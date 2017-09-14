Додано: Суб 28 гру, 2024 21:39

fox767676 написав: Обидва мають бекграунд і культуро-інтелектуальний рівень несумісний з вищою державною посадою. Але у випадку Януковича це було куповане досвідом адміністративної роботи і ще некритичним, +- стабільним станом держави Обидва мають бекграунд і культуро-інтелектуальний рівень несумісний з вищою державною посадою. Але у випадку Януковича це було куповане досвідом адміністративної роботи і ще некритичним, +- стабільним станом держави

В мене отаке бачення:всі наші можновладці виконували свою функції (посадові обов'язки) для країни і суспільства по мінімуму.Ну щоб не розсипалася і сказати ніззя було, що розвалили.Для безфорсмажорних умов це було приємливо більш менш.Трохи краще, трохи гірше - хоч мем, але дійсно - яка різниця?!І з Зе так само.Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається.Не було б війни теж для умов без війни він би забезпечував отой мінімум (для умов без війни).Тобто всі вони біжать трусцой...Згідно необхідного мінімуму.Тому від того, що один має потенціал хоч набагато більший, ніж інший, наслідок той же самий --- орієнтир мінімуму в них не згідно свойого потенціалу, а згідно мінімуму для країни-суспільства.Образно: якщо Хусейн Болт і сторож-дід біжать трусцой, то вихлоп-результат однаковий.В наших можновладців реально нема такої цілі -- розвиток країни-суспільства більше, підкреслюю, необхідного для існування країни-суспільства мінімуму.Зберегли, існує, розвивається по мінімуму --- ну і добре.Собі ж зробили по вищим рівням.Тобто не гарні вони, але й не пагані. Не пагані, але й не добрі.Але, як По або Зе (звісно з командами) створили для себе чудові власні проекти, так і країну-суспільство вони могли зробити чудовими також.Була б лише отака мета в них.В наших же можновладців (а це не тільки політики) нема такої мети.