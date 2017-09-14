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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1156711568115691157011571>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:26

  Hotab написав:
25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»


как говорил один мент - если в законе написано что нельзя но наказания за это нет то становится как бы можна :mrgreen:
потому и тут - ну отказался документы показать. есть где расписано что тогда делает сотрудник тцк?
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:27

  Hotab написав:
  candle645 написав:[
Право перевірити добровільно пред"явлені документи - так, вже мають



25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»

Саме так, йдеться про уповноваженого представника а не будь-якого.
А скільки документів та записів в різних журналах потрібно щоб випадковой в/с ТЦК став уповновадженим- не мені тобі розказувати...
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:34

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Навіть не буду сперечатися щодо занадто, на мій погляд, оптимістичної цифри 80%. Назвіть хоча б терміни.
розформована А0229 на білоруському кордоні, "шатли" замість мін для комфорту сепаритистів на півдні. це якщо не лізти в високі матерії ВПК
Вы не поняли. Я спрашивал о сроках, когда должны были быть сделаны "значно менші інвестиції в безпеку", чтобы "можна було відврнути 80% теперешнього лиха"

Но как может быть иначе?

Да везде иначе
Только Украина возводит в кумиры проходимцев, а потом годами отгребает по полной,
"нада страдать, а как иначе"
какая-то толстоевщина
Опять не поняли.
"Как может быть иначе?", - я говорил о ваших словах: "Країна тримається на мегадопінгу з фатальними наслідками для майбутнього". В такой войне, по-моему, не может быть иначе.
Великобритания во 2МВ была практически в таком же положении и не выжила бы без допинга от США. И если бы не большая помощь от тех же США, имела бы "фатальні наслідки для майбутнього". Даже при этом она потеряла своё довоенное положение. Но, наверное, не стоит даже сравнивать Великобританию с Украиной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:37

candle645

Саме так, йдеться про


Тобто про «добровільно» вже розібрались?
В постанові є зразки посвідчень «уповноважених осіб» і як їх уповноважують.
Я впевнений що оті всі лоби (або як мінімум один з них, старший групи оповіщення) «уповноважений» .
Як начальнику гарнізонного патруля щодня видавали папірець на право перевірки, як перевіряючому варти щодня все життя давали, так і отой лоб щодня виходить з папірцем. Нема там нічого складного в тому папірці
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 гру, 2024 01:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:38

  Banderlog написав:
  Shaman написав:там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.

а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними :D
яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)
:lol:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
То тобі по марафону сказали?
Чи може ідея партії регіонів? :lol:
не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу?
я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)

У шамана маргинальные все идеи, хотя бы немного отличающиеся от его.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:39

  candle645 написав:Саме так, йдеться про уповноваженого представника а не будь-якого.
А скільки документів та записів в різних журналах потрібно щоб випадковой в/с ТЦК став уповновадженим- не мені тобі розказувати...


Лады, там вот только статью читал- то пишут что только мент может затримувать.
Государство не хочет брать на себя ответственность за четкие законы.
Предпочитает обходится опричниками.
Можно написать такой закон что ВСЕ побегут в ТЦК,завтра же.
Не делают почему-то такой закон.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:41

Господар Вельзевула

только мент может затримувать.


Це правда. І доставляти в ТЦК.
Ну так «постраждалий» хай викликає поліцію))
На це ж і розрахунок!!
Хоча ТЦК в разі такого опору і сам може викликати поліцію.
Може навмисне провокують , щоб «постраждалий» закопав себе сильніше, не просто «не надав документи». )

Висновок тут один: якщо з доками все в порядку - показав і поїхав. Якщо ні - все приведе до одного, хоч шукай тут дірки в законах, хоч ні,
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 гру, 2024 01:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:45

  Hotab написав:Тобто про «добровільно» вже розібрались?


а шо тцк якось не добровільно може вимагати документи? :lol:

ЗІ
навіть по тсн сказали те що і я казав.

Що буде в разі відмови надати документи для перевірки ТЦК?
Якщо військовозобов’язаний відмовляється надати документи для перевірки або назвати свої дані, уповноважена особа ТЦК повідомляє про це поліцію.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:45

  _hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно?
Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно.
Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации?
Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят.
Вопрос о букве закона.

Постанова 602.54 — там все есть.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF
Перевірять - конечно же могут - если им эти документы кто-то зачем-то даст.
А вот затримувати - как выше писали - полномочий у них нет.

какие законы, какие постановы?
людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны. потом если повезёт, удастся сбежать пешком.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:52

Бетон

людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны


Не роби «монтаж». Їх везуть в ТЦК спочатку. Де вони стають в/с. А везуть згідно отої самої постанови.
Якщо везуть в порушення постанови без поліцейського, то вимагай дотримання своїх прав і викликай його сам. :lol: Тоді тебе довезуть в ТЦК по закону))

Цікаво, коли дійде, що суть не міняється, присутність поліцая там формальна. Результат незмінний.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 гру, 2024 01:54, всього редагувалось 2 разів.
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