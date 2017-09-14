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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11569115701157111572>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:13

Бетон

главное, я так понимаю, это делают до присяги


О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:18

  Hotab написав:Бетон

главное, я так понимаю, это делают до присяги


О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с.

Якщо не підводить пам'ять, то вважаються вже всл:
- мобілізовані при виїзді з тцк до частини. Тобто коли вийшли-виїхали за ворота до частини;
- контрактники лише при прибутті (чи оформленні, не пам'ятаю точно) вже в частині.

Треба дивитись.
Бо цей момент може бути важливим.
Якщо щось трапиться..

Ще цікаве визначення, коли всл вважається що саме несе військову службу. Тобто під час несення вслужби.
Там декілька пунктів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:25

  Hotab написав:Бетон

главное, я так понимаю, это делают до присяги


О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!

Я читаю ДБН
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://ibb.co/J25gTnz

Сокира для Гордона
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 02:38

  Бетон написав:Зображення


Сокира для Гордона


Зображення
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:06

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вы не поняли. Я спрашивал о сроках, когда должны были быть сделаны "значно менші інвестиції в безпеку", чтобы "можна було відврнути 80% теперешнього лиха"
Это вы ничего не поняли
Сроки не имеют значения, если системно проводится политика на ослабление обороноспосоности, а не на укрепление. Увеличение сроков только усугубляет ситуацию в таком случае.

Вы говорили о мерах, которые могли бы "відвернути 80% теперешнього лиха". Я понимаю под этим меры, которые могли бы укрепить обороноспособность. Для этого нужно время.
Если вы говорите об ослаблении обороноспособности, то Зеленский не сделал ничего такого, что могло на 80% снизить обороноспособность Украины. Шаттлы на перешейке к обороноспособности отношения вообще не имеют.
А вот системной политики на укрепление обороноспособности и ВПК действительно не было все 30 лет независимости.

В такой войне, по-моему, не может быть иначе.
Великобритания во 2МВ была практически в таком же положении и не выжила бы без допинга от США.

Да что вы несете черт возьми
Англичане не избрали Чарли Чаплина или его аналога в Премьер-Министры, и не повысили моб.возраст до пенсинного, а ограничились 41. И не выслали половину женщин детей и топ-чиновников безвозратно в канаду и сша лишив оставшихся смысла и мотивации. До вас не дошло о каком "допинге" идет речь
Не дошло. И сейчас не понял, а вы не объяснили. Я понимаю под допингом военную и финансовую помощь Запада.
Англичане не избрали Чарли Чаплина, потому что у них были другие кандидаты, да и Чаплин не собирался заниматься политикой (и вообще, в то время был американцем :) ). У нас, к сожалению, подходящих кандидатов не нашлось.
Хотя киноактер Рейган стал президентом США. Он, правда, перед этим успел 8 лет побыть губернатором Калифорнии. Киноактёр Шварценеггер тоже стал губернатором Калифорнии без какого-либо политического или административного опыта. Стоит заметить, что Калифорния по населению ненамного меньше Украины, а по ВВП, думаю, сравнивать не приходится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:27

ЛАД

Я в предыдущих сообщениях написал в
номер пограничной воинской части расформированной при Зеленском ? Вы можете объяснить смысл, равно и как разминирование Чонгара вместо усиления минирования ?
Актер Рейган не был избран президентом США. Был избран бывший губернатор Калифорнии, с 20 летним опытом партийного функционера. Сравнивать с криявляющимся стендам комиком просто кощунственно.
Чаплин всегда оставался гражданином Великобритании, в Америке у него был бизнес тогда уж и Зеленского назыаайте русским . Не смотря на многокранность таланта Чаплина и способности в политической сатире, никому и в голову не пришло его продвигать политически.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:43

  fox767676 написав:ЛАД

Я в предыдущих сообщениях написал в
номер пограничной воинской части расформированной при Зеленском ? Вы можете объяснить смысл, равно и как разминирование Чонгара вместо усиления минирования ?
Актер Рейган не был избран президентом США. Был избран бывший губернатор Калифорнии, с 20 летним опытом партийного функционера и 8 летним опытом армейской службы, в т.ч и во время 2мв. Сравнивать с криявляющимся стендам комиком просто кощунственно.
Чаплин всегда оставался гражданином Великобритании, в Америке у него был бизнес тогда уж и Зеленского назыаайте русским . Не смотря на многогранность таланта Чаплина и способности в политической сатире, никому и в голову не пришло его продвигать политически.

Не могу комментировать расформирование в/ч. У меня нет никакой необходимой информации.
Разминирование Чонгара для меня неподтверждённый слух. Уж не помню, кто его первым пустил, а потом все повторяют без всяких доказательств.

Зеленский родился и жил (в основном) в Украине. Чаплин не был гражданином США, но с 1910 по 1952 жил и работал а США, а не в Англии, да и после жил в Швейцарии. Т.е. с 21 года практически с Англией был никак не связан.

Ладно, вы считаете, что пример с избранием президентом не годится. А два примера с избранием актёров губернаторами Калифорнии? Или тоже не то?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:53

      UA написав:
      Hotab написав:у нього бізнес на Оболоні :D

    На Правому березі.
    Ти ж воювати не хочешь.
    Лівобережжя під загрозою.

    О чём можно спорить с "ГадейСавченкой" если вертолёт заправлен и все 94кг жира аж трусятся от адреналина предстоящей битвы(чужими конечно руками)?
    барабашов
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    Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:54

        UA написав:
        Hotab написав:у нього бізнес на Оболоні :D

      На Правому березі.
      Ти ж воювати не хочешь.
      Лівобережжя під загрозою.

      О чём можно спорить с "ГадейСавченкой" если вертолёт заправлен и все 94кг жира аж трусятся от адреналина предстоящей битвы(чужими конечно руками)?
      https://informator.ua/ru/nadezhda-savch ... chin-video
      барабашов
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