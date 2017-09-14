25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»
как говорил один мент - если в законе написано что нельзя но наказания за это нет то становится как бы можна потому и тут - ну отказался документы показать. есть где расписано что тогда делает сотрудник тцк?
candle645 написав:[ Право перевірити добровільно пред"явлені документи - так, вже мають
25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»
Саме так, йдеться про уповноваженого представника а не будь-якого. А скільки документів та записів в різних журналах потрібно щоб випадковой в/с ТЦК став уповновадженим- не мені тобі розказувати...
ЛАД написав:Навіть не буду сперечатися щодо занадто, на мій погляд, оптимістичної цифри 80%. Назвіть хоча б терміни.
розформована А0229 на білоруському кордоні, "шатли" замість мін для комфорту сепаритистів на півдні. це якщо не лізти в високі матерії ВПК
Вы не поняли. Я спрашивал о сроках, когда должны были быть сделаны "значно менші інвестиції в безпеку", чтобы "можна було відврнути 80% теперешнього лиха"
Но как может быть иначе?
Да везде иначе Только Украина возводит в кумиры проходимцев, а потом годами отгребает по полной, "нада страдать, а как иначе" какая-то толстоевщина
Опять не поняли. "Как может быть иначе?", - я говорил о ваших словах: "Країна тримається на мегадопінгу з фатальними наслідками для майбутнього". В такой войне, по-моему, не может быть иначе. Великобритания во 2МВ была практически в таком же положении и не выжила бы без допинга от США. И если бы не большая помощь от тех же США, имела бы "фатальні наслідки для майбутнього". Даже при этом она потеряла своё довоенное положение. Но, наверное, не стоит даже сравнивать Великобританию с Украиной.
Тобто про «добровільно» вже розібрались? В постанові є зразки посвідчень «уповноважених осіб» і як їх уповноважують. Я впевнений що оті всі лоби (або як мінімум один з них, старший групи оповіщення) «уповноважений» . Як начальнику гарнізонного патруля щодня видавали папірець на право перевірки, як перевіряючому варти щодня все життя давали, так і отой лоб щодня виходить з папірцем. Нема там нічого складного в тому папірці
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 гру, 2024 01:40, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.
а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними
яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів? То тобі по марафону сказали? Чи може ідея партії регіонів? не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу? я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)
У шамана маргинальные все идеи, хотя бы немного отличающиеся от его.
candle645 написав:Саме так, йдеться про уповноваженого представника а не будь-якого. А скільки документів та записів в різних журналах потрібно щоб випадковой в/с ТЦК став уповновадженим- не мені тобі розказувати...
Лады, там вот только статью читал- то пишут что только мент может затримувать. Государство не хочет брать на себя ответственность за четкие законы. Предпочитает обходится опричниками. Можно написать такой закон что ВСЕ побегут в ТЦК,завтра же. Не делают почему-то такой закон.
Це правда. І доставляти в ТЦК. Ну так «постраждалий» хай викликає поліцію)) На це ж і розрахунок!! Хоча ТЦК в разі такого опору і сам може викликати поліцію. Може навмисне провокують , щоб «постраждалий» закопав себе сильніше, не просто «не надав документи». )
Висновок тут один: якщо з доками все в порядку - показав і поїхав. Якщо ні - все приведе до одного, хоч шукай тут дірки в законах, хоч ні,
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 гру, 2024 01:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Тобто про «добровільно» вже розібрались?
а шо тцк якось не добровільно може вимагати документи?
ЗІ навіть по тсн сказали те що і я казав.
Що буде в разі відмови надати документи для перевірки ТЦК? Якщо військовозобов’язаний відмовляється надати документи для перевірки або назвати свої дані, уповноважена особа ТЦК повідомляє про це поліцію.
Господар Вельзевула написав:В смысле у ТЦК нет прав?Это серьезно? Я промолчал, когда люди откровенно не знают к примеру, указ 402 с редакцией от 2024 года-хер с ним. Читать-это нудно. Но что,серьезно, працивник ТЦК не имеет прав проверить ВОД?После редакции оного закона о мобилизации? Вопрос не стоит в том, какие ТЦК люди и люди ли они вообще, и что они творят. Вопрос о букве закона.
людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны
Не роби «монтаж». Їх везуть в ТЦК спочатку. Де вони стають в/с. А везуть згідно отої самої постанови. Якщо везуть в порушення постанови без поліцейського, то вимагай дотримання своїх прав і викликай його сам. Тоді тебе довезуть в ТЦК по закону))
Цікаво, коли дійде, що суть не міняється, присутність поліцая там формальна. Результат незмінний.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 гру, 2024 01:54, всього редагувалось 2 разів.