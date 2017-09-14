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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11568115691157011571

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:13

Бетон

главное, я так понимаю, это делают до присяги


О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:18

  Hotab написав:Бетон

главное, я так понимаю, это делают до присяги


О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с.

Якщо не підводить пам'ять, то вважаються вже всл:
- мобілізовані при виїзді з тцк до частини. Тобто коли вийшли-виїхали за ворота до частини;
- контрактники лише при прибутті (чи оформленні, не пам'ятаю точно) вже в частині.

Треба дивитись.
Бо цей момент може бути важливим.
Якщо щось трапиться..

Ще цікаве визначення, коли всл вважається що саме несе військову службу. Тобто під час несення вслужби.
Там декілька пунктів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:25

  Hotab написав:Бетон

главное, я так понимаю, это делают до присяги


О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!

Я читаю ДБН
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://ibb.co/J25gTnz

Сокира для Гордона
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:38

  Бетон написав:Зображення


Сокира для Гордона


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