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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11568115691157011571>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы не поняли. Я спрашивал о сроках, когда должны были быть сделаны "значно менші інвестиції в безпеку", чтобы "можна було відврнути 80% теперешнього лиха"


Это вы ничего не поняли
Сроки не имеют значения, если системно проводится политика на ослабление обороноспосоности, а не на укрепление. Увеличение сроков только усугубляет ситуацию в таком случае.


В такой войне, по-моему, не может быть иначе.
Великобритания во 2МВ была практически в таком же положении и не выжила бы без допинга от США.

Да что вы несете черт возьми
Англичане не избрали Чарли Чаплина или его аналога в Премьер-Министры, и не повысили моб.возраст до пенсинного, а ограничились 41. И не выслали половину женщин детей и топ-чиновников безвозратно в канаду и сша лишив оставшихся смысла и мотивации. До вас не дошло о каком "допинге" идет речь
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 29 гру, 2024 01:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:56

  detroytred написав:..........
І з Зе так само.
Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається.
Не було б війни теж для умов без війни він би забезпечував отой мінімум (для умов без війни).
.........

Что было бы без войны, не знаю и обсуждать не буду. "Без войны" не получилось и можно только гадать.
В условиях нашей войны и нашей страны, по-моему, он делает заметно больше минимума. Просто возможности ограничены. + к тому, у нас давно не было войны и, соответственно, нет опыта. Опыт прошлых войн не годится - сильно отличаются условия и идеология (говорю не о советской идеологии, а об идеологии людей вообще. "Общество потребления", продолжительный мир в передовых странах и глобализация сильно изменили взгляды людей).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:56

  Hotab написав:Бетон

людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны


Не роби «монтаж». Їх везуть в ТЦК спочатку. Де вони стають в/с. А везуть згідно отої самої постанови.
Якщо везуть в порушення постанови без поліцейського, то вимагай дотримання своїх прав і в кдикай його сам. :lol: Тожі тебе довезуть в ТЦК по закону))

знакомого недавно спасали. сбежал по дороге в учебку, пока караул пил кофе. бежал полями 20 километров. в каком то селе люди дали телефон позвонить.
человека поймали на улице в днепре, кинули в бус, повезли на подвал. всё за него подписали.
какая там полиция
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:57

  Бетон написав:какие законы, какие постановы?
людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны. потом если повезёт, удастся сбежать пешком.


Блин,пан Бетон,та это понятно.
Я чисто потеоретизировать про закон. А с учебки влегкую полями-посадками люди уходят.
Кстати, вот на соседнем форуме видосик выложили:
https://www.youtube.com/watch?v=3Bvf-Q3fTZM
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:57

  Hotab написав:candle645

Саме так, йдеться про


Тобто про «добровільно» вже розібрались?
В постанові є зразки посвідчень «уповноважених осіб» і як їх уповноважують.
Я впевнений що оті всі лоби (або як мінімум один з них, старший групи оповіщення) «уповноважений» .
Як начальнику гарнізонного патруля щодня видавали папірець на право перевірки, як перевіряючому варти щодня все життя давали, так і отой лоб щодня виходить з папірцем. Нема там нічого складного в тому папірці

Так цей момент самий кумедний.
Вже в трьох старших груп оповіщення запитував: ну які складнощі розпечатати папірець (хоча б звичайний, а не по зразку посвідчення на право перевірки ВОД), ляпнути печатку та підпис начальника. І все. Є що надати. Аби вказано було, що маєш право на перевірку доків. А не самоуправство.
(Навіть не треба оте посвідчення через журнал видачі проводити в себе. В себе там, як хочете робіть).

Мовчать та очима хлопають. Тіпа, ти що несеш, дядьку? Нам сказали, ми пішли.
Коротше -- начальнику по похрєн.
І їм, як виконавцям, похрєн.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 гру, 2024 02:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 01:59

Бетон

человека поймали на улице в днепре, кинули в бус, повезли на подвал. всё за него подписали.


У нього як і в тебе нічого не оновлено? «Всєх нє оштрафуют»?

detroytred

Вже в трьох старших груп оповіщення запитував


Це ви під відстрочкою , то ходите як Маклауд в ліс глумитися над зозулями?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:03

  Hotab написав:Бетон

человека поймали на улице в днепре, кинули в бус, повезли на подвал. всё за него подписали.


У нього як і в тебе нічого не оновлено? «Всєх нє оштрафуют»?

как видим, штрафы не выписывают. не знаю, почему. возможно, их легко оспорить.
у него требуют 4к$ за реальную инвалидность.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:06

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:какие законы, какие постановы?
людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны. потом если повезёт, удастся сбежать пешком.


Блин,пан Бетон,та это понятно.
Я чисто потеоретизировать про закон. А с учебки влегкую полями-посадками люди уходят.
Кстати, вот на соседнем форуме видосик выложили:
https://www.youtube.com/watch?v=3Bvf-Q3fTZM

легко уходить не сильно получается. главное, я так понимаю, это делают до присяги
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:09

  Hotab написав:Це ви під відстрочкою

Да.
Але одного цього вже замало може бути.
Тому без отого першого єксперементу одразу озвучую хто да що і чому))
Погутарили за життя та й розішлись.

Ні в якому разу не маю мети тролити або спеціально підходити.
В них своя правда...

Казав же: життя за хатєлками настало. Так, то й так.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 гру, 2024 02:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:10

Бетон

штрафы не выписывают


Штраф йому випишуть коли прийде в ТЦК з паперами на відстрочку,
Відстрочку оформлять., і вдогонку за несвоєчасне оновлення.
Ну або вже після війни. Коли нарешті захоче/примусять стати на облік/оновити дані.
Все воно чекає на своїх героїв. Хіба мо путін як одну з вимог прикрутить «ухилянтів і дезертирів всіх амністувати», ну щоб вбити двох зайців:
- сподобатись ухилянтам
- підірвати назавжди гіпотетичний опір в разі наступного вторгнення. («парни, шлите нах тцк, путин придет - всех простит)
Hotab
 
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  #<1 ... 11568115691157011571>
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