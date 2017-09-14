"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает пресс-служба.
Ну с кем не бывает, как-то самолёт сам был обстрелян
факт вибачення зафіксован, путін не стільки вибачався, скільки звинувачував у трагедії Україну. че задовільнить це Алієва? тому на 30+ загиблих начхати -картинку для внутрішнього споживача зроблено. Нічого особистого-тільки бізнес(великий бізнес).
Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составил 24 млн 199 тыс. 455,59 тонн (номенклатурный код 2709), что на 0,5% ниже показателя 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $15 млрд 99 млн 942,85 тыс. (спад на 17,6%). Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-ноябре 2023 года составила 47,92% (50,42% в январе-ноябре 2022 года - ИФ).
В январе-ноябре 2023 года покупателями азербайджанской нефти являлись 22 страны. Согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 43,1% всего экспорта "черного золота".
detroytred написав:Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації. Залишалось лише підпис поставити.
Для отримання Західних грошей(а він отримав дуже багато Західних грошей). І завалив цю всію "багаторічну реалізацію" за один день не поставив підпис. Розвів як лохів.
Чим таке пояснення вам не підходить?
Тоді така дія підійде?
"Цього року «Геть НАТО!» в Криму і Одесі мабуть гукатимуть лише комуністи і «вітренківці». Партія регіонів більше не проти спільних навчань з військами Альянсу, а навпаки, обома руками - «за».
Верховна Рада задовольнила прохання президента і дала добро на допуск натівських військ в Україну. За законопроект, що його подав Віктор Янукович, проголосували 394 депутати. Фракція Партії регіонів підтримала ідею майже повним складом у 169 голосів. Дружно проголосували також фракції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина. Категорично проти виступили тільки союзники «реґіоналів» по владній коаліції - комуністи.
Закон, ухвалений Радою, передбачає проведення багатонаціональних військових навчань «Сі Бриз-2010», «Бар’єр-2010», «Козацький степ-2010», «Світла лавина-2010», а також двосторонніх маневрів України спільно з Польщею, Словаччиною, Румунією та США.
Як відомо, закони про міжнародні військові навчання виносять на розгляд народних депутатів щороку. Однак у 2006 і 2009 році навчання були зірвані. Зокрема торік навчання не відбулися через антинатівські протести Партії реґіонів та Компартії. Тоді законопроект, внесений екс-президентом Віктором Ющенком, депутати відмовились розглядати." _____________________________ Яскравий приклад того, що Яник при владі і Яник без влади мають різні інтереси... При владі він прямував в бік Заходу.
вот еще
Янукович поручил МИД и Минобороны в ближайшее время направить проект в Верховную Раду, которая должна разрешить доступ иностранных военных на Украину для участия в учениях.
В частности, предполагается, что в 2011 году на «Си Бриз» США опять направят до 750 военнослужащих со стрелковым оружием, до 2 кораблей, до 2 самолетов, до 4 вертолетов и до 20 единиц техники.
Протягом льотної зміни завдання виконувалося двома групами на літаках типу Су-27УБ, МіГ-29УБ, F-16D. Льотні екіпажі були змішаними – пілоти з України та США літали в одній кабіні. В повітрі льотчики ознайомлювалися з технікою пілотування, маневреними можливостями літаків. Загалом протягом першого дня пілоти виконали 5 годин нальоту.
Коментуючи проведення польотів першого дня головний координатор навчань з американської сторони пілот підполковник Роберт Свертфагер висловив подяку українським пілотам за проведення спільних польотів.