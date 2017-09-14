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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1156111562115631156411565>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:53

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча

А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь

Вам багато дописувачів на різних гілках вказують на вашу розумову неповноцінність. Розрив між 2ма найгіршими ніяким чиним не свідчить що другий з кінця для когось- "бог". Тільки людина з глибокими порушеннями когнітивних функцій могла дійти такого висновку.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:54

  fox767676 написав:katso летали наши летчики на Ф16, тогда это было легко, это сейчас этооо слооожно и дооолго, нужен английский с гарвардским акцентом

+1005000


О богі..
Кацо ХНУВС (харківський університет внутрішніх справ) називав «харькавскій універсітєт ваздушних сіл», знайшли кого цитувати в вузьких питаннях

Є документи, по яким щось можна, по яким не можна. І вони міжнародні.
Це лише в Україні нонсенс - військові пілоти без англійської. І тому абсолютно справедливо вимагали вивчення.
Да, літали спільно і на су27, і на Ф16.
Жахливі порушення всього що можна! На су27 тому і вбили американця. Який ще треба маячок, що так не можна!! Кацо плять спеціаліст, яіпу!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:58

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча
Объяснить своё мнение можете?


Обидва мають бекграунд і культуро-інтелектуальний рівень несумісний з вищою державною посадою. Але у випадку Януковича це було куповане досвідом адміністративної роботи і ще некритичним, +- стабільним станом держави
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:24

Господар Вельзевула

Так,вы тут про нашего Царя-батюшку особо не выражайтесь!
Слава Великому Володимиру и ныне,и присно,и во веки веков.
Многая лета.


А де 73%? :D
Всі наввипередки говнюкають вовчика, так а то що, Успіх один 73% намаслав на львівській дільниці? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:28

  pesikot написав:
  Banderlog написав:прорахунок був не підписати в 22 в стамбулі. Повестись на обіцянки джонсонюка. Британія щось не особо нам допомагає, перекинула на німців з французами. Їй вигідне ослаблення євросоюзу.

Як від тебе російськими портянками смердить ... ти б їх хоч прав інколи

Ти те стамбульске читав ? Армії - немає, гарантій - немає

Ти вже набрив своїм бажанням капітуляції України, святоша )
який жаль шо набрид.
Так не всі українці подібні до тебе щирі патріоти.
Є люди що голосували за яника, десь під 50 процентів він набирав. Є ті шо і за симоненка голосували) кажуть, шо багато хто з них підтримував діючого презедента))). Думаєш на цей момент вони проголосують за нього на виборах?

Шо пропонуєш? Вигнати мене з України? Чумайдан вокзал Румунія? ) цікава мисль... :lol:
не читав, мало шо там написано було. В мінських теж писало, но ми на них забили) в конституції було написано шо ми позаблокові) я її не читав. і в будапештському меморандумі якусь чудасію писало, я його теж не читав.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А де 73%? :D
Всі наввипередки говнюкають вовчика, так а то що, Успіх один 73% намаслав на львівській дільниці? :mrgreen:
На цьому форумі в 2019 перед виборами Порошенко лідирував і перемагав Зеленського в опитуваннях.
А от реальні результати на дільницях - здивували
Звідси висновок - тутешні дописувачі не відповідають образу середньостатистичного українського виборця
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:32

Banderlog чисто интересно как можно хвалить/поддерживать яныка но собирать деньги цивилизованных стран и иметь запасное гражданство ЕС? собирайте рубли и оформляйте паспорт рф. тот же вопрос по гуманистическим теориям, которые весь цивилизованный мир признал. Вам с такими взглядами больше подходят страны с диктатурами, местные антропологи априори согласны, что человек это мясо, которое произошло от чингисхана и гитлера. И суть человечества - буллинг и война.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 21:36, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:33

Hotab

Вовочка-вовочкой, но кто же дал 13.5 млн голосов ? :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:34

  Hotab написав:Господар Вельзевула

Так,вы тут про нашего Царя-батюшку особо не выражайтесь!
Слава Великому Володимиру и ныне,и присно,и во веки веков.
Многая лета.


А де 73%? :D
Всі наввипередки говнюкають вовчика, так а то що, Успіх один 73% намаслав на львівській дільниці? :mrgreen:

А кого в нас з папєрєдніків хвалять?))
https://youtu.be/njnvKxiMD9k?si=CnECWBmDlGy0ZwdU
Banderlog
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вечный спор воукеров (патриотов-теретиков) с практиками
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