Додано: Суб 28 гру, 2024 17:47

tester7336 написав: budivelnik написав: Якщо ж за МЕТУ - покращення(воно ж спрощення) життя населення - то тоді боротьба з корупцією як головна мета - це шлях в нікуди Якщо ж за МЕТУ - покращення(воно ж спрощення) життя населення - то тоді боротьба з корупцією як головна мета - це шлях в нікуди 1. існують обмежені ресурси

2. корупція виникає там де є можливість вплинути на розподіл обмежених ресурсів

згодні з цим? 1. існують обмежені ресурси2. корупція виникає там де є можливість вплинути на розподіл обмежених ресурсівзгодні з цим?

Проблема в термінології.1 Ваші ресурси - обмежені, вашею працездатністю , професійними навиками, ефективністю праці...Є ресурси які Ви чомусь вважаєте своїми - це надра, чиясь власність у вигляді капіталів/інструментів/технологій/цінностей.2 На Ваші ресурси ніхто крім Вас вплинути не може, бо тільки Ви приймаєте рішення як і де вчитись , коли і де працювати ,громадянином якої країни бути і так далі....3 На ресурси які ви вважаєте своїми - максимальний вплив мають ВЛАСНИКИ цих ресурсів, а тому тільки вони приймають рішення як з Вами ділитись( і чи ділитись взагалі).4 От і виходитьЯкщо Ви нічого не робите бо вимагаєте від інших поділитись ресурсом так як вам хочеться- то в першу чергу втрачаєте саме Ви.А ділитись з вам і так ніхто не буде - тому ви придумуєте оправдання для себе і всюди куди можна втикаєте слово -корупція.5 З іншого бокуВи все одно думаєте що колись станете багатим...І якщо прийняти за основу що своїм з Вами ніхто ділитись не збирається- то стати багатим у Вас тільки один шлях-використати свої ресурси..Але під час використання своїх ресурсів- Ви побачите, що обєм створеного вами якраз обмежений вашими можливостями і тому ймовірність стати багатим у Вас збільшується прямо пропорційно кількості того що у Вас забирають інші крикуни про корупціюПідсумовуємоСтати багатим тим легше-чим менше Вами створеного перерозподіляється іншим.Чим більший перерозподіл - тим вища ймовірність корупції ( коли примусового перерозподілу немає - то корупція відсутня як вид,адже якщо Ви самі віддали своє - то маєте на це право)От і виходитьЗ одного боку Ви вимагаєте перерозподілуЗ другого -чим більший обєм перерозподіляється-тим вища ймовірність корупції(перерозподілиться не тим не так і не туди) і тим довше Вам треба працювати щоб збагатитись.