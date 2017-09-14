Shaman написав:там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.
а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними
яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів? То тобі по марафону сказали? Чи може ідея партії регіонів? не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу? я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)
candle645 написав:Конкретний в/с на конкретному блок-пості в конкретний час - може отримати такі повноваження згідно статуту гарнізонної/вартової служби, за умови що таке право (конкретному в/с, в конкретному місці та в конкретний час) могло бути наданим та було надано згідно-відповідно статуту. Ймовірність що це було належним чином зроблено - близька до нуля, інакше замість розбивання скла кулаком було б розбивання обличчя прикладом чи стрільба по шинах навздогін.
ну первое что мне вспоминается - недавно нам в сми озвучили что сотрудники тцк это гражданские...
Banderlog написав:Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
После обстрела охмадета ,если мне не изменяет память, к женщине приехали серьезные дядьки за патякання о переговорах. Видлига наступила когда появилась карающая тень Трампа на горизонте.
Ну Шевченко уже после Трампа самоизолировался. Но долго такой парадокс продолжаться не может. Европа возьмёт равнение на Трампа, Британия "фабрика понтов", демсы в кризисе и ничем кроме старой знакомой пипетки приманить не могут