RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11564115651156611567

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 99
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
43
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:50

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 23:07, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26697
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:50

  tester7336 написав:
  Господар Вельзевула написав:Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.


у тцк как не было прав так и нет.
если кто то отказывается показывать доки - с ним должна работать полиция.


До речі в епізоді із вибиванням лобового скла був саме цілком адекватний та свідомий Громадянин України, який знає свої права. На відео він говорить правильну (і взагалі єдину) фразу, якою потрібно спілкуватись із невідомими які намагаються перевищити свої повноваження - "Якщо ви мене не затримуєте, то я поїхав".

https://kyiv.tsn.ua/na-kiyivschini-viyskoviy-tck-kulakom-rozbiv-sklo-v-avto-uhilyanta-video-2733030.html
На кадрах видно, як чоловік сідає в машину і попереджає, що оскільки він "не затриманий", то їде геть. На що йому у грубій формі наказують зупинити транспортний засіб. Коли водій продовжив помаленьку рух, військовий ТЦК щосили вдарив кулаком по авто, намагаючись його зупинити.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:51

  ЛАД написав: И много он "європейських бабок" наколядовал, что побежал у Путина 3 млрд. выпрашивать??

Много, приблизно стільки скільки Ющенко(але це всі гроші, не тільки європейські).
А чому тільки європейські? МВФ, Світовий банк і т.д. вони усі уважно слідкували за "рухом Януковича в Європу". :D :D :D
Але Ющенко збільшив золото-валютні резерви, а Яник ще й золото-валютні резерви про*рав.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5911
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:05

  candle645 написав:
  tester7336 написав:
  Господар Вельзевула написав:Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.


у тцк как не было прав так и нет.
если кто то отказывается показывать доки - с ним должна работать полиция.


До речі в епізоді із вибиванням лобового скла був саме цілком адекватний та свідомий Громадянин України, який знає свої права. На відео він говорить правильну (і взагалі єдину) фразу, якою потрібно спілкуватись із невідомими які намагаються перевищити свої повноваження - "Якщо ви мене не затримуєте, то я поїхав".

https://kyiv.tsn.ua/na-kiyivschini-viyskoviy-tck-kulakom-rozbiv-sklo-v-avto-uhilyanta-video-2733030.html
На кадрах видно, як чоловік сідає в машину і попереджає, що оскільки він "не затриманий", то їде геть. На що йому у грубій формі наказують зупинити транспортний засіб. Коли водій продовжив помаленьку рух, військовий ТЦК щосили вдарив кулаком по авто, намагаючись його зупинити.

что интересно: будут ли последствия? - видео есть, действия ГРУППЫ лиц (т.е. с отягчающими) вполне однозначно трактуются...
Или снова через пару дней видео выйдет "претензий не имею: я сам просил по лобовухе стучать - там страшный комар сидел"? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8893
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:24

В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно?
Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно.
Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации?
Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят.
Вопрос о букве закона.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:44

  Господар Вельзевула написав:В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно?
Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно.
Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации?
Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят.
Вопрос о букве закона.

Постанова 602.54 — там все есть.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF
Перевірять - конечно же могут - если им эти документы кто-то зачем-то даст.
А вот затримувати - как выше писали - полномочий у них нет.
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 28 гру, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 8893
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:52

  Господар Вельзевула написав:Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации?


ну от взяли и не дали тцкашнику ВОД. сесть в машину и все и там сидеть.
что может этот тцкашник сделать если рядом нет полиции?
я думал тцк вообще с улиц пропадет. будут рассылать повестки и отправлять в полицию на розыск. а полиция уже будет отлавливать и возить в тцк.
но вы верите что тцк вот так запросто отдадут такой кусок пирога добровольно полиции?
tester7336
 
Повідомлень: 794
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11564115651156611567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Господар Вельзевула, tester7336 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79241
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 891343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.