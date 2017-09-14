ЛАД
Ну я написал номер в/ч - погуглите
Зачем была эта демилитаризация севера на фоне инициатив по ухудшению отношений с Минском ?
Аналогично шатлы - индикатор что демилитаризация юга имела место.
Не важно где был Чаплин , что в США, что в Великобритании истеблишмент состоял из бюрократов прошедших все ступени служебной лестниц, служба в армии, губернаторство,партийная и парламентская деятельность. Даже если брать Шварценеггера то в губернаторы он пошел в солидном возрасте, имея за плечами 15-20 летнюю партийную карьеру