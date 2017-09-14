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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11559115601156111562>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 18:21

  detroytred написав:Що переосмислювати?
Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.

Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього.
То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.

Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище.
Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.

З чим ви можете "дещо погодитися"? З Вікіпедією. :D
Дуже радий що ви хоч з Вікіпедією ДЕЩО погоджуєтесь. :D :D

Тому що судячи з вашої відповіді ви повністю залишились при своїй думці і "мої аргументи з Вікіпедії" нічого не змінили.
+ я навів аргумент що "інтеграцію" він робив заради європейських бабок - ви його повністю проігнорували.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 18:41

  Banderlog написав:прорахунок був не підписати в 22 в стамбулі. Повестись на обіцянки джонсонюка. Британія щось не особо нам допомагає, перекинула на німців з французами. Їй вигідне ослаблення євросоюзу.

Як від тебе російськими портянками смердить ... ти б їх хоч прав інколи

Ти те стамбульске читав ? Армії - немає, гарантій - немає

Ти вже набрив своїм бажанням капітуляції України, святоша )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 18:46

  The_Rebel написав:Не знаю, їжджу через Нижні Ворота з Києва на Закарпаття і навпаки по декілька разів на рік, останній раз 3 тижні тому. Лише раз за час війни документи перевірили. А ще декілька раз запитали чи є військовий квиток при собі, дістав, то навіть не розгортаючи його махнули, мол, проїжджай. Номери київські. Бронь то була, то не було


О,благодарочка за флешбек. Учту ваш опыт в восприятии происходящего.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 18:47

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:какая неожиданность. вову не любят. оказывается люди руководствуются интересами. например, своей страны.

Именно поэтому, Фицо поехал шестерить к Путину ) руководствуясь интересами своей страны

А до этого он не знал, что война идёт, что транзит могут перекрыть в любой момент
Он хотел и Украине подсирать, и газ получать. И рыбку съесть и на х.. сесть

А тут не рыбки, ни ... )

як це ні - якраз великий, руський ... у сраці Фіцо...

Ось воно яке "руководствуются интересами страны" ...
Бетон, зря ты так написал )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 18:59

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Що переосмислювати?
Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.

Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього.
То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.

Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище.
Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.

З чим ви можете "дещо погодитися"? З Вікіпедією. :D
Дуже радий що ви хоч з Вікіпедією ДЕЩО погоджуєтесь. :D :D

Тому що судячи з вашої відповіді ви повністю залишились при своїй думці і "мої аргументи з Вікіпедії" нічого не змінили.
+ я навів аргумент що "інтеграцію" він робив заради європейських бабок - ви його повністю проігнорували.

Погодитися з тим, що і Лука пробував легкі кроки в напрямку Заходу. Я не знав цих фактів.
Дещо -- тому що дії Янека була на порядок більші.

Я побачив вашу версію причини чому Янек прямував в євробік - заради грошей.
Я свою озвучив раніше - тому що під м'якими цивілізованими європейцями йому було ліпше, ніж підпасти під дикуна пу, який би його отімєл по повній.
З тим, що і заради грошей --- звісно, що І заради грошей.
Я сам вище вказував на необхідність грошей від Європи для Янека для майбутнього переобрання.
Але європейці показали фігу, бо їм потрібна була Україна без Янека.
Тоді Янек і побіг за допомогою до пу.

Навіщо мені вдруге повторювати було?
Я що, заперечував що не за гроші?
Або предметом було саме причина чому прямував в Європу?
Мова була за факт --- прямував.

Не розумію чому ви в отакій манері ведете обмін своїми баченнями.
Тицяєте, що цитувати вмієте і т.д.

Порівняння з Білоруссю недоречне, якщо в них нема отого, що розігрувалось в Україні --- отаких різниць захід-схід.
Якщо є, то підкажіть.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 28 гру, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:00

Майже половина (47%) всіх українських біженців, які проживають у Норвегії кажуть, що не повернуться в Україну, навіть якщо війна закінчиться, свідчать результати опитування.

Дослідниця Вільде Хернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при Oslo Met каже про дві тенденції серед українців, що проживають в Норвегії.

Одна з них полягає в тому, що ті, хто вже тривалий час перебуває в Норвегії, з більшою ймовірністю хочуть залишитися. 8)

Інша полягає в тому, що ті, хто приїхав нещодавно, тепер частіше від самого початку заявляють, що хочуть залишитися в Норвегії. :lol:

Вона також каже, що до Норвегії все частіше приїжджають 16-17-річні українські підлітки.

Дослідниця пов’язує це з тим, що українські підлітки хочуть виїхати, "поки це дозволено, до того, як їх можуть забрати на війну".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7201494/

Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку :oops:
З 18 чи з 20 років — це вже інше питання. Питання у тому, чи будуть змінені підходи, наприклад залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур".

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/685 ... nnya-video
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:01

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Що переосмислювати?
Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.

Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього.
То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.

Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище.
Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.

З чим ви можете "дещо погодитися"? З Вікіпедією. :D
Дуже радий що ви хоч з Вікіпедією ДЕЩО погоджуєтесь. :D :D

Тому що судячи з вашої відповіді ви повністю залишились при своїй думці і "мої аргументи з Вікіпедії" нічого не змінили.
+ я навів аргумент що "інтеграцію" він робив заради європейських бабок - ви його повністю проігнорували.
И много он "європейських бабок" наколядовал, что побежал у Путина 3 млрд. выпрашивать??
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:04

Ну в принципі картина з «захисником» UA прояснилась
Зрозуміло що він внукам чухає по вухам , на питання «дід, ти на війні був?»
Щось типу як в анекдоті
Спочатку
  UA написав:Намагався зробити розташування в новобуді КГС на 7 лінії.
Прилитівший реактивний снаряд підсказав, що заповнення стін газоблоку це погано.


тому пішов на

  UA написав:Оболонь ..
Я туди їздив помитися, посушитися,.



Потім

В санаторії ЦК (артек) теж надовго розміститися не вдалося. Туди чомусь прийшли москалі


Тому знов пішов на
  UA написав:Оболонь ..
Я туди їздив помитися, посушитися,.


От і вся війна,
В принципі з поганоі вівці хоть шерсті клок. Але ж не хвастати отакою участю!!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:09

  tester7336 написав:
  detroytred написав:І реалізовував далі саме Янек.
І ламав старих ригів саме Янек.
Ющ і Ко фігу фіг змогли б їх проломити.
Ось про це мова.
(Ходили байки... як Янек їх збирав і всіх разом, і окремо кожного продавлював, знаходив інструменти впливу індивідуальні ... Що треба їм в Європу).
Мова саме про це.


а может тем и продавил что рассказал как они оседлают лярды от ЕС?
изначально сколько они хотели от ЕС? 160 ярдов?

І цим теж.
Але головне, гадаю, те, що пу змінить донецьких бандюків на медведчуцьких та російських.
Донецькі могли триматися ще якийсь час лише при м'яких європейцях.
І поступили б з ними європейці по європейські. Копняк європейців цивілізований м'якше, ніж росіянський. Ті і пнуть, і оберуть до нитки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета и вспомнил Украину
"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает пресс-служба.


Ну с кем не бывает, как-то самолёт сам был обстрелян
pesikot
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