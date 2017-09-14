Пойду в телегу позырю шо там опять скоилось.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:51
Додано: Суб 28 гру, 2024 16:55
а может тем и продавил что рассказал как они оседлают лярды от ЕС?
изначально сколько они хотели от ЕС? 160 ярдов?
Додано: Суб 28 гру, 2024 16:56
Вистарчило б. З'явився путін. Путін би дав Янеку пенделя під зад і Янек пройшов би цей шлях значно швидше ніж Лука.
Так він фактично і дав йому пенделя, але перестарався і Яник полетів задалеко, аж в Москву.
Додано: Суб 28 гру, 2024 16:58
Що переосмислювати?
Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.
Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього.
То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.
Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище.
Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.
Додано: Суб 28 гру, 2024 17:06
Пу отримав ще більші важелі впливу на Янека, коли його, Янека, поставили перед вибором в кого просити допомоги - в Європи чи в пу.
Допомоги, бо місцеві опозиціонери не підтримали в грі "на двох стільцях".
Тобто по суті місцеві і Європа штовхнула Янека в обійми пу.
І тільки після цього пу перестарався.
Всі четверо гравців красавчики...
Ціна за віконцем.
Україна апріорі не Білорусь. Щоб также швидко пройти такий же шлях.
Ніяким Лукой-Янеком цього не компенсувати. Спротив був би на порядки сильніший.
А західну Україну то й овсі мирним шляхом не вдалося б перенаправити.
Впевнений на всі 100: політичним шляхом ціла Україна апріорі не могла б ніза яких умов інтегруватись в рфію. В такій конфігурації це абсолютно неможливо.
А концтабори тощо в Європі ніхто б ніякому Янеку не дозволив би побудувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2024 17:20
Сделал анализ. Беспристрастно.
По первому- та борода, что разбила окно-явно воевавший. Это эмоции от того, что водитель не хочет показывать документы. Истинные ТЦК действуют профессионально, их не возмущает что кто-то не воюет, они просто выполняют план.
Резюме- борода неправ, но згидно закону водителя нужно было доставить в ТЦК для составления протокола. Занудный водитель по сути в плюсах-лобовик на это лайно стоит недорого.
По второму- опять документы не показал,начал волать с машины как истеричка.ТЦКшник смеялся что бы не вытащить его из машины и не от*издить.
Резюме-водитель ссыкло. Ну типа его оскорбили.Ну покажи доки,а потом разберись с обидчиком в гражданском порядке.
Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.
Почему кто-то считает что можно вот так вот просто дышать воздухом,ходить/ездить по улицам если у нас война? (с)
То есть эти случаи-норма для состояния на сейчас.
А вот то,что происходит на БП "нижние ворота" в Закарпатье мне непонятно. Люди говорят пакуют с бронью,отсрочкой- тупо выбивают что бы доброволку подписал.
Вот тут интересно.Очень интересно.
Там кстати и в 2015 было жестче чем везде. Ну вот в плане досмотра авто,к примеру.
Что-то с Закарпатьем не так.Не любят они чужих.
Додано: Суб 28 гру, 2024 17:29
В то время и РФ хотела вступить в НАТО. Не помню точно в каком году. Если интересно, погуглите.
Додано: Суб 28 гру, 2024 17:47
Проблема в термінології.
1 Ваші ресурси - обмежені, вашею працездатністю , професійними навиками, ефективністю праці...
Є ресурси які Ви чомусь вважаєте своїми - це надра, чиясь власність у вигляді капіталів/інструментів/технологій/цінностей.
2 На Ваші ресурси ніхто крім Вас вплинути не може, бо тільки Ви приймаєте рішення як і де вчитись , коли і де працювати ,громадянином якої країни бути і так далі....
3 На ресурси які ви вважаєте своїми - максимальний вплив мають ВЛАСНИКИ цих ресурсів, а тому тільки вони приймають рішення як з Вами ділитись( і чи ділитись взагалі).
4 От і виходить
Якщо Ви нічого не робите бо вимагаєте від інших поділитись ресурсом так як вам хочеться- то в першу чергу втрачаєте саме Ви.
А ділитись з вам і так ніхто не буде - тому ви придумуєте оправдання для себе і всюди куди можна втикаєте слово -корупція.
5 З іншого боку
Ви все одно думаєте що колись станете багатим...
І якщо прийняти за основу що своїм з Вами ніхто ділитись не збирається- то стати багатим у Вас тільки один шлях-використати свої ресурси..
Але під час використання своїх ресурсів- Ви побачите, що обєм створеного вами якраз обмежений вашими можливостями і тому ймовірність стати багатим у Вас збільшується прямо пропорційно кількості того що у Вас забирають інші крикуни про корупцію
Підсумовуємо
Стати багатим тим легше-чим менше Вами створеного перерозподіляється іншим.
Чим більший перерозподіл - тим вища ймовірність корупції ( коли примусового перерозподілу немає - то корупція відсутня як вид,адже якщо Ви самі віддали своє - то маєте на це право)
От і виходить
З одного боку Ви вимагаєте перерозподілу
З другого -чим більший обєм перерозподіляється-тим вища ймовірність корупції(перерозподілиться не тим не так і не туди) і тим довше Вам треба працювати щоб збагатитись.
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