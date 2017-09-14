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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 11:56
ЛАД написав: Banderlog написав: Shaman написав:
там, де яник набирав найбільше Раша невпинно все рівняє з землею. плюс окупації 2014 року - що забрали найбільш ригівські території, й країна змогла обирати більш адекватних людей.
а що з тобою робити? ми ж не руські, фільтраційних таборів не робимо. доки не наговориш на статтю гуляй собі - ці ідеї всі більш й більш стають маргинальними
яка радість , мені дозволили і далі гуляючи захищати драгоценні тушки патріотів)
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
То тобі по марафону сказали?
Чи може ідея партії регіонів?
не напомниш чим вона відрізняється од ідеї партії слуги народу?
я на вибори не ходжу , но шось мені підказує шо там нема в назві слова українського... шо коли кажуть служу українському народові то якесь інше служіння)
У шамана маргинальные все идеи, хотя бы немного отличающиеся от его.
й на цьому аргументи закінчуються
так в нас є два моменти, в яких ми кардинально розходимося - роль УПА та ефективність соціалізму. й ідея, що УПА - посібники нацистів, це вам треба в Рашу, в Україні це маргінальна думка. там є свої моменти, але треба їх вивчати історикам. я вже питав - Львів, який був під владою Москви 46 років - чи може казати про окупацію?
а про соціалізм - історія вже довела неефективність системи. східна Європа, яка провела в цій системі 50 років - вже вибралася - хтось швидше, хтось повільніше. Україна - це вже 70 років, включно з найгіршими 30ми роками. були якийсь позитивні моменти, але загалом навіть зараз до війни народ жив краще, ніж при срср - ну визнайте хоч це
я вже не кажу про успішних - бо при срср була уравніловка
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Додано: Нед 29 гру, 2024 11:58
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
если чисто потеоризииовать - так оно и есть. Более того - по Закону после доставки полицией в тцк - оттуда можно сразу же уходить: полномочий на арест/задержание/держание под стражей им не дали
а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни?
По Закону? - насколько мне известно: нет никаких терміни.
ну значить виїхали не за Шляхом
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 29 гру, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:00
АндрейМ написав: Shaman написав:
а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни?
Теорія каже, що жодний закон України не вимагає від громадян України повертатися до України ані у мирний час, ані під час дії воєнного стану.
за винятком, коли людина виїхала з зобов'язанням повернутися - Шлях, відрядження та інше
щось всі бігунці, які втекли за кордон під час війни, в момент втечі не казали, що це незаконно
а бігали та шукали, кому б дати хабаря - одночасно волаючи, що корупція - це погано
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:02
Сибарит написав: Бетон написав:
у него требуют 4к$ за реальную инвалидность.
Это с того, который пробежал 20 км полями?
Я бы больше потребовал 😁
Главное, что вам и тцк-ашникам смешно, когда издеваются над согражданами. Ха ха ха.
Так смеются обычно оккупанты, когда выселяют украицев
А ещё смешнее жечь детей в газовых камерах
Вы все к этому стремитесь
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:06
Господар Вельзевула написав: Успіх написав:flyman
Післязавтра
Пан Успих, ваше мнение. С какой целью это чучело патякает хрень?
Дешевый хайп? Типа если потом будут пидорить всем миром-и то хлеб?
1. Або реально щось знає(що не знаємо ми)
2. Або просто дбйоп
>>>>>
Бетон написав:
https://ibb.co/J25gTnz
Сокира для Гордона
Треба було таку сокиру і для БудАновця
- бо таляпати куєту на усю країну на такій посаді - не припустимо!
Але їм то зовсім легко сходить з рук. Тому чому їм і іншим не продовжувати таляпати куєту, якщо відсутня наказуємість?!
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:06
Shaman написав:
за винятком, коли людина виїхала з зобов'язанням повернутися - Шлях, відрядження та інше
Не існує такого зобов'язання, як і не існує санкцій у разі, якщо людина не повернеться. Шлях взагалі не регулюється жодним законом.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:07
detroytred
Це свідчить про те, що кіборги є всюди.
Як у війську, так і ні.
Це свідчить про те, що здоровʼя людини за добу може мінятись кілька разів , від інваліда до марафонця , в залежності від потреби.
Зранку - сітківка вже відпала і не підлягає пристиковці. Ввечері - «горяч»,на Тіндері засліплює марусь лисиною.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:08
Бетон написав: Сибарит написав: Бетон написав:
у него требуют 4к$ за реальную инвалидность.
Это с того, который пробежал 20 км полями?
Я бы больше потребовал 😁
Главное, что вам и тцк-ашникам смешно, когда издеваются над согражданами. Ха ха ха.
Так смеются обычно оккупанты, когда выселяют украицев
А ещё смешнее жечь детей в газовых камерах
Вы все к этому стремитесь
а ще більше сміються в ВСУ, коли там вже третій рік, а в тилу вихваляються чого їх не можна навіть чіпати - "я поїхав". щось останніми днями цих вихваляльщиків аж забагато.
а що таке виселяють, можеш поцікавитися в тих, хто виїхав з окупованих територій...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:09
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а що там в теорії про необхідність повернутися з-за кордону, в які терміни?
По Закону? - насколько мне известно: нет никаких терміни.
ну значить виїхали не за Шляхом
А "шлях" к Закону - каким, вообще, боком относится?
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