detroytred написав:І реалізовував далі саме Янек. І ламав старих ригів саме Янек. Ющ і Ко фігу фіг змогли б їх проломити. Ось про це мова. (Ходили байки... як Янек їх збирав і всіх разом, і окремо кожного продавлював, знаходив інструменти впливу індивідуальні ... Що треба їм в Європу). Мова саме про це.
а может тем и продавил что рассказал как они оседлают лярды от ЕС? изначально сколько они хотели от ЕС? 160 ярдов?
fox767676 написав:янук був значно старіший коли прийшов до влади, а суспільство та економіка значно складніші за білоруські. Не вистачило б життя , дійти до результатів Луки 2020
Вистарчило б. З'явився путін. Путін би дав Янеку пенделя під зад і Янек пройшов би цей шлях значно швидше ніж Лука. Так він фактично і дав йому пенделя, але перестарався і Яник полетів задалеко, аж в Москву.
andrijk777 написав:І що з того? Ну значить він боявся путіна. - як і Лука. Ну є ж Лукашенко. Лука також періодично показував фе путіну. А в 2020 остаточно ліг під путіна. Яник йшов тим самим шляхом. Прям один в один. Тобто був на початку цього(лукашенківського) шляху. Ось і все. Так само можна сказати що і Лука прямував в бік Заходу(а в нього були такі періоди) - але це брєд. Те саме і Якин, і те що він прямував в бік Заходу - це брєд.
Дійсно)) На підставі того, що обидва періодично показували фе рфії, зробити висновок, що однакові. Проігнорувавши вказану різницю -- дії в напрямку євроасоціації та співпраці з НАТО.
На різницю треба дивитись. Інакше - брєд. Бо вони ще їдять, сплять однаково.
Дійсно))
Білорусь приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру» в 1995 році[1][3].
Білорусь брала участь в програмі індивідуального партнерства НАТО з 1997 року без вступу до НАТО[4].
З 1998 р. Білорусь має власне дипломатичне представництво у НАТО[2].
Білорусь сприяла місії НАТО в Афганістані (ISAF) у повітряному просторі[5]. Білорусь вперше почала співпрацювати з НАТО при підписанні документів участі у Партнерстві заради миру в 1995 році. Однак, Білорусь не вступила в НАТО, тому що є членом Організації Договору про колективну безпеку під патронатом Росії[7][8], а Договори безпеки з НАТО регулюють обмін секретною інформацією, що зачіпає інтереси суверенних держав[3]. Напруженість у відносинах між НАТО і Білоруссю[7] досягла піку після президентських виборів у Білорусі у березні 2006 р.[3]. Білорусь стала рухатись у російському напрямку політики з метою побудови єдиного союзу двох держав.
Нагадаю що Лука прийшов до влади в 1994. Я цього навіть не знав. Просто інтуітивно догадався.
А щодо "дії в напрямку євроасоціації" - її почав не Янек, а попередники. Тобто євроасоціація не була ініціативою Янека, він просто її "продовжив"(нічого не робив) а потім поховав. І факти:
«Східне партнерство» — політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку Європейської політики сусідства. «Східне партнерство» урочисто відкрив Європейський Союз у Празі 7 травня 2009 року.
Ця ініціатива передбачала участь 6 країн Східної Європи — України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану.
Думаєте тільки ви вмієте цитувати? Тепер трошки переосмисліть свої слова:
На різницю треба дивитись. Інакше - брєд.
Що переосмислювати? Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.
Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього. То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.
Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище. Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.
fox767676 написав:янук був значно старіший коли прийшов до влади, а суспільство та економіка значно складніші за білоруські. Не вистачило б життя , дійти до результатів Луки 2020
Вистарчило б. З'явився путін. Путін би дав Янеку пенделя під зад і Янек пройшов би цей шлях значно швидше ніж Лука. Так він фактично і дав йому пенделя, але перестарався і Яник полетів задалеко, аж в Москву.
Пу отримав ще більші важелі впливу на Янека, коли його, Янека, поставили перед вибором в кого просити допомоги - в Європи чи в пу. Допомоги, бо місцеві опозиціонери не підтримали в грі "на двох стільцях". Тобто по суті місцеві і Європа штовхнула Янека в обійми пу. І тільки після цього пу перестарався.
Всі четверо гравців красавчики... Ціна за віконцем.
Україна апріорі не Білорусь. Щоб также швидко пройти такий же шлях. Ніяким Лукой-Янеком цього не компенсувати. Спротив був би на порядки сильніший. А західну Україну то й овсі мирним шляхом не вдалося б перенаправити.
Впевнений на всі 100: політичним шляхом ціла Україна апріорі не могла б ніза яких умов інтегруватись в рфію. В такій конфігурації це абсолютно неможливо. А концтабори тощо в Європі ніхто б ніякому Янеку не дозволив би побудувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Почему тцк-ашникам всегда смешно? Они умиляются своим садизмом, своим правом на насилие и террор. Маниакальные садисты
Пойду в телегу позырю шо там опять скоилось.
Сделал анализ. Беспристрастно. По первому- та борода, что разбила окно-явно воевавший. Это эмоции от того, что водитель не хочет показывать документы. Истинные ТЦК действуют профессионально, их не возмущает что кто-то не воюет, они просто выполняют план. Резюме- борода неправ, но згидно закону водителя нужно было доставить в ТЦК для составления протокола. Занудный водитель по сути в плюсах-лобовик на это лайно стоит недорого. По второму- опять документы не показал,начал волать с машины как истеричка.ТЦКшник смеялся что бы не вытащить его из машины и не от*издить. Резюме-водитель ссыкло. Ну типа его оскорбили.Ну покажи доки,а потом разберись с обидчиком в гражданском порядке. Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же. Почему кто-то считает что можно вот так вот просто дышать воздухом,ходить/ездить по улицам если у нас война? (с) То есть эти случаи-норма для состояния на сейчас. А вот то,что происходит на БП "нижние ворота" в Закарпатье мне непонятно. Люди говорят пакуют с бронью,отсрочкой- тупо выбивают что бы доброволку подписал. Вот тут интересно.Очень интересно. Там кстати и в 2015 было жестче чем везде. Ну вот в плане досмотра авто,к примеру. Что-то с Закарпатьем не так.Не любят они чужих.
budivelnik написав:Якщо ж за МЕТУ - покращення(воно ж спрощення) життя населення - то тоді боротьба з корупцією як головна мета - це шлях в нікуди
1. існують обмежені ресурси 2. корупція виникає там де є можливість вплинути на розподіл обмежених ресурсів згодні з цим?
Проблема в термінології. 1 Ваші ресурси - обмежені, вашею працездатністю , професійними навиками, ефективністю праці... Є ресурси які Ви чомусь вважаєте своїми - це надра, чиясь власність у вигляді капіталів/інструментів/технологій/цінностей. 2 На Ваші ресурси ніхто крім Вас вплинути не може, бо тільки Ви приймаєте рішення як і де вчитись , коли і де працювати ,громадянином якої країни бути і так далі.... 3 На ресурси які ви вважаєте своїми - максимальний вплив мають ВЛАСНИКИ цих ресурсів, а тому тільки вони приймають рішення як з Вами ділитись( і чи ділитись взагалі). 4 От і виходить Якщо Ви нічого не робите бо вимагаєте від інших поділитись ресурсом так як вам хочеться- то в першу чергу втрачаєте саме Ви. А ділитись з вам і так ніхто не буде - тому ви придумуєте оправдання для себе і всюди куди можна втикаєте слово -корупція. 5 З іншого боку Ви все одно думаєте що колись станете багатим... І якщо прийняти за основу що своїм з Вами ніхто ділитись не збирається- то стати багатим у Вас тільки один шлях-використати свої ресурси.. Але під час використання своїх ресурсів- Ви побачите, що обєм створеного вами якраз обмежений вашими можливостями і тому ймовірність стати багатим у Вас збільшується прямо пропорційно кількості того що у Вас забирають інші крикуни про корупцію
Підсумовуємо Стати багатим тим легше-чим менше Вами створеного перерозподіляється іншим. Чим більший перерозподіл - тим вища ймовірність корупції ( коли примусового перерозподілу немає - то корупція відсутня як вид,адже якщо Ви самі віддали своє - то маєте на це право)
От і виходить З одного боку Ви вимагаєте перерозподілу З другого -чим більший обєм перерозподіляється-тим вища ймовірність корупції(перерозподілиться не тим не так і не туди) і тим довше Вам треба працювати щоб збагатитись.
Бетон написав:Почему тцк-ашникам всегда смешно? Они умиляются своим садизмом, своим правом на насилие и террор. Маниакальные садисты
Пойду в телегу позырю шо там опять скоилось.
Сделал анализ. Беспристрастно. По первому- та борода, что разбила окно-явно воевавший. Это эмоции от того, что водитель не хочет показывать документы. Истинные ТЦК действуют профессионально, их не возмущает что кто-то не воюет, они просто выполняют план. Резюме- борода неправ, но згидно закону водителя нужно было доставить в ТЦК для составления протокола. Занудный водитель по сути в плюсах-лобовик на это лайно стоит недорого. По второму- опять документы не показал,начал волать с машины как истеричка.ТЦКшник смеялся что бы не вытащить его из машины и не от*издить. Резюме-водитель ссыкло. Ну типа его оскорбили.Ну покажи доки,а потом разберись с обидчиком в гражданском порядке. Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же. Почему кто-то считает что можно вот так вот просто дышать воздухом,ходить/ездить по улицам если у нас война? (с) То есть эти случаи-норма для состояния на сейчас. А вот то,что происходит на БП "нижние ворота" в Закарпатье мне непонятно. Люди говорят пакуют с бронью,отсрочкой- тупо выбивают что бы доброволку подписал. Вот тут интересно.Очень интересно. Там кстати и в 2015 было жестче чем везде. Ну вот в плане досмотра авто,к примеру. Что-то с Закарпатьем не так.Не любят они чужих.
Не знаю, їжджу через Нижні Ворота з Києва на Закарпаття і навпаки по декілька разів на рік, останній раз 3 тижні тому. Лише раз за час війни документи перевірили. А ще декілька раз запитали чи є військовий квиток при собі, дістав, то навіть не розгортаючи його махнули, мол, проїжджай. Номери київські. Бронь то була, то не було