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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11557115581155911560

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:51

  Бетон написав:Почему тцк-ашникам всегда смешно? Они умиляются своим садизмом, своим правом на насилие и террор.
Маниакальные садисты


Пойду в телегу позырю шо там опять скоилось.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:55

  detroytred написав:І реалізовував далі саме Янек.
І ламав старих ригів саме Янек.
Ющ і Ко фігу фіг змогли б їх проломити.
Ось про це мова.
(Ходили байки... як Янек їх збирав і всіх разом, і окремо кожного продавлював, знаходив інструменти впливу індивідуальні ... Що треба їм в Європу).
Мова саме про це.


а может тем и продавил что рассказал как они оседлают лярды от ЕС?
изначально сколько они хотели от ЕС? 160 ярдов?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:56

  fox767676 написав:янук був значно старіший коли прийшов до влади, а суспільство та економіка значно складніші за білоруські. Не вистачило б життя , дійти до результатів Луки 2020

Вистарчило б. З'явився путін. Путін би дав Янеку пенделя під зад і Янек пройшов би цей шлях значно швидше ніж Лука.
Так він фактично і дав йому пенделя, але перестарався і Яник полетів задалеко, аж в Москву. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:58

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:І що з того?
Ну значить він боявся путіна. - як і Лука.
Ну є ж Лукашенко. Лука також періодично показував фе путіну. А в 2020 остаточно ліг під путіна.
Яник йшов тим самим шляхом. Прям один в один. Тобто був на початку цього(лукашенківського) шляху.
Ось і все.
Так само можна сказати що і Лука прямував в бік Заходу(а в нього були такі періоди) - але це брєд. Те саме і Якин, і те що він прямував в бік Заходу - це брєд.

Дійсно))
На підставі того, що обидва періодично показували фе рфії, зробити висновок, що однакові.
Проігнорувавши вказану різницю -- дії в напрямку євроасоціації та співпраці з НАТО.

На різницю треба дивитись.
Інакше - брєд.
Бо вони ще їдять, сплять однаково.

Дійсно))
Білорусь приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру» в 1995 році[1][3].

Білорусь брала участь в програмі індивідуального партнерства НАТО з 1997 року без вступу до НАТО[4].

З 1998 р. Білорусь має власне дипломатичне представництво у НАТО[2].

Білорусь сприяла місії НАТО в Афганістані (ISAF) у повітряному просторі[5]. Білорусь вперше почала співпрацювати з НАТО при підписанні документів участі у Партнерстві заради миру в 1995 році. Однак, Білорусь не вступила в НАТО, тому що є членом Організації Договору про колективну безпеку під патронатом Росії[7][8], а Договори безпеки з НАТО регулюють обмін секретною інформацією, що зачіпає інтереси суверенних держав[3]. Напруженість у відносинах між НАТО і Білоруссю[7] досягла піку після президентських виборів у Білорусі у березні 2006 р.[3]. Білорусь стала рухатись у російському напрямку політики з метою побудови єдиного союзу двох держав.

Нагадаю що Лука прийшов до влади в 1994.
Я цього навіть не знав. :D Просто інтуітивно догадався.

А щодо "дії в напрямку євроасоціації" - її почав не Янек, а попередники. Тобто євроасоціація не була ініціативою Янека, він просто її "продовжив"(нічого не робив) а потім поховав.
І факти:
«Східне партнерство» — політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку Європейської політики сусідства. «Східне партнерство» урочисто відкрив Європейський Союз у Празі 7 травня 2009 року.

Ця ініціатива передбачала участь 6 країн Східної Європи — України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Думаєте тільки ви вмієте цитувати?
Тепер трошки переосмисліть свої слова:
На різницю треба дивитись.
Інакше - брєд.

Що переосмислювати?
Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.

Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього.
То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.

Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище.
Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:06

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:янук був значно старіший коли прийшов до влади, а суспільство та економіка значно складніші за білоруські. Не вистачило б життя , дійти до результатів Луки 2020

Вистарчило б. З'явився путін. Путін би дав Янеку пенделя під зад і Янек пройшов би цей шлях значно швидше ніж Лука.
Так він фактично і дав йому пенделя, але перестарався і Яник полетів задалеко, аж в Москву. :D :D :D

Пу отримав ще більші важелі впливу на Янека, коли його, Янека, поставили перед вибором в кого просити допомоги - в Європи чи в пу.
Допомоги, бо місцеві опозиціонери не підтримали в грі "на двох стільцях".
Тобто по суті місцеві і Європа штовхнула Янека в обійми пу.
І тільки після цього пу перестарався.

Всі четверо гравців красавчики...
Ціна за віконцем.

Україна апріорі не Білорусь. Щоб также швидко пройти такий же шлях.
Ніяким Лукой-Янеком цього не компенсувати. Спротив був би на порядки сильніший.
А західну Україну то й овсі мирним шляхом не вдалося б перенаправити.

Впевнений на всі 100: політичним шляхом ціла Україна апріорі не могла б ніза яких умов інтегруватись в рфію. В такій конфігурації це абсолютно неможливо.
А концтабори тощо в Європі ніхто б ніякому Янеку не дозволив би побудувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:20

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Почему тцк-ашникам всегда смешно? Они умиляются своим садизмом, своим правом на насилие и террор.
Маниакальные садисты


Пойду в телегу позырю шо там опять скоилось.


Сделал анализ. Беспристрастно.
По первому- та борода, что разбила окно-явно воевавший. Это эмоции от того, что водитель не хочет показывать документы. Истинные ТЦК действуют профессионально, их не возмущает что кто-то не воюет, они просто выполняют план.
Резюме- борода неправ, но згидно закону водителя нужно было доставить в ТЦК для составления протокола. Занудный водитель по сути в плюсах-лобовик на это лайно стоит недорого.
По второму- опять документы не показал,начал волать с машины как истеричка.ТЦКшник смеялся что бы не вытащить его из машины и не от*издить.
Резюме-водитель ссыкло. Ну типа его оскорбили.Ну покажи доки,а потом разберись с обидчиком в гражданском порядке.
Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.
Почему кто-то считает что можно вот так вот просто дышать воздухом,ходить/ездить по улицам если у нас война? (с)
То есть эти случаи-норма для состояния на сейчас.
А вот то,что происходит на БП "нижние ворота" в Закарпатье мне непонятно. Люди говорят пакуют с бронью,отсрочкой- тупо выбивают что бы доброволку подписал.
Вот тут интересно.Очень интересно.
Там кстати и в 2015 было жестче чем везде. Ну вот в плане досмотра авто,к примеру.
Что-то с Закарпатьем не так.Не любят они чужих.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:29

  andrijk777 написав:..........
Дійсно))
Білорусь приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру» в 1995 році[1][3].

Білорусь брала участь в програмі індивідуального партнерства НАТО з 1997 року без вступу до НАТО[4].
..........

Нагадаю що Лука прийшов до влади в 1994.
Я цього навіть не знав. :D Просто інтуітивно догадався.
.........

В то время и РФ хотела вступить в НАТО. Не помню точно в каком году. Если интересно, погуглите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:47

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Якщо ж за МЕТУ - покращення(воно ж спрощення) життя населення - то тоді боротьба з корупцією як головна мета - це шлях в нікуди
1. існують обмежені ресурси
2. корупція виникає там де є можливість вплинути на розподіл обмежених ресурсів
згодні з цим?
Проблема в термінології.
1 Ваші ресурси - обмежені, вашею працездатністю , професійними навиками, ефективністю праці...
Є ресурси які Ви чомусь вважаєте своїми - це надра, чиясь власність у вигляді капіталів/інструментів/технологій/цінностей.
2 На Ваші ресурси ніхто крім Вас вплинути не може, бо тільки Ви приймаєте рішення як і де вчитись , коли і де працювати ,громадянином якої країни бути і так далі....
3 На ресурси які ви вважаєте своїми - максимальний вплив мають ВЛАСНИКИ цих ресурсів, а тому тільки вони приймають рішення як з Вами ділитись( і чи ділитись взагалі).
4 От і виходить
Якщо Ви нічого не робите бо вимагаєте від інших поділитись ресурсом так як вам хочеться- то в першу чергу втрачаєте саме Ви.
А ділитись з вам і так ніхто не буде - тому ви придумуєте оправдання для себе і всюди куди можна втикаєте слово -корупція.
5 З іншого боку
Ви все одно думаєте що колись станете багатим...
І якщо прийняти за основу що своїм з Вами ніхто ділитись не збирається- то стати багатим у Вас тільки один шлях-використати свої ресурси..
Але під час використання своїх ресурсів- Ви побачите, що обєм створеного вами якраз обмежений вашими можливостями і тому ймовірність стати багатим у Вас збільшується прямо пропорційно кількості того що у Вас забирають інші крикуни про корупцію

Підсумовуємо
Стати багатим тим легше-чим менше Вами створеного перерозподіляється іншим.
Чим більший перерозподіл - тим вища ймовірність корупції ( коли примусового перерозподілу немає - то корупція відсутня як вид,адже якщо Ви самі віддали своє - то маєте на це право)

От і виходить
З одного боку Ви вимагаєте перерозподілу
З другого -чим більший обєм перерозподіляється-тим вища ймовірність корупції(перерозподілиться не тим не так і не туди) і тим довше Вам треба працювати щоб збагатитись.
budivelnik
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