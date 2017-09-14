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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:12
Shaman написав:
щось всі бігунці, які втекли за кордон під час війни, в момент втечі не казали, що це незаконно
а бігали та шукали, кому б дати хабаря - одночасно волаючи, що корупція - це погано
Виїзд закордон під час війни є законним, оскільки не існує закону, який обмежує у праві на виїзд. Проблема в тому, що українська влада незаконно, дискримінаційно обмежує певну категорію громадян у цьому праві і вимагає пред'являти додаткові документи, окрім дійсного паспорту, для виїзду. Це, звичайно, призводить до корупції, хоча неповинно так бути.
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АндрейМ
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:13
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
По Закону? - насколько мне известно: нет никаких терміни.
ну значить виїхали не за Шляхом
А "шлях" к Закону - каким, вообще, боком относится?
добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення?
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:16
Shaman написав:
а ще більше сміються в ВСУ, коли там вже третій рік, а в тилу вихваляються чого їх не можна навіть чіпати - "я поїхав". щось останніми днями цих вихваляльщиків аж забагато.
Во!
Так претензії всл повинні бути до кого?
Правильно -- до тих, хто визначив оце "не можна навіть чіпати".
Щоб визначили, що можна чіпати.
А якщо отим законодавцям неможливо змінити це, то треба дивитись в чому корінець.
І в ньому міняти.
Або розмірковувати, виходячи з саме такої реальності.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:18
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
ну значить виїхали не за Шляхом
А "шлях" к Закону - каким, вообще, боком относится?
добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення?
Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:18
АндрейМ написав: Shaman написав:
щось всі бігунці, які втекли за кордон під час війни, в момент втечі не казали, що це незаконно
а бігали та шукали, кому б дати хабаря - одночасно волаючи, що корупція - це погано
Виїзд закордон під час війни є законним, оскільки не існує закону, який обмежує у праві на виїзд. Проблема в тому, що українська влада незаконно, дискримінаційно обмежує певну категорію громадян у цьому праві і вимагає пред'являти додаткові документи, окрім дійсного паспорту, для виїзду. Це, звичайно, призводить до корупції, хоча неповинно так бути.
не відповіли, звідки така точка зору. напевне, вже з-за кордону
все зрозуміло - обмежили виїзд - незаконно, захищати Батьківщину - ні, не чув...
а корупція починається, коли громадянин дає хабар, щоб службова особа порушила закон. чи корупція зі ініціативою громадян - це вже й не корупція?..
буде цікаво, як будете спілкуватися з державними установами за кордоном, - вас чекає багато чого нового про права та обов'язки...
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:20
Бетон
ещё смешнее жечь детей в газовых камерах
Вы все к этому стремитесь
Який звʼязок тут? До чого тут «жечь дєтєй»?
Твій «корєш» втікав 20 км від ТЦК. Того самооо ТЦК, яке по словам твоїм, летусроків та інших ухилянтів «лоби здоровенні, а не воюють».
Так хто тут інвалід, а хто здоровий лоб? Хто тут потребує інвалідності??
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:24
[давит
шуби в контейнері зі свинорилим 120 кг хлєбалом, чекаючи як 2 КАБ-и прилетить: один в доціну квартирку під арендою)) (гроші в Мюнхен більше не потічуть, ой лишенько) , другий в сімейне гніздечко, де ще не охолонувше ліжко синулі, який також в Мюнхені. А на стінах фото, де лейтенант запасу ще має хлєбало в межах центнеру ,
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 29 гру, 2024 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:25
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
А "шлях" к Закону - каким, вообще, боком относится?
добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення?
Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.
презумпція невинуватості. але є явка з повинною, коли людина сама писала, що спочатку не випустили. а що сталося потім - чи то раптово інвалідність виникла у самого, чи у родичів. чи ще шось. третя дитина навряд чи. але приклад нахабності - "а докажи, что это я" - вже неодноразово ставив відео
цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:27
Ооо
Сучавский дезертир и кампусный ухылянт накатив с утра активизировался
Сейчас пойдут рассказы как правильно надо побольше очкариков 50+ зарыть под первомайском
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