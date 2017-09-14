detroytred написав:Що переосмислювати? Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.
Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього. То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.
Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище. Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.
З чим ви можете "дещо погодитися"? З Вікіпедією. Дуже радий що ви хоч з Вікіпедією ДЕЩО погоджуєтесь.
Тому що судячи з вашої відповіді ви повністю залишились при своїй думці і "мої аргументи з Вікіпедії" нічого не змінили. + я навів аргумент що "інтеграцію" він робив заради європейських бабок - ви його повністю проігнорували.
Banderlog написав:прорахунок був не підписати в 22 в стамбулі. Повестись на обіцянки джонсонюка. Британія щось не особо нам допомагає, перекинула на німців з французами. Їй вигідне ослаблення євросоюзу.
Як від тебе російськими портянками смердить ... ти б їх хоч прав інколи
Ти те стамбульске читав ? Армії - немає, гарантій - немає
Ти вже набрив своїм бажанням капітуляції України, святоша )
The_Rebel написав:Не знаю, їжджу через Нижні Ворота з Києва на Закарпаття і навпаки по декілька разів на рік, останній раз 3 тижні тому. Лише раз за час війни документи перевірили. А ще декілька раз запитали чи є військовий квиток при собі, дістав, то навіть не розгортаючи його махнули, мол, проїжджай. Номери київські. Бронь то була, то не було
О,благодарочка за флешбек. Учту ваш опыт в восприятии происходящего.
detroytred написав:Що переосмислювати? Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.
Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього. То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.
Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище. Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.
З чим ви можете "дещо погодитися"? З Вікіпедією. Дуже радий що ви хоч з Вікіпедією ДЕЩО погоджуєтесь.
Тому що судячи з вашої відповіді ви повністю залишились при своїй думці і "мої аргументи з Вікіпедії" нічого не змінили. + я навів аргумент що "інтеграцію" він робив заради європейських бабок - ви його повністю проігнорували.
Погодитися з тим, що і Лука пробував легкі кроки в напрямку Заходу. Я не знав цих фактів. Дещо -- тому що дії Янека була на порядок більші.
Я побачив вашу версію причини чому Янек прямував в євробік - заради грошей. Я свою озвучив раніше - тому що під м'якими цивілізованими європейцями йому було ліпше, ніж підпасти під дикуна пу, який би його отімєл по повній. З тим, що і заради грошей --- звісно, що І заради грошей. Я сам вище вказував на необхідність грошей від Європи для Янека для майбутнього переобрання. Але європейці показали фігу, бо їм потрібна була Україна без Янека. Тоді Янек і побіг за допомогою до пу.
Навіщо мені вдруге повторювати було? Я що, заперечував що не за гроші? Або предметом було саме причина чому прямував в Європу? Мова була за факт --- прямував.
Не розумію чому ви в отакій манері ведете обмін своїми баченнями. Тицяєте, що цитувати вмієте і т.д.
Порівняння з Білоруссю недоречне, якщо в них нема отого, що розігрувалось в Україні --- отаких різниць захід-схід. Якщо є, то підкажіть.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Майже половина (47%) всіх українських біженців, які проживають у Норвегії кажуть, що не повернуться в Україну, навіть якщо війна закінчиться, свідчать результати опитування.
Дослідниця Вільде Хернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при Oslo Met каже про дві тенденції серед українців, що проживають в Норвегії.
Одна з них полягає в тому, що ті, хто вже тривалий час перебуває в Норвегії, з більшою ймовірністю хочуть залишитися.
Інша полягає в тому, що ті, хто приїхав нещодавно, тепер частіше від самого початку заявляють, що хочуть залишитися в Норвегії.
Вона також каже, що до Норвегії все частіше приїжджають 16-17-річні українські підлітки.
Дослідниця пов’язує це з тим, що українські підлітки хочуть виїхати, "поки це дозволено, до того, як їх можуть забрати на війну". https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7201494/ Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку З 18 чи з 20 років — це вже інше питання. Питання у тому, чи будуть змінені підходи, наприклад залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур".
detroytred написав:Що переосмислювати? Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.
Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього. То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.
Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище. Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.
З чим ви можете "дещо погодитися"? З Вікіпедією. Дуже радий що ви хоч з Вікіпедією ДЕЩО погоджуєтесь.
Тому що судячи з вашої відповіді ви повністю залишились при своїй думці і "мої аргументи з Вікіпедії" нічого не змінили. + я навів аргумент що "інтеграцію" він робив заради європейських бабок - ви його повністю проігнорували.
И много он "європейських бабок" наколядовал, что побежал у Путина 3 млрд. выпрашивать??
detroytred написав:І реалізовував далі саме Янек. І ламав старих ригів саме Янек. Ющ і Ко фігу фіг змогли б їх проломити. Ось про це мова. (Ходили байки... як Янек їх збирав і всіх разом, і окремо кожного продавлював, знаходив інструменти впливу індивідуальні ... Що треба їм в Європу). Мова саме про це.
а может тем и продавил что рассказал как они оседлают лярды от ЕС? изначально сколько они хотели от ЕС? 160 ярдов?
І цим теж. Але головне, гадаю, те, що пу змінить донецьких бандюків на медведчуцьких та російських. Донецькі могли триматися ще якийсь час лише при м'яких європейцях. І поступили б з ними європейці по європейські. Копняк європейців цивілізований м'якше, ніж росіянський. Ті і пнуть, і оберуть до нитки.
"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает пресс-служба.
Ну с кем не бывает, как-то самолёт сам был обстрелян