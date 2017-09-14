Додано: Суб 28 гру, 2024 16:34

fox767676 написав: The_Rebel написав: А щодо Вашого питання не зовсім зрозумів, де я таке писав щодо другої Латвії. Сьогодні я лише писав, що росіяни знищували українців і до 1СВ та 2СВ (наприклад, Батурин), а також по те, що Яник - найтупіший і найбоягузливіший президент України, який умудрився стати зрадником не тільки для виборців, що його не переварювали, але і для свого ядерного електорату. Також я кажу, що він з самого початку розставив росіян на посади МО, що говорить про його вектор (я не даю оцінку чи правильний був той вектор у 2013 році, я лише кажу, що вектор був очевидно проросійський). А щодо Вашого питання не зовсім зрозумів, де я таке писав щодо другої Латвії. Сьогодні я лише писав, що росіяни знищували українців і до 1СВ та 2СВ (наприклад, Батурин), а також по те, що Яник - найтупіший і найбоягузливіший президент України, який умудрився стати зрадником не тільки для виборців, що його не переварювали, але і для свого ядерного електорату. Також я кажу, що він з самого початку розставив росіян на посади МО, що говорить про його вектор (я не даю оцінку чи правильний був той вектор у 2013 році, я лише кажу, що вектор був очевидно проросійський).

Яник лише прояв системеної хвороби української держави. Після його ампутвції у 2014 ніякого лікування не було, і з 2019 пішов значно гірший рецедив.

Та йому сучасні альтернативи (Ющ , Юля) теж під питанням - скоріш за все підготовка до ЄВРО-2012 була б провалена, а з нею і підготовка до асоціації. Це як на цій гілці, прихильники Байдена-Харіс після оголошення резульльтатів виборів у США почали дорікати Трампу, що він не зупинив війну а 24 години.

Щодо Латвії VS Угорщини тут ,нмд, все зрозуміло - чи євроінтеграція за будь-яку ціну з шаленими втратами для економіки, чи пробувати у багатовекторність як Орбан. І загрози поглинання росіею, через головування ригів я не бачу. Навіть білорусь, зі значно слабшими націонал-демократичними інституціями вдаєтья балансувати між КНР та рф. А до подій 2020 навіть був і прозахідний вектор, хоч і слабенький. УКраїна до поглинання була значно-значно далі Яник лише прояв системеної хвороби української держави. Після його ампутвції у 2014 ніякого лікування не було, і з 2019 пішов значно гірший рецедив.Та йому сучасні альтернативи (Ющ , Юля) теж під питанням - скоріш за все підготовка до ЄВРО-2012 була б провалена, а з нею і підготовка до асоціації. Це як на цій гілці, прихильники Байдена-Харіс після оголошення резульльтатів виборів у США почали дорікати Трампу, що він не зупинив війну а 24 години.Щодо Латвії VS Угорщини тут ,нмд, все зрозуміло - чи євроінтеграція за будь-яку ціну з шаленими втратами для економіки, чи пробувати у багатовекторність як Орбан. І загрози поглинання росіею, через головування ригів я не бачу. Навіть білорусь, зі значно слабшими націонал-демократичними інституціями вдаєтья балансувати між КНР та рф. А до подій 2020 навіть був і прозахідний вектор, хоч і слабенький. УКраїна до поглинання була значно-значно далі

Так хто проти багатовекторності. Але останній раз багатовекторність відносно вдало проводив Кучма. Хоча до 2014 року (каюсь - я і літом 2014 був на російському Кавказі) ми нібито дружили з усіма сусідами. І по виборам у нас було видно, що один раз у нас східний вектор перемагав, інший раз - західний. Але різниця в тому, що Захід не йшов на нас війною, коли програвав. І не відтягував території. А так да - після війни рано чи пізно прийдеться відновлювати відносини, у тому числі і економічні, з росією. Але на даний час уже краще бути у складі заходу, ніж десь посередині. Вклала б росія стільки грошей (як у війну з нами) у наші взаємини, і при цьому не порушуючи наш суверенітет та з повагою ставлячись до нашої культури - то може б зараз ми були в тайожному союзі, хоча б як відносно незалежний Казахстан там.