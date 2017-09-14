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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:24
andrijk777 написав:
І що з того?Ну значить він боявся путіна.
- як і Лука.
Ну є ж Лукашенко. Лука також періодично показував фе путіну. А в 2020 остаточно ліг під путіна.
кримнашистські псіханоські допомогли
Яник йшов тим самим шляхом. Прям один в один. Тобто був на початку цього(лукашенківського) шляху.
янук був значно старіший коли прийшов до влади, а суспільство та економіка значно складніші за білоруські. Не вистачило б життя , дійти до результатів Луки 2020
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fox767676
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:34
fox767676 написав: The_Rebel написав:
А щодо Вашого питання не зовсім зрозумів, де я таке писав щодо другої Латвії. Сьогодні я лише писав, що росіяни знищували українців і до 1СВ та 2СВ (наприклад, Батурин), а також по те, що Яник - найтупіший і найбоягузливіший президент України, який умудрився стати зрадником не тільки для виборців, що його не переварювали, але і для свого ядерного електорату. Також я кажу, що він з самого початку розставив росіян на посади МО, що говорить про його вектор (я не даю оцінку чи правильний був той вектор у 2013 році, я лише кажу, що вектор був очевидно проросійський).
Яник лише прояв системеної хвороби української держави. Після його ампутвції у 2014 ніякого лікування не було, і з 2019 пішов значно гірший рецедив.
Та йому сучасні альтернативи (Ющ , Юля) теж під питанням - скоріш за все підготовка до ЄВРО-2012 була б провалена, а з нею і підготовка до асоціації. Це як на цій гілці, прихильники Байдена-Харіс після оголошення резульльтатів виборів у США почали дорікати Трампу, що він не зупинив війну а 24 години.
Щодо Латвії VS Угорщини тут ,нмд, все зрозуміло - чи євроінтеграція за будь-яку ціну з шаленими втратами для економіки, чи пробувати у багатовекторність як Орбан. І загрози поглинання росіею, через головування ригів я не бачу. Навіть білорусь, зі значно слабшими націонал-демократичними інституціями вдаєтья балансувати між КНР та рф. А до подій 2020 навіть був і прозахідний вектор, хоч і слабенький. УКраїна до поглинання була значно-значно далі
Так хто проти багатовекторності. Але останній раз багатовекторність відносно вдало проводив Кучма. Хоча до 2014 року (каюсь - я і літом 2014 був на російському Кавказі) ми нібито дружили з усіма сусідами. І по виборам у нас було видно, що один раз у нас східний вектор перемагав, інший раз - західний. Але різниця в тому, що Захід не йшов на нас війною, коли програвав. І не відтягував території. А так да - після війни рано чи пізно прийдеться відновлювати відносини, у тому числі і економічні, з росією. Але на даний час уже краще бути у складі заходу, ніж десь посередині. Вклала б росія стільки грошей (як у війну з нами) у наші взаємини, і при цьому не порушуючи наш суверенітет та з повагою ставлячись до нашої культури - то може б зараз ми були в тайожному союзі, хоча б як відносно незалежний Казахстан там.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:34
Правитель Росії Володимир Путін доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт проти України" за рахунок інтересів народу цієї країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.
"Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й "шахедами" значної частини української теплової та гідрогенерації електрики", - зазначив Зеленський.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:35
Дивно чому ріфляндія не окуповує Узбекистан?
Населення дофіга.
Приріст ого-го.
Структура віку населення норм.
Переодягла б і гнала на Європу, якщо має таку мету.
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detroytred
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:36
холява написав: Успіх написав:
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно... Але...
Але, так як я двічі контужений - я собі дозволю написати такі слова на загал!
На загал поважного форуму!
Тож, - тепер, нехай ВОНИ поцілують мене в дупу!
В саму дірочку!©
Я знаю, що мої слова прозвучать не гарно...
"успіх "-- щось я не чув коли ти був у ЗСУ ,про якісь контузії .
...а ти така людина , що виніс би нам всім мізки , якби то мало місце .
... навіть не знаю як це назвати -- але твої" фантазії" можуть далеко завести ...
Один приклад - людина проходила службу, доглядал за хозяйством ..... а зараз вже носить нашивки ГУР і мідальйон на шії з совою .
При детальній розмові , завіряє що він зам командира батальоной розвідки ....
дивись , якби малесенька фантазія не перетворилась в дуже нав'язливу ідею ....
Це явище вже давно було описано митцем.
Хоча воно було про фальшивих вояків Другої Світової
Йорік.
Пустіть! Я контужен на х..й! Я воював!
Пока ти сука в тилу баб портів, я в танкє горєл!
Я - льотчік!
(с) Лесь Подерв'янський. Король Літр
Але тут мало що змінюється
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:37
detroytred написав:
Дивно чому ріфляндія не окуповує Узбекистан?
Населення дофіга.
Приріст ого-го.
Структура віку населення норм.
Переодягла б і гнала на Європу, якщо має таку мету.
вся ср.азия это колонии си, посмотрите видосы там всё китайское и ничего американского ну может кроме боингов. путину китай оставил только рб, Украину и всё что сможет откусить у ЕС.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:38
Почему тцк-ашникам всегда смешно? Они умиляются своим садизмом, своим правом на насилие и террор.
Маниакальные садисты
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:39
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Дивно чому ріфляндія не окуповує Узбекистан?
Населення дофіга.
Приріст ого-го.
Структура віку населення норм.
Переодягла б і гнала на Європу, якщо має таку мету.
вся ср.азия это колонии си
Так з дозволу Сі.
Постачання корейців він же дозволив.
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detroytred
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:43
detroytred написав:
Так з дозволу Сі.
Постачання корейців він же дозволив.
поставка нескольких тысяч корейцев не есть оккупация кореи.
detroytred написав:
Дивно чому ріфляндія не окуповує Узбекистан?
корею оккупировать думаете дал бы? за миллион корейцев путин еще заплатит 3-5куе/рыло. он их фактически купил. ждем подтверждение моего предположения.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:51
detroytred написав: andrijk777 написав:
І що з того?Ну значить він боявся путіна.
- як і Лука.
Ну є ж Лукашенко. Лука також періодично показував фе путіну. А в 2020 остаточно ліг під путіна.
Яник йшов тим самим шляхом. Прям один в один. Тобто був на початку цього(лукашенківського) шляху.
Ось і все.
Так само можна сказати що і Лука прямував в бік Заходу(а в нього були такі періоди) - але це брєд. Те саме і Якин, і те що він прямував в бік Заходу - це брєд.
Дійсно))
На підставі того, що обидва періодично показували фе рфії, зробити висновок, що однакові.
Проігнорувавши вказану різницю -- дії в напрямку євроасоціації та співпраці з НАТО.
На різницю треба дивитись.
Інакше - брєд.
Бо вони ще їдять, сплять однаково.
Дійсно))
Білорусь приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру» в 1995 році[1][3].
Білорусь брала участь в програмі індивідуального партнерства НАТО з 1997 року без вступу до НАТО[4].
З 1998 р. Білорусь має власне дипломатичне представництво у НАТО[2].
Білорусь сприяла місії НАТО в Афганістані (ISAF) у повітряному просторі[5]. Білорусь вперше почала співпрацювати з НАТО при підписанні документів участі у Партнерстві заради миру в 1995 році. Однак, Білорусь не вступила в НАТО, тому що є членом Організації Договору про колективну безпеку під патронатом Росії[7][8], а Договори безпеки з НАТО регулюють обмін секретною інформацією, що зачіпає інтереси суверенних держав[3]. Напруженість у відносинах між НАТО і Білоруссю[7] досягла піку після президентських виборів у Білорусі у березні 2006 р.[3]. Білорусь стала рухатись у російському напрямку політики з метою побудови єдиного союзу двох держав.
Нагадаю що Лука прийшов до влади в 1994.
Я цього навіть не знав.
Просто інтуітивно догадався.
А щодо "дії в напрямку євроасоціації" - її почав не Янек, а попередники. Тобто євроасоціація не була ініціативою Янека, він просто її "продовжив"(нічого не робив) а потім поховав.
І факти:
«Східне партнерство» — політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку Європейської політики сусідства. «Східне партнерство» урочисто відкрив Європейський Союз у Празі 7 травня 2009 року.
Ця ініціатива передбачала участь 6 країн Східної Європи — України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану.
Думаєте тільки ви вмієте цитувати?
Тепер трошки переосмисліть свої слова:
На різницю треба дивитись.
Інакше - брєд.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 28 гру, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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