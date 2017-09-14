Це дуже важливий момент. Потрібно зрозуміти, що якби він як чесний громадянин працював би на звичайній роботі в Росії, він би за все життя не накопичив би таких грошей, скільки пропонують одноразової виплати. Він думає, що це легкі гроші, а якщо не легкі, то бодай з якимись правилами. Можна, звісно, загинути, але можна і десь на околиці Москви загинути, якісь гопники чи алкоголіки тебе штрикнуть. Така в нього логіка.



Та коли він бачить, що це зовсім не так, це просто конвеєр, «м'ясорубка», звичайно, він воювати не хоче. Тоді включається вже наступний етап — це ями, обнулення, розстріли. Йому чітко показують, що там, де ти наступаєш уперед, шанси померти високі, але не 100%, припустімо, а 80%. А в тилу — 100% тебе візьмуть, посадять, обгадять, пардон, ти десь помреш на морозі або тебе взагалі розстріляють, заб’ють.



Росіяни змогли створити таку систему: великими грошима заманюємо людей, а потім нелюдським насильством змушуємо їх іти вперед. І за допомогою цього вони рухають свою масу вперед. Шалено, примітивно, неефективно з погляду вкладень, маю на увазі щодо того, скільки вони вкладають у це все людиноресурсу, і техніки, яку вони спалюють. Але воно працює. Навіть коли щось у вас неефективно, зі скрипом, ледве-ледве, але повзе вперед, — значить воно повзе, працює.