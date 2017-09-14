|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:29
Shaman
- Флер, перелогінся
Шаман, ну серйозно... ну ще би ти відвоював, як я 32міс, чи ще б на даний момент воював, як Бандерлог...
Але ж ти теж НЕ пішов на фронт, а "кОпаєш" інших ухилянтів, від яких сам далеко не втікаєш/не відрізняєшся
Як так?©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7350
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:31
барабашов написав:Shaman
Чего вы к непоняной учётке прицепились, которая может троллит всех и как кто то в Кампусе, давит диван в Дрогобыче или Ковеле?
Сколько километров из учебки до буфета ставки пробежит списанный по инвалидности генерал-с берегов темзы, очкастый даун дарователь победных штурмовых лопат, прочие получатели пенсий по 100кгрн по второй группе от геморрою?
обліківка дуже зрозуміла - сам писав, як в перший день війни "тапку в пол" з Києва, один, без баласту - але все одно не встиг, не випустили.
а потім хоп - й вже в Німеччині. чому, як - можна лише гадати, як же виїжджають за кордон під час війни.
але чомусь замість вчити "jawohl, mein Herr" вчить українським законам на форумі
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7728
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:32
Shaman написав:
цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди...
І що тут нелогічного? Винуватий завжди той, хто бере хабаря, а той хто дає - не винуватий! А ще більш винувата система, яка дає можливість брати хабарі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4484
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 760 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:34
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди...
І що тут нелогічного? Винуватий завжди той, хто бере хабаря, а той хто дає - не винуватий! А ще більш винувата система, яка дає можливість брати хабарі.
Відповідно до статті 369 Кримінального кодексу України, за дачу хабара державному службовцю передбачено позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Якщо мова йде про підкуп особи, яка надає певні публічні послуги (оцінювач, нотаріус, аудитор), максимальне покарання – позбавлення волі до 8-ми років.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13928
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 2302 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:35
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення?
Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.
презумпція невинуватості. але є явка з повинною, коли людина сама писала, що спочатку не випустили. а що сталося потім - чи то раптово інвалідність виникла у самого, чи у родичів. чи ще шось. третя дитина навряд чи. але приклад нахабності - "а докажи, что это я" - вже неодноразово ставив відео
цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди...
Ви трохи підмінили.
Мужик увесь в лайні і Крупа в грошах по вуха.
А от очевидної відсутності підстав для виїзду (які згодом можна було оформити та навіть просто могли з'явитися) нема.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31552
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:37
Успіх
Успіх написав:Shaman
- Флер, перелогінся
Шаман, ну серйозно... ну ще би ти відвоював, як я 32міс, чи ще б на даний момент воював, як Бандерлог...
Але ж ти теж НЕ пішов на фронт, а "кОпаєш" інших ухилянтів, від яких сам далеко не втікаєш/не відрізняєшся
Як так?©
, ти ж теж копаєш ухилянтів?
а чому цих не можна?
чи ти питаєш, чому Я копаю? так я копаю не саме ухилянтів, а тих, хто пропагує ухилянство. погано, що ти цей нюанс не розрізняєш. й відкрию тобі таємницю - дехто з цих обліківок - або ІПСО, або тролі, далеко не всі реальні люди на відміну від нас з тобою
оцих я копаю особливо.
ну й деяких бігунців до купи - які самі порушили закон, але тепер розповідають, як закону треба дотримуватися
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7728
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:40
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди...
І що тут нелогічного? Винуватий завжди той, хто бере хабаря, а той хто дає - не винуватий! А ще більш винувата система, яка дає можливість брати хабарі.
але з таким підходом не треба дивуватися, що в нас така корупція, чи не так?
за будь-якої системи можливість брати хабаря, бо хабар й дають за порушення системи. розвинені системи мають ефективні механізми контролю та покарання за це.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7728
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:46
Shaman написав:
бо хабар й дають за порушення системи.
Не тільки.
Доволі часто хабар по суті вимагають за реалізацію законних прав.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31552
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:46
Shaman написав:
я бачу детально вивчали - вже теж там?
Якщо Вам не подобається відповідь, необов'язково переходити на особистість.
Shaman написав:
не відповіли, звідки така точка зору.
З законів України.
Shaman написав:
все зрозуміло - обмежили виїзд - незаконно,
"Из песни слов не выкинешь"... Я не можу "біле" називати "чорним", а "законне" - "незаконним". Слова мають значення. Неможна звинувачувати людину у злочині, якщо такого злочину не існує.
Shaman написав:
а корупція починається, коли громадянин дає хабар, щоб службова особа порушила закон. чи корупція зі ініціативою громадян - це вже й не корупція?..
В принципі, згоден, але з виїздом громадян України чоловічої статі закордон сталася взагалі парадоксальна ситуація. Громадяни вимушені шукати якісь шляхи, давати хабарі, купляти довідки, що службова особа не порушила закон і випустила їх з України.
Можливо, для Вас "закон" - усе, що говорить Зеленський чи Шмигаль? В Україні "закон" - акт, прийнятий ВРУ, єдиним законодавчим органом України. Інших "законів" в Україні не існує.
Shaman написав:
буде цікаво, як будете спілкуватися з державними установами за кордоном, - вас чекає багато чого нового про права та обов'язки...
Я знаю і про права і пор обов'язки, які у держави є також перед громадянами. Не можуть права бути у всіх, а обов'язки - лише у частини громадян. Це порушує принци рівності громадян, встановлений Конституцією.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 12:50
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення?
Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.
презумпція невинуватості.
О! - вижу, растете не по дням, а по часам - начинаете базовые вещи понимать
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8901
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|79341
|
|
|1493
|252377
|
|
|6076
|891658
|
|