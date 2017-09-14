Shaman написав:там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.
а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними
яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів? То тобі по марафону сказали? Чи може ідея партії регіонів? не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу? я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)
маргінальні ідеї - це про братні народи, про якийсь союз з Рашею. місце України в Європі. й не тому, що в Раші живуть москалі. а тому, що якби Раша умовно пішла по демократичному шляху розвитку - союз з нею мав би сенс, бо дійсно багато зв'язків, економіки були пов'язані.
але чомусь - Раша не може підтримувати демократичний устрій. таке враження через сторіччя рабства поточне населення вже не може без баріна, їм потрібен хазяїн, не можуть вони самі приймати рішення. й населення за двадцять років путінської влади дійшло взагалі до чистого тоталітаризму - й підтримує це. тому зміна цих настроїв можлива умовно через 50 років, два покоління - це вже не за наше життя. й любий союз з такою країною - це зупинка в розвитку й деградація. й не ми одні це розуміємо, від Раші тікають усі, крім хіба Біларусі, яка через Лукашенко немає варіантів (привіт президенту Янику, який теж хотів це зробити). й Середня Азія, й Кавказ - навіть Вірменія. грузин щось назад тягнуть в стойло.
про мирні перемовини - як ми бачимо саме Раша не хоче перемовин, ні? й особисто мене дивує, коли люди активно борються за церкву іншої країни, голова якої благословляє вбивати українців - але це вже вибір кожного, напевне є бізнес-інтереси...
О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест? Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!
Господар Вельзевула написав:Блин,пан Бетон,та это понятно. Я чисто потеоретизировать про закон. А с учебки влегкую полями-посадками люди уходят. Кстати, вот на соседнем форуме видосик выложили: https://www.youtube.com/watch?v=3Bvf-Q3fTZM
если чисто потеоризииовать - так оно и есть. Более того - по Закону после доставки полицией в тцк - оттуда можно сразу же уходить: полномочий на арест/задержание/держание под стражей им не дали
а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни?
Ключове в усих спорах на подібні теми - закон, права, обов'язки - це те, що за порушення закону визначено чітке законне покарання!!!!! Хоч -- порушуй. За це маєш понести законне покарання. Це корінець. Суть.
Що відповідне законне, а не будь-яке інше. Що до порушника закон передбачає тільки законні дії.
Якщо ламається отакий алгоритм, то це нічим не відрізняється від диктатури. Диктатури беспрєдєлу.
Простіше: алгоритм - ти порушив, то і відносно тебе можна порушити - тупік або спіраль в нікуди. В хто сильніший, той і диктує. Не закон (договір в суспільстві), а хто сильніший.
Господар Вельзевула написав: Блин,пан Бетон,та это понятно. Я чисто потеоретизировать про закон. А с учебки влегкую полями-посадками люди уходят. Кстати, вот на соседнем форуме видосик выложили: https://www.youtube.com/watch?v=3Bvf-Q3fTZM
если чисто потеоризииовать - так оно и есть. Более того - по Закону после доставки полицией в тцк - оттуда можно сразу же уходить: полномочий на арест/задержание/держание под стражей им не дали
а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни?
По Закону? - насколько мне известно: нет никаких терміни.