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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:13
candle645 написав:
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Право перевірити добровільно пред"явлені
документи - так, вже мають
25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»
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Hotab
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:17
fox767676 написав:
Гордона ждут пытки в Гуантанамо
Нечего было президента США агентом кгб обзывать
В смысле? я просто не смотрю никого вообще..Он что,Трампа обозвал? Или Байдена?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:25
[b]Господар Вельзевула[/]
Он Трампа систематически с 2017 агентом кгб и путина обзывал. На это и списывал отсутствие гордонов 1991. " А вот скоро демсы вернутся вот они то путину покажут кузькину м" Слегка притормозил только этой осенью и гордоны1991 уже не пророчит а только мир . Пора уже ставить точку в карьере этого афериста, я собираю доказательства и через любарского доставлю их на рассмотрение американского правосудия. Будем резать, будем бить, но в Америке ему не жить
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fox767676
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:26
Hotab написав:
25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»
как говорил один мент - если в законе написано что нельзя но наказания за это нет то становится как бы можна
потому и тут - ну отказался документы показать. есть где расписано что тогда делает сотрудник тцк?
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tester7336
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:27
Hotab написав: candle645 написав:
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Право перевірити добровільно пред"явлені
документи - так, вже мають
25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»
Саме так, йдеться про уповноваженого представника
а не будь-якого.
А скільки документів та записів в різних журналах потрібно щоб випадковой в/с ТЦК став уповновадженим
- не мені тобі розказувати...
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candle645
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