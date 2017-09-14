Це дуже важливий момент. Потрібно зрозуміти, що якби він як чесний громадянин працював би на звичайній роботі в Росії, він би за все життя не накопичив би таких грошей, скільки пропонують одноразової виплати. Він думає, що це легкі гроші, а якщо не легкі, то бодай з якимись правилами. Можна, звісно, загинути, але можна і десь на околиці Москви загинути, якісь гопники чи алкоголіки тебе штрикнуть. Така в нього логіка.
Та коли він бачить, що це зовсім не так, це просто конвеєр, «м'ясорубка», звичайно, він воювати не хоче. Тоді включається вже наступний етап — це ями, обнулення, розстріли. Йому чітко показують, що там, де ти наступаєш уперед, шанси померти високі, але не 100%, припустімо, а 80%. А в тилу — 100% тебе візьмуть, посадять, обгадять, пардон, ти десь помреш на морозі або тебе взагалі розстріляють, заб’ють.
Росіяни змогли створити таку систему: великими грошима заманюємо людей, а потім нелюдським насильством змушуємо їх іти вперед. І за допомогою цього вони рухають свою масу вперед. Шалено, примітивно, неефективно з погляду вкладень, маю на увазі щодо того, скільки вони вкладають у це все людиноресурсу, і техніки, яку вони спалюють. Але воно працює. Навіть коли щось у вас неефективно, зі скрипом, ледве-ледве, але повзе вперед, — значить воно повзе, працює.
«Змінилося» те, що вони абсолютно воюють не за книжкою. Було публіковано кадри азовцями, 12-та бригада, де спалені легковики, жигулі, колона машин. Це ж дичина, це ж маячня, це ж «ІДІЛ-стайл», як кадри із Сирії зі спаленими легковиками, пікапами.
І уявіть собі: ви дізнаєтеся, що якась російська бригада проти вас стоїть, вам розвідка доповідає, що вони зазнали втрат у техніці, стільки-то людей [ліквідовано]. Ви розумієте, що за книгою вони небоєздатні, не повинні наступати. А потім ви бачите, як вони на легковиках женуть людей уперед — банзай-стайл, у стилі ІДІЛ.
Це абсолютно не за книжкою, тому що згідно з книжкою вони мають зупинитися, мають евакуювати своїх поранених, підвезти резерви, наситити [фронт] технікою, відновити боєздатність підрозділу.
Зверніть увагу, ключове — «відновити боєздатність підрозділу». Наприкінці [відео] азовці їх розмотують, спалюють їх на цих легковиках.
Просто втрати зростають. Уже заявляють, що у них загальні втрати — понад 700 тисяч. Мабуть, скоро буде мільйон такими темпами. Кремлю, мабуть, нормально. Вони або розуміють, що відбувається, або не розуміють… Якщо розуміють, що відбувається, то у мене хороші новини для росіян у Росії. Потім, коли почнеться у них різанина, якщо вони знатимуть, що Кремль розумів, що відбувається, попит буде особливий.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 28 гру, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Повідомляється, що на відео яке знімає український дрон Mavic 3T, українські десантники взяли у полон 14 російських солдатів. Курська область. https://t.me/WarArchive_ua/24100
Харківська область: Українські військові ліквідували цілу роту противника — знищено 70 російських солдатів, лише декільком вдалося вижити. Поранених добивають дрони, про що повідомляє деморалізований російський солдат. Наслідки штурму красномовні: навколо лежать тіла окупантів і стоїть спалена російська техніка. https://t.me/WarArchive_ua/24099
Рф відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни східного флангу НАТО — повідомили фінській газеті Iltalehti Journal джерела в Альянсі
Русня буцімто буде прагнути до кордонів Туркуського миру 1743 року.
Повідомляється, що на відео яке знімає український дрон Mavic 3T, українські десантники взяли у полон 14 російських солдатів. Курська область. https://t.me/WarArchive_ua/24100
Харківська область: Українські військові ліквідували цілу роту противника — знищено 70 російських солдатів, лише декільком вдалося вижити. Поранених добивають дрони, про що повідомляє деморалізований російський солдат. Наслідки штурму красномовні: навколо лежать тіла окупантів і стоїть спалена російська техніка. https://t.me/WarArchive_ua/24099
🔴Інцидент на блокпості в Київській області — розтрощене лобове скло та наїзд на співробітника ТЦК
За інформацією місцевих ЗМІ, на одному з блокпостів Київщини сталася сутичка між водієм та працівниками ТЦК і поліцією.
Попередньо водію заблокували виїзд, вимагаючи документи. Він відмовився показати права, після чого один із чоловіків у військовій формі кулаком розбив лобове скло авто.
Поліція стверджує, що водій наїхав на працівника ТЦК, який у відповідь ударив автомобіль. Після цього порушник утік із місця події.
Розпочато службове розслідування.
Меня еще в довоенное время поражала то что пользуясь несостыковками законадатльства и наглостью, можно было игнорить требования полицейского. А сейчас так себя вести в стране где война это вообще нонсенс. Это обнуляет смысл силовых функций государства.
Повідомляється, що на відео яке знімає український дрон Mavic 3T, українські десантники взяли у полон 14 російських солдатів. Курська область. https://t.me/WarArchive_ua/24100
Харківська область: Українські військові ліквідували цілу роту противника — знищено 70 російських солдатів, лише декільком вдалося вижити. Поранених добивають дрони, про що повідомляє деморалізований російський солдат. Наслідки штурму красномовні: навколо лежать тіла окупантів і стоїть спалена російська техніка. https://t.me/WarArchive_ua/24099
pesikot написав:А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь
Вам багато дописувачів на різних гілках вказують на вашу розумову неповноцінність. Розрив між 2ма найгіршими ніяким чиним не свідчить що другий з кінця для когось- "бог". Тільки людина з глибокими порушеннями когнітивних функцій могла дійти такого висновку.
щось не чутно Прохіжого із його улюбленим фільмом "Т... і ще Т..."