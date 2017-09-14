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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11564115651156611567>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це все знову щодо питання про дисципліну, будь-яка армія тримається на насильстві, страху і примусі. Ніколи не було по-іншому і ніколи по-іншому не буде.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:37

  Wirująświatła написав:
Дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, цьогоріч українські підприємства виготовили:

🔴понад 1,5 мільйона FPV-дронів;
🔴ударні коптери-бомбери;
🔴літаки-камікадзе;
🔴розвідувальні дрони-крила;
🔴далекобійні deepstrike-дрони.


так ві же свого пролюбив, а так би було всі 100%
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:38

что сейчас в буковеле

https://t.me/irpin_life/18437
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Навіть не буду сперечатися щодо занадто, на мій погляд, оптимістичної цифри 80%. Назвіть хоча б терміни.


розформована А0229 на білоруському кордоні, "шатли" замість мін для комфорту сепаритистів на півдні. це якщо не лізти в високі матерії ВПК

Но как может быть иначе?

Да везде иначе
Только Украина возводит в уумиры проходимцев, а потом годами отгребает по полной,
"нада страдать, а как иначе"
какая-то толстоевщина
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 гру, 2024 22:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Це абсурд, такого не передбачали». Чому Росія безперервно наступає весь 2024 рік
для читання статті потрібно ввести email
Це дуже важливий момент. Потрібно зрозуміти, що якби він як чесний громадянин працював би на звичайній роботі в Росії, він би за все життя не накопичив би таких грошей, скільки пропонують одноразової виплати. Він думає, що це легкі гроші, а якщо не легкі, то бодай з якимись правилами. Можна, звісно, загинути, але можна і десь на околиці Москви загинути, якісь гопники чи алкоголіки тебе штрикнуть. Така в нього логіка.

Та коли він бачить, що це зовсім не так, це просто конвеєр, «м'ясорубка», звичайно, він воювати не хоче. Тоді включається вже наступний етап — це ями, обнулення, розстріли. Йому чітко показують, що там, де ти наступаєш уперед, шанси померти високі, але не 100%, припустімо, а 80%. А в тилу — 100% тебе візьмуть, посадять, обгадять, пардон, ти десь помреш на морозі або тебе взагалі розстріляють, заб’ють.

Росіяни змогли створити таку систему: великими грошима заманюємо людей, а потім нелюдським насильством змушуємо їх іти вперед. І за допомогою цього вони рухають свою масу вперед. Шалено, примітивно, неефективно з погляду вкладень, маю на увазі щодо того, скільки вони вкладають у це все людиноресурсу, і техніки, яку вони спалюють. Але воно працює. Навіть коли щось у вас неефективно, зі скрипом, ледве-ледве, але повзе вперед, — значить воно повзе, працює.

«Змінилося» те, що вони абсолютно воюють не за книжкою. Було публіковано кадри азовцями, 12-та бригада, де спалені легковики, жигулі, колона машин. Це ж дичина, це ж маячня, це ж «ІДІЛ-стайл», як кадри із Сирії зі спаленими легковиками, пікапами.

І уявіть собі: ви дізнаєтеся, що якась російська бригада проти вас стоїть, вам розвідка доповідає, що вони зазнали втрат у техніці, стільки-то людей [ліквідовано]. Ви розумієте, що за книгою вони небоєздатні, не повинні наступати. А потім ви бачите, як вони на легковиках женуть людей уперед — банзай-стайл, у стилі ІДІЛ.

Це абсолютно не за книжкою, тому що згідно з книжкою вони мають зупинитися, мають евакуювати своїх поранених, підвезти резерви, наситити [фронт] технікою, відновити боєздатність підрозділу.

Зверніть увагу, ключове — «відновити боєздатність підрозділу». Наприкінці [відео] азовці їх розмотують, спалюють їх на цих легковиках.

Просто втрати зростають. Уже заявляють, що у них загальні втрати — понад 700 тисяч. Мабуть, скоро буде мільйон такими темпами. Кремлю, мабуть, нормально. Вони або розуміють, що відбувається, або не розуміють… Якщо розуміють, що відбувається, то у мене хороші новини для росіян у Росії. Потім, коли почнеться у них різанина, якщо вони знатимуть, що Кремль розумів, що відбувається, попит буде особливий.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 28 гру, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:42

Повідомляється, що на відео яке знімає український дрон Mavic 3T, українські десантники взяли у полон 14 російських солдатів. Курська область.
https://t.me/WarArchive_ua/24100
Харківська область: Українські військові ліквідували цілу роту противника — знищено 70 російських солдатів, лише декільком вдалося вижити. Поранених добивають дрони, про що повідомляє деморалізований російський солдат. Наслідки штурму красномовні: навколо лежать тіла окупантів і стоїть спалена російська техніка.
https://t.me/WarArchive_ua/24099

Рф відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни східного флангу НАТО — повідомили фінській газеті Iltalehti Journal джерела в Альянсі

Русня буцімто буде прагнути до кордонів Туркуського миру 1743 року.

У цьому випадку російські сили вторгнення будуть націлені на річку Кюмійокі, а далі на північ — на протоку Пуумалан.
https://t.me/c/1458790505/62406
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:45

  Wirująświatła написав:
Повідомляється, що на відео яке знімає український дрон Mavic 3T, українські десантники взяли у полон 14 російських солдатів. Курська область.
https://t.me/WarArchive_ua/24100
Харківська область: Українські військові ліквідували цілу роту противника — знищено 70 російських солдатів, лише декільком вдалося вижити. Поранених добивають дрони, про що повідомляє деморалізований російський солдат. Наслідки штурму красномовні: навколо лежать тіла окупантів і стоїть спалена російська техніка.
https://t.me/WarArchive_ua/24099

а корейці де?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:46

  Wirująświatła написав:
🔴Інцидент на блокпості в Київській області — розтрощене лобове скло та наїзд на співробітника ТЦК

За інформацією місцевих ЗМІ, на одному з блокпостів Київщини сталася сутичка між водієм та працівниками ТЦК і поліцією.

Попередньо водію заблокували виїзд, вимагаючи документи. Він відмовився показати права, після чого один із чоловіків у військовій формі кулаком розбив лобове скло авто.

Поліція стверджує, що водій наїхав на працівника ТЦК, який у відповідь ударив автомобіль. Після цього порушник утік із місця події.

Розпочато службове розслідування.


Меня еще в довоенное время поражала то что пользуясь несостыковками законадатльства и наглостью, можно было игнорить требования полицейского. А сейчас так себя вести в стране где война это вообще нонсенс. Это обнуляет смысл силовых функций государства.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:48

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Повідомляється, що на відео яке знімає український дрон Mavic 3T, українські десантники взяли у полон 14 російських солдатів. Курська область.
https://t.me/WarArchive_ua/24100
Харківська область: Українські військові ліквідували цілу роту противника — знищено 70 російських солдатів, лише декільком вдалося вижити. Поранених добивають дрони, про що повідомляє деморалізований російський солдат. Наслідки штурму красномовні: навколо лежать тіла окупантів і стоїть спалена російська техніка.
https://t.me/WarArchive_ua/24099

а корейці де?

собаки в качестве мести за сородичей съели
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:49

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  pesikot написав:А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь

Вам багато дописувачів на різних гілках вказують на вашу розумову неповноцінність. Розрив між 2ма найгіршими ніяким чиним не свідчить що другий з кінця для когось- "бог". Тільки людина з глибокими порушеннями когнітивних функцій могла дійти такого висновку.

щось не чутно Прохіжого із його улюбленим фільмом "Т... і ще Т..."


Чого сказати хотів, мій гагаузький друже ?
fox767676
 
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