ЛАД написав:Вы не поняли. Я спрашивал о сроках, когда должны были быть сделаны "значно менші інвестиції в безпеку", чтобы "можна було відврнути 80% теперешнього лиха"
Это вы ничего не поняли Сроки не имеют значения, если системно проводится политика на ослабление обороноспосоности, а не на укрепление. Увеличение сроков только усугубляет ситуацию в таком случае.
В такой войне, по-моему, не может быть иначе. Великобритания во 2МВ была практически в таком же положении и не выжила бы без допинга от США.
Да что вы несете черт возьми Англичане не избрали Чарли Чаплина или его аналога в Премьер-Министры, и не повысили моб.возраст до пенсинного, а ограничились 41. И не выслали половину женщин детей и топ-чиновников безвозратно в канаду и сша лишив оставшихся смысла и мотивации. До вас не дошло о каком "допинге" идет речь
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 29 гру, 2024 01:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:.......... І з Зе так само. Як для рівня необхідного мінімуму для умов війни він справляється. Щоб там не казали. Країна стримала навалу і тримається. Не було б війни теж для умов без війни він би забезпечував отой мінімум (для умов без війни). .........
Что было бы без войны, не знаю и обсуждать не буду. "Без войны" не получилось и можно только гадать. В условиях нашей войны и нашей страны, по-моему, он делает заметно больше минимума. Просто возможности ограничены. + к тому, у нас давно не было войны и, соответственно, нет опыта. Опыт прошлых войн не годится - сильно отличаются условия и идеология (говорю не о советской идеологии, а об идеологии людей вообще. "Общество потребления", продолжительный мир в передовых странах и глобализация сильно изменили взгляды людей).
людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны
Не роби «монтаж». Їх везуть в ТЦК спочатку. Де вони стають в/с. А везуть згідно отої самої постанови. Якщо везуть в порушення постанови без поліцейського, то вимагай дотримання своїх прав і в кдикай його сам. Тожі тебе довезуть в ТЦК по закону))
знакомого недавно спасали. сбежал по дороге в учебку, пока караул пил кофе. бежал полями 20 километров. в каком то селе люди дали телефон позвонить. человека поймали на улице в днепре, кинули в бус, повезли на подвал. всё за него подписали. какая там полиция
Тобто про «добровільно» вже розібрались? В постанові є зразки посвідчень «уповноважених осіб» і як їх уповноважують. Я впевнений що оті всі лоби (або як мінімум один з них, старший групи оповіщення) «уповноважений» . Як начальнику гарнізонного патруля щодня видавали папірець на право перевірки, як перевіряючому варти щодня все життя давали, так і отой лоб щодня виходить з папірцем. Нема там нічого складного в тому папірці
Так цей момент самий кумедний. Вже в трьох старших груп оповіщення запитував: ну які складнощі розпечатати папірець (хоча б звичайний, а не по зразку посвідчення на право перевірки ВОД), ляпнути печатку та підпис начальника. І все. Є що надати. Аби вказано було, що маєш право на перевірку доків. А не самоуправство. (Навіть не треба оте посвідчення через журнал видачі проводити в себе. В себе там, як хочете робіть).
Мовчать та очима хлопають. Тіпа, ти що несеш, дядьку? Нам сказали, ми пішли. Коротше -- начальнику по похрєн. І їм, як виконавцям, похрєн.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 гру, 2024 02:00, всього редагувалось 1 раз.
Штраф йому випишуть коли прийде в ТЦК з паперами на відстрочку, Відстрочку оформлять., і вдогонку за несвоєчасне оновлення. Ну або вже після війни. Коли нарешті захоче/примусять стати на облік/оновити дані. Все воно чекає на своїх героїв. Хіба мо путін як одну з вимог прикрутить «ухилянтів і дезертирів всіх амністувати», ну щоб вбити двох зайців: - сподобатись ухилянтам - підірвати назавжди гіпотетичний опір в разі наступного вторгнення. («парни, шлите нах тцк, путин придет - всех простит)