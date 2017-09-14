Додано: Нед 29 гру, 2024 03:06

fox767676 написав: ЛАД написав: Вы не поняли. Я спрашивал о сроках, когда должны были быть сделаны "значно менші інвестиції в безпеку", чтобы "можна було відврнути 80% теперешнього лиха" Вы не поняли. Я спрашивал о сроках, когда должны были быть сделаны "значно менші інвестиції в безпеку", чтобы "можна було відврнути 80% теперешнього лиха" Это вы ничего не поняли

Сроки не имеют значения, если системно проводится политика на ослабление обороноспосоности, а не на укрепление. Увеличение сроков только усугубляет ситуацию в таком случае. Это вы ничего не понялиСроки не имеют значения, если системно проводится политика на ослабление обороноспосоности, а не на укрепление. Увеличение сроков только усугубляет ситуацию в таком случае.

В такой войне, по-моему, не может быть иначе.

Великобритания во 2МВ была практически в таком же положении и не выжила бы без допинга от США.

Да что вы несете черт возьми

Англичане не избрали Чарли Чаплина или его аналога в Премьер-Министры, и не повысили моб.возраст до пенсинного, а ограничились 41. И не выслали половину женщин детей и топ-чиновников безвозратно в канаду и сша лишив оставшихся смысла и мотивации. До вас не дошло о каком "допинге" идет речь Да что вы несете черт возьмиАнгличане не избрали Чарли Чаплина или его аналога в Премьер-Министры, и не повысили моб.возраст до пенсинного, а ограничились 41. И не выслали половину женщин детей и топ-чиновников безвозратно в канаду и сша лишив оставшихся смысла и мотивации. До вас не дошло о каком "допинге" идет речь

Вы говорили о мерах, которые могли бы "відвернути 80% теперешнього лиха". Я понимаю под этим меры, которые могли бы укрепить обороноспособность. Для этого нужно время.Если вы говорите об ослаблении обороноспособности, то Зеленский не сделал ничего такого, что могло на 80% снизить обороноспособность Украины. Шаттлы на перешейке к обороноспособности отношения вообще не имеют.А вот системной политики на укрепление обороноспособности и ВПК действительно не было все 30 лет независимости.Не дошло. И сейчас не понял, а вы не объяснили. Я понимаю под допингом военную и финансовую помощь Запада.Англичане не избрали Чарли Чаплина, потому что у них были другие кандидаты, да и Чаплин не собирался заниматься политикой (и вообще, в то время был американцем). У нас, к сожалению, подходящих кандидатов не нашлось.Хотя киноактер Рейган стал президентом США. Он, правда, перед этим успел 8 лет побыть губернатором Калифорнии. Киноактёр Шварценеггер тоже стал губернатором Калифорнии без какого-либо политического или административного опыта. Стоит заметить, что Калифорния по населению ненамного меньше Украины, а по ВВП, думаю, сравнивать не приходится.