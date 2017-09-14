Додано: Суб 28 гру, 2024 23:52

Господар Вельзевула написав: Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации?

Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации?

ну от взяли и не дали тцкашнику ВОД. сесть в машину и все и там сидеть.что может этот тцкашник сделать если рядом нет полиции?я думал тцк вообще с улиц пропадет. будут рассылать повестки и отправлять в полицию на розыск. а полиция уже будет отлавливать и возить в тцк.но как оказалось тцк вот так запросто не отдадут такой кусок пирога добровольно полиции.потому и происходит этот цирк. когда полномочий нет а денег хочется.