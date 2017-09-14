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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 02:13
Бетон
главное, я так понимаю, это делают до присяги
О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!
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Hotab
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Додано: Нед 29 гру, 2024 02:18
Hotab написав:Бетон
главное, я так понимаю, это делают до присяги
О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с.
Якщо не підводить пам'ять, то вважаються вже всл:
- мобілізовані при виїзді з тцк до частини. Тобто коли вийшли-виїхали за ворота до частини;
- контрактники лише при прибутті (чи оформленні, не пам'ятаю точно) вже в частині.
Треба дивитись.
Бо цей момент може бути важливим.
Якщо щось трапиться..
Ще цікаве визначення, коли всл вважається що саме несе військову службу. Тобто під час несення вслужби.
Там декілька пунктів.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 02:25
Hotab написав:Бетон
главное, я так понимаю, это делают до присяги
О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!
Я читаю ДБН
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Додано: Нед 29 гру, 2024 02:25
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