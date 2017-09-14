Господар Вельзевула написав:

Господар Вельзевула написав: Бетон написав: Почему тцк-ашникам всегда смешно? Они умиляются своим садизмом, своим правом на насилие и террор.

Маниакальные садисты Почему тцк-ашникам всегда смешно? Они умиляются своим садизмом, своим правом на насилие и террор.Маниакальные садисты



Пойду в телегу позырю шо там опять скоилось. Пойду в телегу позырю шо там опять скоилось.

Сделал анализ. Беспристрастно.По первому- та борода, что разбила окно-явно воевавший. Это эмоции от того, что водитель не хочет показывать документы. Истинные ТЦК действуют профессионально, их не возмущает что кто-то не воюет, они просто выполняют план.Резюме- борода неправ, но згидно закону водителя нужно было доставить в ТЦК для составления протокола. Занудный водитель по сути в плюсах-лобовик на это лайно стоит недорого.По второму- опять документы не показал,начал волать с машины как истеричка.ТЦКшник смеялся что бы не вытащить его из машины и не от*издить.Резюме-водитель ссыкло. Ну типа его оскорбили.Ну покажи доки,а потом разберись с обидчиком в гражданском порядке.Общее резюме- куда эти все ухилянты пхаются ? Есть же закон,который обязывает носить и показывать доки.Ну есть же.Почему кто-то считает что можно вот так вот просто дышать воздухом,ходить/ездить по улицам если у нас война? (с)То есть эти случаи-норма для состояния на сейчас.А вот то,что происходит на БП "нижние ворота" в Закарпатье мне непонятно. Люди говорят пакуют с бронью,отсрочкой- тупо выбивают что бы доброволку подписал.Вот тут интересно.Очень интересно.Там кстати и в 2015 было жестче чем везде. Ну вот в плане досмотра авто,к примеру.Что-то с Закарпатьем не так.Не любят они чужих.