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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11566115671156811569>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:13

  Shaman написав:там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.

а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними :D
яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)
:lol:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
То тобі по марафону сказали?
Чи може ідея партії регіонів? :lol:
не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу?
я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:18

  candle645 написав:Конкретний в/с на конкретному блок-пості в конкретний час - може отримати такі повноваження згідно статуту гарнізонної/вартової служби, за умови що таке право (конкретному в/с, в конкретному місці та в конкретний час) могло бути наданим та було надано згідно-відповідно статуту.
Ймовірність що це було належним чином зроблено - близька до нуля, інакше замість розбивання скла кулаком було б розбивання обличчя прикладом чи стрільба по шинах навздогін.


ну первое что мне вспоминается - недавно нам в сми озвучили что сотрудники тцк это гражданские...
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:21

  tester7336 написав:ну первое что мне вспоминается - недавно нам в сми озвучили что сотрудники тцк это гражданские...

там йшлося про те що вони колишні цивільні правильного сорту, яким в окоп точно не можна...
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:49

2Успіх, Передай Гордону, що ще 6 міс.

танків на 6 міс.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:57

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

flyman
Післязавтра :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:58

  Banderlog написав:Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?


После обстрела охмадета ,если мне не изменяет память, к женщине приехали серьезные дядьки за патякання о переговорах.
Видлига наступила когда появилась карающая тень Трампа на горизонте.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 00:59

  Успіх написав:flyman
Післязавтра :lol:


Пан Успих, ваше мнение. С какой целью это чучело патякает хрень?
Дешевый хайп? Типа если потом будут пидорить всем миром-и то хлеб?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:05

  Успіх написав:flyman
Післязавтра :lol:

Легким рухом руки, елегантний Гордон перетворюється в рваний ... технічна неув"язка
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 гру, 2024 01:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:05

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?


После обстрела охмадета ,если мне не изменяет память, к женщине приехали серьезные дядьки за патякання о переговорах.
Видлига наступила когда появилась карающая тень Трампа на горизонте.



Ну Шевченко уже после Трампа самоизолировался. Но долго такой парадокс продолжаться не может. Европа возьмёт равнение на Трампа, Британия "фабрика понтов", демсы в кризисе и ничем кроме старой знакомой пипетки приманить не могут
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:08

Гордона ждут пытки в Гуантанамо
Нечего было президента США агентом кгб обзывать
fox767676
 
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