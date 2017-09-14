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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1157211573115741157511576 ... 11578>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:12

  Shaman написав:щось всі бігунці, які втекли за кордон під час війни, в момент втечі не казали, що це незаконно 8) а бігали та шукали, кому б дати хабаря - одночасно волаючи, що корупція - це погано :lol:

Виїзд закордон під час війни є законним, оскільки не існує закону, який обмежує у праві на виїзд. Проблема в тому, що українська влада незаконно, дискримінаційно обмежує певну категорію громадян у цьому праві і вимагає пред'являти додаткові документи, окрім дійсного паспорту, для виїзду. Це, звичайно, призводить до корупції, хоча неповинно так бути.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:13

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:По Закону? - насколько мне известно: нет никаких терміни.

ну значить виїхали не за Шляхом :lol:

А "шлях" к Закону - каким, вообще, боком относится?

добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:16

  Shaman написав:а ще більше сміються в ВСУ, коли там вже третій рік, а в тилу вихваляються чого їх не можна навіть чіпати - "я поїхав". щось останніми днями цих вихваляльщиків аж забагато.

Во!
Так претензії всл повинні бути до кого?
Правильно -- до тих, хто визначив оце "не можна навіть чіпати".
Щоб визначили, що можна чіпати.

А якщо отим законодавцям неможливо змінити це, то треба дивитись в чому корінець.
І в ньому міняти.
Або розмірковувати, виходячи з саме такої реальності.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:17

  барабашов написав:=Пусть тот герой Лёху как ваш 570й с номерами "9999" или подобными остановит и повторит эксперимент


Лучше с номерами 5555 :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ну значить виїхали не за Шляхом :lol:

А "шлях" к Закону - каким, вообще, боком относится?

добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення? :lol:

Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:18

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:щось всі бігунці, які втекли за кордон під час війни, в момент втечі не казали, що це незаконно 8) а бігали та шукали, кому б дати хабаря - одночасно волаючи, що корупція - це погано :lol:

Виїзд закордон під час війни є законним, оскільки не існує закону, який обмежує у праві на виїзд. Проблема в тому, що українська влада незаконно, дискримінаційно обмежує певну категорію громадян у цьому праві і вимагає пред'являти додаткові документи, окрім дійсного паспорту, для виїзду. Це, звичайно, призводить до корупції, хоча неповинно так бути.

не відповіли, звідки така точка зору. напевне, вже з-за кордону :D

все зрозуміло - обмежили виїзд - незаконно, захищати Батьківщину - ні, не чув...

а корупція починається, коли громадянин дає хабар, щоб службова особа порушила закон. чи корупція зі ініціативою громадян - це вже й не корупція?..

буде цікаво, як будете спілкуватися з державними установами за кордоном, - вас чекає багато чого нового про права та обов'язки...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:20

Бетон
ещё смешнее жечь детей в газовых камерах
Вы все к этому стремитесь

Який звʼязок тут? До чого тут «жечь дєтєй»?
Твій «корєш» втікав 20 км від ТЦК. Того самооо ТЦК, яке по словам твоїм, летусроків та інших ухилянтів «лоби здоровенні, а не воюють».
Так хто тут інвалід, а хто здоровий лоб? Хто тут потребує інвалідності??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:24


[давит


шуби в контейнері зі свинорилим 120 кг хлєбалом, чекаючи як 2 КАБ-и прилетить: один в доціну квартирку під арендою)) (гроші в Мюнхен більше не потічуть, ой лишенько) , другий в сімейне гніздечко, де ще не охолонувше ліжко синулі, який також в Мюнхені. А на стінах фото, де лейтенант запасу ще має хлєбало в межах центнеру , :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 гру, 2024 12:30, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:25

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:А "шлях" к Закону - каким, вообще, боком относится?

добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення? :lol:

Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.

презумпція невинуватості. але є явка з повинною, коли людина сама писала, що спочатку не випустили. а що сталося потім - чи то раптово інвалідність виникла у самого, чи у родичів. чи ще шось. третя дитина навряд чи. але приклад нахабності - "а докажи, что это я" - вже неодноразово ставив відео


цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ооо
Сучавский дезертир и кампусный ухылянт накатив с утра активизировался
Сейчас пойдут рассказы как правильно надо побольше очкариков 50+ зарыть под первомайском
барабашов
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