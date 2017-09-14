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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11566115671156811569

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:13

Угу, добровільно..

  candle645 написав:[
Право перевірити добровільно пред"явлені документи - так, вже мають



25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:17

  fox767676 написав:Гордона ждут пытки в Гуантанамо
Нечего было президента США агентом кгб обзывать


В смысле? я просто не смотрю никого вообще..Он что,Трампа обозвал? Или Байдена?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:25

[b]Господар Вельзевула[/]
Он Трампа систематически с 2017 агентом кгб и путина обзывал. На это и списывал отсутствие гордонов 1991. " А вот скоро демсы вернутся вот они то путину покажут кузькину м" Слегка притормозил только этой осенью и гордоны1991 уже не пророчит а только мир . Пора уже ставить точку в карьере этого афериста, я собираю доказательства и через любарского доставлю их на рассмотрение американского правосудия. Будем резать, будем бить, но в Америке ему не жить
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:26

  Hotab написав:
25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»


как говорил один мент - если в законе написано что нельзя но наказания за это нет то становится как бы можна :mrgreen:
потому и тут - ну отказался документы показать. есть где расписано что тогда делает сотрудник тцк?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:27

  Hotab написав:
  candle645 написав:[
Право перевірити добровільно пред"явлені документи - так, вже мають



25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»

Саме так, йдеться про уповноваженого представника а не будь-якого.
А скільки документів та записів в різних журналах потрібно щоб випадковой в/с ТЦК став уповновадженим- не мені тобі розказувати...
candle645
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