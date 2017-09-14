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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 гру, 2024 21:56
🔴Інцидент на блокпості в Київській області — розтрощене лобове скло та наїзд на співробітника ТЦК
За інформацією місцевих ЗМІ, на одному з блокпостів Київщини сталася сутичка між водієм та працівниками ТЦК і поліцією.
Попередньо водію заблокували виїзд, вимагаючи документи. Він відмовився показати права, після чого один із чоловіків у військовій формі кулаком розбив лобове скло авто.
Поліція стверджує, що водій наїхав на працівника ТЦК, який у відповідь ударив автомобіль. Після цього порушник утік із місця події.
Розпочато службове розслідування.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 21:57
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
///
І з Зе так само.
Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається.
Не було б війни теж для умов без війни він би забезпечував отой мінімум (для умов без війни).
///
Вы, уверен, смотрели фильм Скалолаз? - там дамочка тоже стрималась и порядочное время трималась...
Отсюда - и вот то последнее предложение - и главная к нему претензия: "есть ощущение, что для текущих умов он чуть недорабатывает"
Сорян, але, як каже один експерт)) -- ККУ не дозволяє озвучити ще десь 30%.
Щоб картинка була без дірок))
Скажу так: як для мінімуму, то навіть пєрєрабативаєт.
минимумом, я так понимаю, вы "остаться в стране" считаете?
но да - сейчас это обсуждать смысла нет...
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Додано: Суб 28 гру, 2024 22:04
_hunter написав:
минимумом, я так понимаю, вы "остаться в стране" считаете?
но да - сейчас это обсуждать смысла нет...
Мінімумом -- це залишитися країні.
А в якому стані та географії, то вже інша справа.
Мінімум зберегти країну. Суверенну країну з українською владою, народом.
Образно і утрировано - да хоч в масштабі однієї області.
Століття назад за умов зовнішньої агресії потужного ворога можновладці зробити цей мінімум не змогли.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 28 гру, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 22:11
fox767676 написав: detroytred написав:
Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається.
То ви мабуть занадто оптимістично дивитеся на стан речей.
його тотемом мав би бути страус, страуси йому пасують згачно більше ніж навіть федоровичу. Та ще+ мем "пілітє, Шура, пілітє. Оні золотиє (перемога, репарації, з контрибуціями)"Країна тримається на мегадопінгу з фатальними наслідками для майбутнього
Значно меншими інвестиціями в безпеку можна було б відврнути 80% теперешнього лиха. Дипломатія провалена по всім векторам, стан військових справ хай бмар'яна коментує
Верно.
Но как может быть иначе?
Коли повинні були бути зроблені ці "значно менші інвестиції в безпеку"?
Навіть не буду сперечатися щодо занадто, на мій погляд, оптимістичної цифри 80%. Назвіть хоча б терміни.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 22:13
Якийсь олігарх розважається..
Напевно купив собі яхту для відпочинку в теплих морях , а на яхті якісь три невідомі механізми знайшлись...
От дію цих механізмів і перевірили...
Бутусов
23 грудня біля берегів Іспанії у Середземному морі о 13.50 відбулись три вибухи з правого борту біля корми судна.
Під час огляду місця вибухів росіяни помітили одну з вирв, розміром 50 на 50 сантиметрів, яка знаходилась приблизно у 15-30 сантиметрах вище лінії води. Края вирви загинались всередину, тобто вибухи відбулись з зовні судна.
Вирва виглядала незначною загрозою для такого великого судна, але уражень було три, і вони були спрямовані ювелірно точно - вибухи повністю вивели з ладу системи енергетики судна, тому запустити резервне живлення, задіяти відкачку води та організувати боротьбу за живучість російськи моряки не змогли. О 15.10 російські моряки залишили судно, двох своїх товаришів залишили на борту, їх не могли знайти. О 23.22 Ursa Major затонуло у 70 мілях на південь від іспанської Картахени.
Я ж казав , у нас фахівці по потопленню суден, яким москалі недоплатили -вагон і маленький візочок.... По кожному конкретному судну все розкажуть і покажуть
Це вже четверте судно за 10 днів(два танкера і два перевізника кранів)
А якщо згадати що вже гарячі фінські хлопці псіханули і танкер в Балтійському конфіскували.. то тепер піде швидше, за фінами й поляки , норвежці з шведами і прибалтами підтягнуться...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 28 гру, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 22:14
Господар Вельзевула написав:
Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.
а наши 450 дыбилов бешенного принтера прописали что делать тцк если документы не показывают? у тцк как не было прав так и нет.
если кто то отказывается показывать доки - с ним должна работать полиция.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 22:21
fox767676 написав: pesikot написав: fox767676 написав:
Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча
А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь
Вам багато дописувачів на різних гілках вказують на вашу розумову неповноцінність. Розрив між 2ма найгіршими ніяким чиним не свідчить що другий з кінця для когось- "бог". Тільки людина з глибокими порушеннями когнітивних функцій могла дійти такого висновку.
щось не чутно Прохіжого із його улюбленим фільмом "Т... і ще Т..."
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Додано: Суб 28 гру, 2024 22:23
tester7336 написав:
если кто то отказывается показывать доки - с ним должна работать полиция.
Просто. Ясно. Чітко. Ні заплутатися, ні забути неможливо.
Не влаштовує? То треба змінити законодавство. Хоча б одним реченням. Хоча б в Постанові КМУ -- доповнити "ВСЛ тцк здійснює затримання".
(Хоча б так. Навіть без голосування в Раді по зміні законів. Або і овсі перегляді Конституції ст19, кажись, що Збройні сили не можуть бути застосовані для обмеження прав і свобод громадян).
Тобто, щоб рішення було прийнято органом однієї з трьох гілок влади --- виконавчою, КМУ.
Звичайна постанова. Зміна в ній.
Як два пальці об асфальт.
Але не самоуправство на рівні виконавців.
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detroytred
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