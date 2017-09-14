Додано: Суб 28 гру, 2024 18:59

andrijk777 написав: detroytred написав: Що переосмислювати?

Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.



Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього.

То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.



Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище.

Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його. Що переосмислювати?Ваші ці аргументи я можу сприйняти і дещо погодитися.Але ж ви навели однаковість лише про *фе* і висновок з цього.То й відповідно саме цього я пояснив на що треба дивитись.Про те, що ініціатива була не Янека --- стосовно цієї очевидності було моє роз'яснення раніше вище.Ініціатива не його, а реалізація до впритул лише підпису -- саме його.

З чим ви можете "дещо погодитися"? З Вікіпедією.

Дуже радий що ви хоч з Вікіпедією ДЕЩО погоджуєтесь.



Тому що судячи з вашої відповіді ви повністю залишились при своїй думці і "мої аргументи з Вікіпедії" нічого не змінили.

+ я навів аргумент що "інтеграцію" він робив заради європейських бабок - ви його повністю проігнорували. З чим ви можете "дещо погодитися"? З Вікіпедією.Дуже радий що ви хоч з Вікіпедією ДЕЩО погоджуєтесь.Тому що судячи з вашої відповіді ви повністю залишились при своїй думці і "мої аргументи з Вікіпедії" нічого не змінили.+ я навів аргумент що "інтеграцію" він робив заради європейських бабок - ви його повністю проігнорували.

Погодитися з тим, що і Лука пробував легкі кроки в напрямку Заходу. Я не знав цих фактів.Дещо -- тому що дії Янека була на порядок більші.Я побачив вашу версію причини чому Янек прямував в євробік - заради грошей.Я свою озвучив раніше - тому що під м'якими цивілізованими європейцями йому було ліпше, ніж підпасти під дикуна пу, який би його отімєл по повній.З тим, що і заради грошей --- звісно, що І заради грошей.Я сам вище вказував на необхідність грошей від Європи для Янека для майбутнього переобрання.Але європейці показали фігу, бо їм потрібна була Україна без Янека.Тоді Янек і побіг за допомогою до пу.Навіщо мені вдруге повторювати було?Я що, заперечував що не за гроші?Або предметом було саме причина чому прямував в Європу?Мова була за факт --- прямував.Не розумію чому ви в отакій манері ведете обмін своїми баченнями.Тицяєте, що цитувати вмієте і т.д.Порівняння з Білоруссю недоречне, якщо в них нема отого, що розігрувалось в Україні --- отаких різниць захід-схід.Якщо є, то підкажіть.