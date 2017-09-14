Господар Вельзевула написав:Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.
у тцк как не было прав так и нет. если кто то отказывается показывать доки - с ним должна работать полиция.
До речі в епізоді із вибиванням лобового скла був саме цілком адекватний та свідомий Громадянин України, який знає свої права. На відео він говорить правильну (і взагалі єдину) фразу, якою потрібно спілкуватись із невідомими які намагаються перевищити свої повноваження - "Якщо ви мене не затримуєте, то я поїхав".
На кадрах видно, як чоловік сідає в машину і попереджає, що оскільки він "не затриманий", то їде геть. На що йому у грубій формі наказують зупинити транспортний засіб. Коли водій продовжив помаленьку рух, військовий ТЦК щосили вдарив кулаком по авто, намагаючись його зупинити.
ЛАД написав: И много он "європейських бабок" наколядовал, что побежал у Путина 3 млрд. выпрашивать??
Много, приблизно стільки скільки Ющенко(але це всі гроші, не тільки європейські). А чому тільки європейські? МВФ, Світовий банк і т.д. вони усі уважно слідкували за "рухом Януковича в Європу". Але Ющенко збільшив золото-валютні резерви, а Яник ще й золото-валютні резерви про*рав.
Господар Вельзевула написав:Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.
у тцк как не было прав так и нет. если кто то отказывается показывать доки - с ним должна работать полиция.
До речі в епізоді із вибиванням лобового скла був саме цілком адекватний та свідомий Громадянин України, який знає свої права. На відео він говорить правильну (і взагалі єдину) фразу, якою потрібно спілкуватись із невідомими які намагаються перевищити свої повноваження - "Якщо ви мене не затримуєте, то я поїхав".
На кадрах видно, як чоловік сідає в машину і попереджає, що оскільки він "не затриманий", то їде геть. На що йому у грубій формі наказують зупинити транспортний засіб. Коли водій продовжив помаленьку рух, військовий ТЦК щосили вдарив кулаком по авто, намагаючись його зупинити.
что интересно: будут ли последствия? - видео есть, действия ГРУППЫ лиц (т.е. с отягчающими) вполне однозначно трактуются... Или снова через пару дней видео выйдет "претензий не имею: я сам просил по лобовухе стучать - там страшный комар сидел"? 🤔
В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно? Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно. Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации? Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят. Вопрос о букве закона.
Господар Вельзевула написав:В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно? Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно. Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации? Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят. Вопрос о букве закона.
Господар Вельзевула написав:Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации?
ну от взяли и не дали тцкашнику ВОД. сесть в машину и все и там сидеть. что может этот тцкашник сделать если рядом нет полиции? я думал тцк вообще с улиц пропадет. будут рассылать повестки и отправлять в полицию на розыск. а полиция уже будет отлавливать и возить в тцк. но как оказалось тцк вот так запросто не отдадут такой кусок пирога добровольно полиции. потому и происходит этот цирк. когда полномочий нет а денег хочется.
tester7336 написав:я думал тцк вообще с улиц пропадет. будут рассылать повестки и отправлять в полицию на розыск. а полиция уже будет отлавливать и возить в тцк. но как оказалось тцк вот так запросто не отдадут такой кусок пирога добровольно полиции. потому и происходит этот цирк. когда полномочий нет а денег хочется.
А вот тут соглашусь. Придавить административно или уголовно-да раз плюнуть. Хоть кому пришла малява и потом лишение прав? Да можно так придавить что сами побегут еще и драться будут за право первому на ВЛК. но нет.Почему?
Господар Вельзевула написав:В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно? Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно.
Взагалі-то 402 це не про ТЦК а про ВЛК...
Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации? Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят. Вопрос о букве закона.
Право перевірити добровільно пред"явлені документи - так, вже має. Вимагати документи для перевірки, а тим-більше когось затримувати - якщо йдеться про випадкового в/с ТЦК в випадковому місці та в випадковий час - звичайно не має. Конкретний в/с на конкретному блок-пості в конкретний час - може отримати такі повноваження згідно статуту гарнізонної/вартової служби, за умови що таке право (конкретному в/с, в конкретному місці та в конкретний час) могло бути наданим та було надано згідно-відповідно статуту. Ймовірність що це було належним чином зроблено - близька до нуля, інакше замість розбивання скла кулаком було б розбивання обличчя прикладом чи стрільба по шинах навздогін.