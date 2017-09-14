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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11570115711157211573>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 10:38

Про що забув розказати Маркус українцям? Аналіз.
[/quote]
Достатньо перших 18 хвилин.

Це тупік....
Якщо отакий військовий ЛОМ, як Єгерь, отаке несе. Роса прям в очі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:01

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:какие законы, какие постановы?
людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны. потом если повезёт, удастся сбежать пешком.


Блин,пан Бетон,та это понятно.
Я чисто потеоретизировать про закон. А с учебки влегкую полями-посадками люди уходят.
Кстати, вот на соседнем форуме видосик выложили:
https://www.youtube.com/watch?v=3Bvf-Q3fTZM

если чисто потеоризииовать - так оно и есть. Более того - по Закону после доставки полицией в тцк - оттуда можно сразу же уходить: полномочий на арест/задержание/держание под стражей им не дали
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:17

  Бетон написав:у него требуют 4к$ за реальную инвалидность.

Это с того, который пробежал 20 км полями?
Я бы больше потребовал 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:25

  Сибарит написав:
  Бетон написав:у него требуют 4к$ за реальную инвалидность.

Это с того, который пробежал 20 км полями?
Я бы больше потребовал 😁

Це свідчить про те, що кіборги є всюди.
Як у війську, так і ні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:34

  Banderlog написав:
  Shaman написав:там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.

а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними :D
яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)
:lol:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
То тобі по марафону сказали?
Чи може ідея партії регіонів? :lol:
не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу?
я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)

маргінальні ідеї - це про братні народи, про якийсь союз з Рашею. місце України в Європі. й не тому, що в Раші живуть москалі. а тому, що якби Раша умовно пішла по демократичному шляху розвитку - союз з нею мав би сенс, бо дійсно багато зв'язків, економіки були пов'язані.

але чомусь - Раша не може підтримувати демократичний устрій. таке враження через сторіччя рабства поточне населення вже не може без баріна, їм потрібен хазяїн, не можуть вони самі приймати рішення. й населення за двадцять років путінської влади дійшло взагалі до чистого тоталітаризму - й підтримує це. тому зміна цих настроїв можлива умовно через 50 років, два покоління - це вже не за наше життя. й любий союз з такою країною - це зупинка в розвитку й деградація. й не ми одні це розуміємо, від Раші тікають усі, крім хіба Біларусі, яка через Лукашенко немає варіантів (привіт президенту Янику, який теж хотів це зробити). й Середня Азія, й Кавказ - навіть Вірменія. грузин щось назад тягнуть в стойло.

про мирні перемовини - як ми бачимо саме Раша не хоче перемовин, ні? й особисто мене дивує, коли люди активно борються за церкву іншої країни, голова якої благословляє вбивати українців - але це вже вибір кожного, напевне є бізнес-інтереси...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:37

  _hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:какие законы, какие постановы?
людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны. потом если повезёт, удастся сбежать пешком.


Блин,пан Бетон,та это понятно.
Я чисто потеоретизировать про закон. А с учебки влегкую полями-посадками люди уходят.
Кстати, вот на соседнем форуме видосик выложили:
https://www.youtube.com/watch?v=3Bvf-Q3fTZM

если чисто потеоризииовать - так оно и есть. Более того - по Закону после доставки полицией в тцк - оттуда можно сразу же уходить: полномочий на арест/задержание/держание под стражей им не дали

а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:39

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

главное, я так понимаю, это делают до присяги


О богі((((( ти навмисно не читаєш жодних законів? Це твій протест?
Є в/с , або НЕ в/с. Нема дедлайну «Присяга». В жодному законі чи ККУ. . Як тільки ТЦК оформило наказ про те, що ти в/с - все!! На полігон всі їдуть вже в/с. Ще й в ТЦК є лист ознайомлення в/с зі статтями ККУ «400-ми» , тобто «військові злочини». Під особистий підпис!!

Я читаю ДБН

а ДМБ дивився :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:47

  Shaman написав:а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни?

Теорія каже, що жодний закон України не вимагає від громадян України повертатися до України ані у мирний час, ані під час дії воєнного стану.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:51

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:Блин,пан Бетон,та это понятно.
Я чисто потеоретизировать про закон. А с учебки влегкую полями-посадками люди уходят.
Кстати, вот на соседнем форуме видосик выложили:
https://www.youtube.com/watch?v=3Bvf-Q3fTZM

если чисто потеоризииовать - так оно и есть. Более того - по Закону после доставки полицией в тцк - оттуда можно сразу же уходить: полномочий на арест/задержание/держание под стражей им не дали

а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни? :lol:


Ключове в усих спорах на подібні теми - закон, права, обов'язки - це те, що за порушення закону визначено чітке законне покарання!!!!!
Хоч -- порушуй. За це маєш понести законне покарання.
Це корінець. Суть.

Що відповідне законне, а не будь-яке інше.
Що до порушника закон передбачає тільки законні дії.

Якщо ламається отакий алгоритм, то це нічим не відрізняється від диктатури. Диктатури беспрєдєлу.

Простіше: алгоритм - ти порушив, то і відносно тебе можна порушити - тупік або спіраль в нікуди.
В хто сильніший, той і диктує.
Не закон (договір в суспільстві), а хто сильніший.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 11:55

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:
Блин,пан Бетон,та это понятно.
Я чисто потеоретизировать про закон. А с учебки влегкую полями-посадками люди уходят.
Кстати, вот на соседнем форуме видосик выложили:
https://www.youtube.com/watch?v=3Bvf-Q3fTZM

если чисто потеоризииовать - так оно и есть. Более того - по Закону после доставки полицией в тцк - оттуда можно сразу же уходить: полномочий на арест/задержание/держание под стражей им не дали

а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни?

По Закону? - насколько мне известно: нет никаких терміни.
_hunter
 
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