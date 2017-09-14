О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест? Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!
О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест? Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с.
Якщо не підводить пам'ять, то вважаються вже всл: - мобілізовані при виїзді з тцк до частини. Тобто коли вийшли-виїхали за ворота до частини; - контрактники лише при прибутті (чи оформленні, не пам'ятаю точно) вже в частині.
Треба дивитись. Бо цей момент може бути важливим. Якщо щось трапиться..
Ще цікаве визначення, коли всл вважається що саме несе військову службу. Тобто під час несення вслужби. Там декілька пунктів.
О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест? Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!
ЛАД написав:Вы не поняли. Я спрашивал о сроках, когда должны были быть сделаны "значно менші інвестиції в безпеку", чтобы "можна було відврнути 80% теперешнього лиха"
Это вы ничего не поняли Сроки не имеют значения, если системно проводится политика на ослабление обороноспосоности, а не на укрепление. Увеличение сроков только усугубляет ситуацию в таком случае.
Вы говорили о мерах, которые могли бы "відвернути 80% теперешнього лиха". Я понимаю под этим меры, которые могли бы укрепить обороноспособность. Для этого нужно время. Если вы говорите об ослаблении обороноспособности, то Зеленский не сделал ничего такого, что могло на 80% снизить обороноспособность Украины. Шаттлы на перешейке к обороноспособности отношения вообще не имеют. А вот системной политики на укрепление обороноспособности и ВПК действительно не было все 30 лет независимости.
В такой войне, по-моему, не может быть иначе. Великобритания во 2МВ была практически в таком же положении и не выжила бы без допинга от США.
Да что вы несете черт возьми Англичане не избрали Чарли Чаплина или его аналога в Премьер-Министры, и не повысили моб.возраст до пенсинного, а ограничились 41. И не выслали половину женщин детей и топ-чиновников безвозратно в канаду и сша лишив оставшихся смысла и мотивации. До вас не дошло о каком "допинге" идет речь
Не дошло. И сейчас не понял, а вы не объяснили. Я понимаю под допингом военную и финансовую помощь Запада. Англичане не избрали Чарли Чаплина, потому что у них были другие кандидаты, да и Чаплин не собирался заниматься политикой (и вообще, в то время был американцем ). У нас, к сожалению, подходящих кандидатов не нашлось. Хотя киноактер Рейган стал президентом США. Он, правда, перед этим успел 8 лет побыть губернатором Калифорнии. Киноактёр Шварценеггер тоже стал губернатором Калифорнии без какого-либо политического или административного опыта. Стоит заметить, что Калифорния по населению ненамного меньше Украины, а по ВВП, думаю, сравнивать не приходится.
Я в предыдущих сообщениях написал в номер пограничной воинской части расформированной при Зеленском ? Вы можете объяснить смысл, равно и как разминирование Чонгара вместо усиления минирования ? Актер Рейган не был избран президентом США. Был избран бывший губернатор Калифорнии, с 20 летним опытом партийного функционера. Сравнивать с криявляющимся стендам комиком просто кощунственно. Чаплин всегда оставался гражданином Великобритании, в Америке у него был бизнес тогда уж и Зеленского назыаайте русским . Не смотря на многокранность таланта Чаплина и способности в политической сатире, никому и в голову не пришло его продвигать политически.
Я в предыдущих сообщениях написал в номер пограничной воинской части расформированной при Зеленском ? Вы можете объяснить смысл, равно и как разминирование Чонгара вместо усиления минирования ? Актер Рейган не был избран президентом США. Был избран бывший губернатор Калифорнии, с 20 летним опытом партийного функционера и 8 летним опытом армейской службы, в т.ч и во время 2мв. Сравнивать с криявляющимся стендам комиком просто кощунственно. Чаплин всегда оставался гражданином Великобритании, в Америке у него был бизнес тогда уж и Зеленского назыаайте русским . Не смотря на многогранность таланта Чаплина и способности в политической сатире, никому и в голову не пришло его продвигать политически.
Не могу комментировать расформирование в/ч. У меня нет никакой необходимой информации. Разминирование Чонгара для меня неподтверждённый слух. Уж не помню, кто его первым пустил, а потом все повторяют без всяких доказательств.
Зеленский родился и жил (в основном) в Украине. Чаплин не был гражданином США, но с 1910 по 1952 жил и работал а США, а не в Англии, да и после жил в Швейцарии. Т.е. с 21 года практически с Англией был никак не связан.
Ладно, вы считаете, что пример с избранием президентом не годится. А два примера с избранием актёров губернаторами Калифорнии? Или тоже не то?