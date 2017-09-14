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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 00:49
танків на 6 міс.
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flyman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 00:57
flyman
Післязавтра
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Додано: Нед 29 гру, 2024 00:58
Banderlog написав:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
После обстрела охмадета ,если мне не изменяет память, к женщине приехали серьезные дядьки за патякання о переговорах.
Видлига наступила когда появилась карающая тень Трампа на горизонте.
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 29 гру, 2024 00:59
Успіх написав:flyman
Післязавтра
Пан Успих, ваше мнение. С какой целью это чучело патякает хрень?
Дешевый хайп? Типа если потом будут пидорить всем миром-и то хлеб?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:05
Успіх написав:flyman
Післязавтра
Легким рухом руки, елегантний Гордон перетворюється в рваний ... технічна неув"язка
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 гру, 2024 01:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:05
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
После обстрела охмадета ,если мне не изменяет память, к женщине приехали серьезные дядьки за патякання о переговорах.
Видлига наступила когда появилась карающая тень Трампа на горизонте.
Ну Шевченко уже после Трампа самоизолировался. Но долго такой парадокс продолжаться не может. Европа возьмёт равнение на Трампа, Британия "фабрика понтов", демсы в кризисе и ничем кроме старой знакомой пипетки приманить не могут
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:08
Гордона ждут пытки в Гуантанамо
Нечего было президента США агентом кгб обзывать
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fox767676
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:13
candle645 написав:
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Право перевірити добровільно пред"явлені
документи - так, вже мають
25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:17
fox767676 написав:
Гордона ждут пытки в Гуантанамо
Нечего было президента США агентом кгб обзывать
В смысле? я просто не смотрю никого вообще..Он что,Трампа обозвал? Или Байдена?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 29 гру, 2024 01:25
[b]Господар Вельзевула[/]
Он Трампа систематически с 2017 агентом кгб и путина обзывал. На это и списывал отсутствие гордонов 1991. " А вот скоро демсы вернутся вот они то путину покажут кузькину м" Слегка притормозил только этой осенью и гордоны1991 уже не пророчит а только мир . Пора уже ставить точку в карьере этого афериста, я собираю доказательства и через любарского доставлю их на рассмотрение американского правосудия. Будем резать, будем бить, но в Америке ему не жить
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fox767676
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