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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 04:08
ЛАД
Ну я написал номер в/ч - погуглите
Зачем была эта демилитаризация севера на фоне инициатив по ухудшению отношений с Минском ?
Аналогично шатлы - индикатор что демилитаризация юга имела место.
Не важно где был Чаплин , что в США, что в Великобритании истеблишмент состоял из бюрократов прошедших все ступени служебной лестниц, служба в армии, губернаторство,партийная и парламентская деятельность. Даже если брать Шварценеггера то в губернаторы он пошел в солидном возрасте, имея за плечами 15-20 летнюю партийную карьеру
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fox767676
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Додано: Нед 29 гру, 2024 05:33
Господар Вельзевула написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Почему тцк-ашникам всегда смешно? Они умиляются своим садизмом, своим правом на насилие и террор.
Маниакальные садисты
Пойду в телегу позырю шо там опять скоилось.
Сделал анализ. Беспристрастно.
По первому- та борода, что разбила окно-явно воевавший. Это эмоции от того, что водитель не хочет показывать документы. Истинные ТЦК действуют профессионально, их не возмущает что кто-то не воюет, они просто выполняют план.
Резюме- борода неправ, но згидно закону водителя нужно было доставить в ТЦК для составления протокола. Занудный водитель по сути в плюсах-лобовик на это лайно стоит недорого.
По второму- опять документы не показал,начал волать с машины как истеричка.ТЦКшник смеялся что бы не вытащить его из машины и не от*издить.
Резюме-водитель ссыкло. Ну типа его оскорбили.Ну покажи доки,а потом разберись с обидчиком в гражданском порядке.
Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.
Почему кто-то считает что можно вот так вот просто дышать воздухом,ходить/ездить по улицам если у нас война? (с)
То есть эти случаи-норма для состояния на сейчас.
А вот то,что происходит на БП "нижние ворота" в Закарпатье мне непонятно. Люди говорят пакуют с бронью,отсрочкой- тупо выбивают что бы доброволку подписал.
Вот тут интересно.Очень интересно.
Там кстати и в 2015 было жестче чем везде. Ну вот в плане досмотра авто,к примеру.
Что-то с Закарпатьем не так.Не любят они чужих.
На 20ти летней Вектре сломать кисть о лобовуху большого таланта не надо
Пусть тот герой Лёху как ваш 570й с номерами "9999" или подобными остановит и повторит эксперимент
А придурка без звания и нашивок с группой крови и фамилией, то есть в рыбачьем пикселе, купленном в секонде на Боброва, можно сразу накуй посылать только он у тебя на опохмел илм аусвайз от секретариата рейха попросит.
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барабашов
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