Господар Вельзевула написав:Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.
у тцк как не было прав так и нет. если кто то отказывается показывать доки - с ним должна работать полиция.
До речі в епізоді із вибиванням лобового скла був саме цілком адекватний та свідомий Громадянин України, який знає свої права. На відео він говорить правильну (і взагалі єдину) фразу, якою потрібно спілкуватись із невідомими які намагаються перевищити свої повноваження - "Якщо ви мене не затримуєте, то я поїхав".
На кадрах видно, як чоловік сідає в машину і попереджає, що оскільки він "не затриманий", то їде геть. На що йому у грубій формі наказують зупинити транспортний засіб. Коли водій продовжив помаленьку рух, військовий ТЦК щосили вдарив кулаком по авто, намагаючись його зупинити.
ЛАД написав: И много он "європейських бабок" наколядовал, что побежал у Путина 3 млрд. выпрашивать??
Много, приблизно стільки скільки Ющенко(але це всі гроші, не тільки європейські). А чому тільки європейські? МВФ, Світовий банк і т.д. вони усі уважно слідкували за "рухом Януковича в Європу". Але Ющенко збільшив золото-валютні резерви, а Яник ще й золото-валютні резерви про*рав.
Господар Вельзевула написав:Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.
у тцк как не было прав так и нет. если кто то отказывается показывать доки - с ним должна работать полиция.
До речі в епізоді із вибиванням лобового скла був саме цілком адекватний та свідомий Громадянин України, який знає свої права. На відео він говорить правильну (і взагалі єдину) фразу, якою потрібно спілкуватись із невідомими які намагаються перевищити свої повноваження - "Якщо ви мене не затримуєте, то я поїхав".
На кадрах видно, як чоловік сідає в машину і попереджає, що оскільки він "не затриманий", то їде геть. На що йому у грубій формі наказують зупинити транспортний засіб. Коли водій продовжив помаленьку рух, військовий ТЦК щосили вдарив кулаком по авто, намагаючись його зупинити.
что интересно: будут ли последствия? - видео есть, действия ГРУППЫ лиц (т.е. с отягчающими) вполне однозначно трактуются... Или снова через пару дней видео выйдет "претензий не имею: я сам просил по лобовухе стучать - там страшный комар сидел"? 🤔
В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно? Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно. Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации? Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят. Вопрос о букве закона.
Господар Вельзевула написав:В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно? Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно. Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации? Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят. Вопрос о букве закона.
Господар Вельзевула написав:Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации?
ну от взяли и не дали тцкашнику ВОД. сесть в машину и все и там сидеть. что может этот тцкашник сделать если рядом нет полиции? я думал тцк вообще с улиц пропадет. будут рассылать повестки и отправлять в полицию на розыск. а полиция уже будет отлавливать и возить в тцк. но вы верите что тцк вот так запросто отдадут такой кусок пирога добровольно полиции?