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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11569115701157111572

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 04:08

ЛАД

Ну я написал номер в/ч - погуглите
Зачем была эта демилитаризация севера на фоне инициатив по ухудшению отношений с Минском ?
Аналогично шатлы - индикатор что демилитаризация юга имела место.
Не важно где был Чаплин , что в США, что в Великобритании истеблишмент состоял из бюрократов прошедших все ступени служебной лестниц, служба в армии, губернаторство,партийная и парламентская деятельность. Даже если брать Шварценеггера то в губернаторы он пошел в солидном возрасте, имея за плечами 15-20 летнюю партийную карьеру
fox767676
 
Повідомлень: 2520
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  #<1 ... 11569115701157111572
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