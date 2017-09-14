fox767676 написав:Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча
А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь
Вам багато дописувачів на різних гілках вказують на вашу розумову неповноцінність. Розрив між 2ма найгіршими ніяким чиним не свідчить що другий з кінця для когось- "бог". Тільки людина з глибокими порушеннями когнітивних функцій могла дійти такого висновку.
fox767676 написав:katso летали наши летчики на Ф16, тогда это было легко, это сейчас этооо слооожно и дооолго, нужен английский с гарвардским акцентом
+1005000
О богі.. Кацо ХНУВС (харківський університет внутрішніх справ) називав «харькавскій універсітєт ваздушних сіл», знайшли кого цитувати в вузьких питаннях
Є документи, по яким щось можна, по яким не можна. І вони міжнародні. Це лише в Україні нонсенс - військові пілоти без англійської. І тому абсолютно справедливо вимагали вивчення. Да, літали спільно і на су27, і на Ф16. Жахливі порушення всього що можна! На су27 тому і вбили американця. Який ще треба маячок, що так не можна!! Кацо плять спеціаліст, яіпу!
fox767676 написав:Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча
Объяснить своё мнение можете?
Обидва мають бекграунд і культуро-інтелектуальний рівень несумісний з вищою державною посадою. Але у випадку Януковича це було куповане досвідом адміністративної роботи і ще некритичним, +- стабільним станом держави
Banderlog написав:прорахунок був не підписати в 22 в стамбулі. Повестись на обіцянки джонсонюка. Британія щось не особо нам допомагає, перекинула на німців з французами. Їй вигідне ослаблення євросоюзу.
Як від тебе російськими портянками смердить ... ти б їх хоч прав інколи
Ти те стамбульске читав ? Армії - немає, гарантій - немає
Ти вже набрив своїм бажанням капітуляції України, святоша )
який жаль шо набрид. Так не всі українці подібні до тебе щирі патріоти. Є люди що голосували за яника, десь під 50 процентів він набирав. Є ті шо і за симоненка голосували) кажуть, шо багато хто з них підтримував діючого презедента))). Думаєш на цей момент вони проголосують за нього на виборах?
Шо пропонуєш? Вигнати мене з України? Чумайдан вокзал Румунія? ) цікава мисль... не читав, мало шо там написано було. В мінських теж писало, но ми на них забили) в конституції було написано шо ми позаблокові) я її не читав. і в будапештському меморандумі якусь чудасію писало, я його теж не читав.
Hotab написав:А де 73%? Всі наввипередки говнюкають вовчика, так а то що, Успіх один 73% намаслав на львівській дільниці?
На цьому форумі в 2019 перед виборами Порошенко лідирував і перемагав Зеленського в опитуваннях. А от реальні результати на дільницях - здивували Звідси висновок - тутешні дописувачі не відповідають образу середньостатистичного українського виборця
Banderlog чисто интересно как можно хвалить/поддерживать яныка но собирать деньги цивилизованных стран и иметь запасное гражданство ЕС? собирайте рубли и оформляйте паспорт рф. тот же вопрос по гуманистическим теориям, которые весь цивилизованный мир признал. Вам с такими взглядами больше подходят страны с диктатурами, местные антропологи априори согласны, что человек это мясо, которое произошло от чингисхана и гитлера. И суть человечества - буллинг и война.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 21:36, всього редагувалось 3 разів.