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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11562115631156411565>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:39

  fox767676 написав:Hotab

Вовочка-вовочкой, но кто же дал 13.5 млн голосов ? :mrgreen:

Серед моїх знайомих в 19 році такі були. Жаль що зараз у мене інший колектив, не можу спитати «ну що?» :lol:

Але , якщо що, він зараз абсолютно легітимний все ще. На всяк-випадок..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:39

  fox767676 написав:Обидва мають бекграунд і культуро-інтелектуальний рівень несумісний з вищою державною посадою. Але у випадку Януковича це було куповане досвідом адміністративної роботи і ще некритичним, +- стабільним станом держави

В мене отаке бачення:
всі наші можновладці виконували свою функції (посадові обов'язки) для країни і суспільства по мінімуму.
Ну щоб не розсипалася і сказати ніззя було, що розвалили.
Для безфорсмажорних умов це було приємливо більш менш.
Трохи краще, трохи гірше - хоч мем, але дійсно - яка різниця?!
І з Зе так само.
Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається.
Не було б війни теж для умов без війни він би забезпечував отой мінімум (для умов без війни).

Тобто всі вони біжать трусцой...
Згідно необхідного мінімуму.
Тому від того, що один має потенціал хоч набагато більший, ніж інший, наслідок той же самий --- орієнтир мінімуму в них не згідно свойого потенціалу, а згідно мінімуму для країни-суспільства.

Образно: якщо Хусейн Болт і сторож-дід біжать трусцой, то вихлоп-результат однаковий.

В наших можновладців реально нема такої цілі -- розвиток країни-суспільства більше, підкреслюю, необхідного для існування країни-суспільства мінімуму.
Зберегли, існує, розвивається по мінімуму --- ну і добре.
Собі ж зробили по вищим рівням.

Тобто не гарні вони, але й не пагані. Не пагані, але й не добрі.
Але, як По або Зе (звісно з командами) створили для себе чудові власні проекти, так і країну-суспільство вони могли зробити чудовими також.
Була б лише отака мета в них.
В наших же можновладців (а це не тільки політики) нема такої мети.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:41

успих слышишь? дроны есть 96% а ты трындел шо нету

Дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, цьогоріч українські підприємства виготовили:

🔴понад 1,5 мільйона FPV-дронів;
🔴ударні коптери-бомбери;
🔴літаки-камікадзе;
🔴розвідувальні дрони-крила;
🔴далекобійні deepstrike-дрони.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:47

  Wirująświatła написав:
Дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, цьогоріч українські підприємства виготовили:

🔴понад 1,5 мільйона FPV-дронів;
🔴ударні коптери-бомбери;
🔴літаки-камікадзе;
🔴розвідувальні дрони-крила;
🔴далекобійні deepstrike-дрони.


Якщо журналістка каже правду, то навіть отаке --- без жодного дрона:
*Одна з бригад Сил оборони була виведена на лінію бойового зіткнення без жодного БпЛА та системи РЕБ.
Про це повідомила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова у Facebook.
"Поки на одній ділянці фронту бригада заштурмовує позиції самими лише дронами, на іншій — заводять бригаду, у якої немає жодного безпілотника, навіть для спостереження. І заводять їх туди, де треба шалена підтримка підрозділам, в яких майже не лишилось піхоти", – йдеться в повідомленні.*
https://tsn.ua/ukrayina/noviy-skandal-u ... 30114.html

Якщо це дійсно так, то уявити це неможливо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:47

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Обидва мають бекграунд і культуро-інтелектуальний рівень несумісний з вищою державною посадою. Але у випадку Януковича це було куповане досвідом адміністративної роботи і ще некритичним, +- стабільним станом держави

///
І з Зе так само.
Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається.
Не було б війни теж для умов без війни він би забезпечував отой мінімум (для умов без війни).
///

Вы, уверен, смотрели фильм Скалолаз? - там дамочка тоже стрималась и порядочное время трималась...
Отсюда - и вот то последнее предложение - и главная к нему претензия: "есть ощущение, что для текущих умов он чуть недорабатывает"
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:50

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча
Объяснить своё мнение можете?


Обидва мають бекграунд і культуро-інтелектуальний рівень несумісний з вищою державною посадою. Але у випадку Януковича це було куповане досвідом адміністративної роботи і ще некритичним, +- стабільним станом держави

Можно возразить.
досвід адміністративної роботи у Януковича больше, это правда.
У Зеленского тоже есть, но слишком специфический - только в шоубиз, тут согласен с вами.
Совместим ли "культуро-інтелектуальний рівень" Зеленского с должностью президента, судить не берусь, но он точно явно выше, чем у Януковича.
Во время выборов Зеленского в Украине тоже был стабільний стан. И за 2,5 года до войны не должности президента он набрался некоторого опыта.
Так что ваш вывод для меня, скажем так, крайне сомнителен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:50

  detroytred написав:заводять бригаду, у якої немає жодного безпілотника, навіть для спостереження. І заводять їх туди, де треба шалена підтримка підрозділам, в яких майже не лишилось піхоти", – йдеться в повідомленні.*
поэтому 96, а не 100. на всякие такие претензии вам ответят, что это 4% необеспеченных. все продумано. а если серьезноя думаю там половина всего только на бумаге, учитывая размеры откатов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається.


То ви мабуть занадто оптимістично дивитеся на стан речей.
його тотемом мав би бути страус, страуси йому пасують згачно більше ніж навіть федоровичу. Та ще+ мем "пілітє, Шура, пілітє. Оні золотиє (перемога, репарації, з контрибуціями)"
Країна тримається на мегадопінгу з фатальними наслідками для майбутнього
Значно меншими інвестиціями в безпеку можна було б відврнути 80% теперешнього лиха. Дипломатія провалена по всім векторам, стан військових справ хай бмар'яна коментує
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 гру, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:53

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, цьогоріч українські підприємства виготовили:

🔴понад 1,5 мільйона FPV-дронів;
🔴ударні коптери-бомбери;
🔴літаки-камікадзе;
🔴розвідувальні дрони-крила;
🔴далекобійні deepstrike-дрони.


Якщо журналістка каже правду, то навіть отаке --- без жодного дрона:
*Одна з бригад Сил оборони була виведена на лінію бойового зіткнення без жодного БпЛА та системи РЕБ.
Про це повідомила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова у Facebook.
"Поки на одній ділянці фронту бригада заштурмовує позиції самими лише дронами, на іншій — заводять бригаду, у якої немає жодного безпілотника, навіть для спостереження. І заводять їх туди, де треба шалена підтримка підрозділам, в яких майже не лишилось піхоти", – йдеться в повідомленні.*
https://tsn.ua/ukrayina/noviy-skandal-u ... 30114.html

Якщо це дійсно так, то уявити це неможливо.

а я даже верю министру в этом случае :D
И почти не сомневаюсь в словах журналиста.
Просто потребу как определяют - по Докладной Записке - Лично в Руки ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:53

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:Обидва мають бекграунд і культуро-інтелектуальний рівень несумісний з вищою державною посадою. Але у випадку Януковича це було куповане досвідом адміністративної роботи і ще некритичним, +- стабільним станом держави

///
І з Зе так само.
Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається.
Не було б війни теж для умов без війни він би забезпечував отой мінімум (для умов без війни).
///

Вы, уверен, смотрели фильм Скалолаз? - там дамочка тоже стрималась и порядочное время трималась...
Отсюда - и вот то последнее предложение - и главная к нему претензия: "есть ощущение, что для текущих умов он чуть недорабатывает"

Сорян, але, як каже один експерт)) -- ККУ не дозволяє озвучити ще десь 30%.
Щоб картинка була без дірок))

Скажу так: як для мінімуму, то навіть пєрєрабативаєт.
detroytred
 
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