Додано: Нед 29 гру, 2024 11:34

Banderlog написав: Shaman написав: там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.



а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)



Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?

То тобі по марафону сказали?

Чи може ідея партії регіонів?

не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу?

я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння) яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?То тобі по марафону сказали?Чи може ідея партії регіонів?не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу?я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)

маргінальні ідеї - це про братні народи, про якийсь союз з Рашею. місце України в Європі. й не тому, що в Раші живуть москалі. а тому, що якби Раша умовно пішла по демократичному шляху розвитку - союз з нею мав би сенс, бо дійсно багато зв'язків, економіки були пов'язані.але чомусь - Раша не може підтримувати демократичний устрій. таке враження через сторіччя рабства поточне населення вже не може без баріна, їм потрібен хазяїн, не можуть вони самі приймати рішення. й населення за двадцять років путінської влади дійшло взагалі до чистого тоталітаризму - й підтримує це. тому зміна цих настроїв можлива умовно через 50 років, два покоління - це вже не за наше життя. й любий союз з такою країною - це зупинка в розвитку й деградація. й не ми одні це розуміємо, від Раші тікають усі, крім хіба Біларусі, яка через Лукашенко немає варіантів (привіт президенту Янику, який теж хотів це зробити). й Середня Азія, й Кавказ - навіть Вірменія. грузин щось назад тягнуть в стойло.про мирні перемовини - як ми бачимо саме Раша не хоче перемовин, ні? й особисто мене дивує, коли люди активно борються за церкву іншої країни, голова якої благословляє вбивати українців - але це вже вибір кожного, напевне є бізнес-інтереси...