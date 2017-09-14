ЛАД написав:Banderlog написав:яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)Shaman написав:там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.
а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
То тобі по марафону сказали?
Чи може ідея партії регіонів?
не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу?
я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)
У шамана маргинальные все идеи, хотя бы немного отличающиеся от его.
й на цьому аргументи закінчуються
так в нас є два моменти, в яких ми кардинально розходимося - роль УПА та ефективність соціалізму. й ідея, що УПА - посібники нацистів, це вам треба в Рашу, в Україні це маргінальна думка. там є свої моменти, але треба їх вивчати історикам. я вже питав - Львів, який був під владою Москви 46 років - чи може казати про окупацію?
а про соціалізм - історія вже довела неефективність системи. східна Європа, яка провела в цій системі 50 років - вже вибралася - хтось швидше, хтось повільніше. Україна - це вже 70 років, включно з найгіршими 30ми роками. були якийсь позитивні моменти, але загалом навіть зараз до війни народ жив краще, ніж при срср - ну визнайте хоч це я вже не кажу про успішних - бо при срср була уравніловка