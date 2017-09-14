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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11560115611156211563>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну



"Асвабадители"
А потом россияне будут рассказывать, как при Украине всё было разрушено и только при россиюшке всё было "отстроено"

Примерно, как Одесса была "построена" при Катьке второй, как и флот в Крыму
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:32

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Але європейці показали фігу, бо їм потрібна була Україна без Янека.
...........


Евроассоциацию они готовы были подписать и с ним.
А вот принять в ЕС не хотели ни с ним, ни после того, как он ушёл. Это не удалось ... Зе при всей их явной устремлённости на Запад.

Иногда одного "стремления" мало - нужно хоть что-то делать - хотя бы обещанные посадки...

На пути Украины в НАТО стоит коррупция - СМИ

https://korrespondent.net/ukraine/46986 ... ptsyia-smy
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:47

  pesikot написав:Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета и вспомнил Украину
"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает пресс-служба.


Ну с кем не бывает, как-то самолёт сам был обстрелян


факт вибачення зафіксован, путін не стільки вибачався, скільки звинувачував у трагедії Україну.
че задовільнить це Алієва? тому на 30+ загиблих начхати -картинку для внутрішнього споживача зроблено. Нічого особистого-тільки бізнес(великий бізнес).

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составил 24 млн 199 тыс. 455,59 тонн (номенклатурный код 2709), что на 0,5% ниже показателя 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $15 млрд 99 млн 942,85 тыс. (спад на 17,6%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-ноябре 2023 года составила 47,92% (50,42% в январе-ноябре 2022 года - ИФ).

В январе-ноябре 2023 года покупателями азербайджанской нефти являлись 22 страны.
Согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 43,1% всего экспорта "черного золота".

https://nangs.org/news/markets/oil/eksp ... sya-na-0-5
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:01

  The_Rebel написав:
  ЛАД написав: Вот поэтому я и не считаю его худшим президентом.
Обычный.
Такой же, как все.

Обичний??? Найтупіший президент-бидляк, який тільки міг бути. Навіть Зеленський у порівнянні з ним виглядає ерудитом. Як не як, хоч на середній рівень англійської вийшов.


Поинтересуйтесь уровнем английского Залужного (посла в Британии на минуточку) и будет Вам откровение. Это оно в детстве легко эти языки учить а не в 50 лет.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:07

Средний уровень английского в случае Зеленского это хуже чем нулевой. Пользовался бы профессиональными переводчиками, меньше обвинений от партнёров в непонимании было бы
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:11

Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:15

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Про цю дію вже декілька разів згадувалось --- реалізація умов для євроасоціації.
Залишалось лише підпис поставити.

Для отримання Західних грошей(а він отримав дуже багато Західних грошей).
І завалив цю всію "багаторічну реалізацію" :D за один день не поставив підпис. Розвів як лохів.

Чим таке пояснення вам не підходить?

Тоді така дія підійде?

"Цього року «Геть НАТО!» в Криму і Одесі мабуть гукатимуть лише комуністи і «вітренківці». Партія регіонів більше не проти спільних навчань з військами Альянсу, а навпаки, обома руками - «за».

Верховна Рада задовольнила прохання президента і дала добро на допуск натівських військ в Україну. За законопроект, що його подав Віктор Янукович, проголосували 394 депутати. Фракція Партії регіонів підтримала ідею майже повним складом у 169 голосів. Дружно проголосували також фракції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина. Категорично проти виступили тільки союзники «реґіоналів» по владній коаліції - комуністи.

Закон, ухвалений Радою, передбачає проведення багатонаціональних військових навчань «Сі Бриз-2010», «Бар’єр-2010», «Козацький степ-2010», «Світла лавина-2010», а також двосторонніх маневрів України спільно з Польщею, Словаччиною, Румунією та США.

Як відомо, закони про міжнародні військові навчання виносять на розгляд народних депутатів щороку. Однак у 2006 і 2009 році навчання були зірвані. Зокрема торік навчання не відбулися через антинатівські протести Партії реґіонів та Компартії. Тоді законопроект, внесений екс-президентом Віктором Ющенком, депутати відмовились розглядати."
_____________________________
Яскравий приклад того, що Яник при владі і Яник без влади мають різні інтереси...
При владі він прямував в бік Заходу.


вот еще

Янукович поручил МИД и Минобороны в ближайшее время направить проект в Верховную Раду, которая должна разрешить доступ иностранных военных на Украину для участия в учениях.

В частности, предполагается, что в 2011 году на «Си Бриз» США опять направят до 750 военнослужащих со стрелковым оружием, до 2 кораблей, до 2 самолетов, до 4 вертолетов и до 20 единиц техники.

https://www.rbc.ua/rus/digests/yanukovi ... 2011140000

Вон летали наши летчики на Ф16, тогда это было легко, это сейчас этооо слооожно и дооолго, нужен английский с гарвардским акцентом

https://mil.in.ua/uk/ukraine-safe-sky-20113

2011й год на минуточку, президент - Янукович
Протягом льотної зміни завдання виконувалося двома групами на літаках типу Су-27УБ, МіГ-29УБ, F-16D. Льотні екіпажі були змішаними – пілоти з України та США літали в одній кабіні. В повітрі льотчики ознайомлювалися з технікою пілотування, маневреними можливостями літаків. Загалом протягом першого дня пілоти виконали 5 годин нальоту.

Коментуючи проведення польотів першого дня головний координатор навчань з американської сторони пілот підполковник Роберт Свертфагер висловив подяку українським пілотам за проведення спільних польотів.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:19

katso летали наши летчики на Ф16, тогда это было легко, это сейчас этооо слооожно и дооолго, нужен английский с гарвардским акцентом

+1005000
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Депутат из слуги народа сказала что потери занижены даже у Трампа
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:46

  fox767676 написав:Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча

А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь
pesikot
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