економіки, чи пробувати у багатовекторність як Орбан. І загрози поглинання росіею, через головування ригів я не бачу. Навіть білорусь, зі значно слабшими націонал-демократичними інституціями вдаєтья балансувати між КНР та рф. А до подій 2020 навіть був і прозахідний вектор, хоч і слабенький. УКраїна до поглинання була значно-значно далі
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 гру, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:19

  andrijk777 написав:І що з того?
Ну значить він боявся путіна. - як і Лука.
Ну є ж Лукашенко. Лука також періодично показував фе путіну. А в 2020 остаточно ліг під путіна.
Яник йшов тим самим шляхом. Прям один в один. Тобто був на початку цього(лукашенківського) шляху.
Ось і все.
Так само можна сказати що і Лука прямував в бік Заходу(а в нього були такі періоди) - але це брєд. Те саме і Якин, і те що він прямував в бік Заходу - це брєд.

Дійсно))
На підставі того, що обидва періодично показували фе рфії, зробити висновок, що однакові.
Проігнорувавши вказану різницю -- дії в напрямку євроасоціації та співпраці з НАТО.

На різницю треба дивитись.
Інакше - брєд.
detroytred
 
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