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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 115731157411575115761157711578>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:29

Чоловік незламниці зняв маску???))

Shaman - Флер, перелогінся :lol: :mrgreen:

Шаман, ну серйозно... ну ще би ти відвоював, як я 32міс, чи ще б на даний момент воював, як Бандерлог...
Але ж ти теж НЕ пішов на фронт, а "кОпаєш" інших ухилянтів, від яких сам далеко не втікаєш/не відрізняєшся :lol:

Як так?©
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:31

  барабашов написав:Shaman
Чего вы к непоняной учётке прицепились, которая может троллит всех и как кто то в Кампусе, давит диван в Дрогобыче или Ковеле?
Сколько километров из учебки до буфета ставки пробежит списанный по инвалидности генерал-с берегов темзы, очкастый даун дарователь победных штурмовых лопат, прочие получатели пенсий по 100кгрн по второй группе от геморрою?

обліківка дуже зрозуміла - сам писав, як в перший день війни "тапку в пол" з Києва, один, без баласту - але все одно не встиг, не випустили.

а потім хоп - й вже в Німеччині. чому, як - можна лише гадати, як же виїжджають за кордон під час війни.

але чомусь замість вчити "jawohl, mein Herr" вчить українським законам на форумі :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди...

І що тут нелогічного? Винуватий завжди той, хто бере хабаря, а той хто дає - не винуватий! А ще більш винувата система, яка дає можливість брати хабарі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:34

Якийсь нігілізм

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди...

І що тут нелогічного? Винуватий завжди той, хто бере хабаря, а той хто дає - не винуватий! А ще більш винувата система, яка дає можливість брати хабарі.



Відповідно до статті 369 Кримінального кодексу України, за дачу хабара державному службовцю передбачено позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Якщо мова йде про підкуп особи, яка надає певні публічні послуги (оцінювач, нотаріус, аудитор), максимальне покарання – позбавлення волі до 8-ми років.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:35

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення? :lol:

Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.

презумпція невинуватості. але є явка з повинною, коли людина сама писала, що спочатку не випустили. а що сталося потім - чи то раптово інвалідність виникла у самого, чи у родичів. чи ще шось. третя дитина навряд чи. але приклад нахабності - "а докажи, что это я" - вже неодноразово ставив відео


цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди... :lol:

Ви трохи підмінили.

Мужик увесь в лайні і Крупа в грошах по вуха.
А от очевидної відсутності підстав для виїзду (які згодом можна було оформити та навіть просто могли з'явитися) нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:37

  Успіх написав:Shaman - Флер, перелогінся :mrgreen:

Шаман, ну серйозно... ну ще би ти відвоював, як я 32міс, чи ще б на даний момент воював, як Бандерлог...
Але ж ти теж НЕ пішов на фронт, а "кОпаєш" інших ухилянтів, від яких сам далеко не втікаєш/не відрізняєшся

Як так?©

Успіх, ти ж теж копаєш ухилянтів? :shock: а чому цих не можна? :D

чи ти питаєш, чому Я копаю? так я копаю не саме ухилянтів, а тих, хто пропагує ухилянство. погано, що ти цей нюанс не розрізняєш. й відкрию тобі таємницю - дехто з цих обліківок - або ІПСО, або тролі, далеко не всі реальні люди на відміну від нас з тобою ;) оцих я копаю особливо.

ну й деяких бігунців до купи - які самі порушили закон, але тепер розповідають, як закону треба дотримуватися 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:40

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:цікаві люди:
- Крупа - так погано, так погано.
- а доведіть, що моя інвалідність несправжня. й це одні й ті ж люди...

І що тут нелогічного? Винуватий завжди той, хто бере хабаря, а той хто дає - не винуватий! А ще більш винувата система, яка дає можливість брати хабарі.

але з таким підходом не треба дивуватися, що в нас така корупція, чи не так? ;)

за будь-якої системи можливість брати хабаря, бо хабар й дають за порушення системи. розвинені системи мають ефективні механізми контролю та покарання за це.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:46

  Shaman написав:бо хабар й дають за порушення системи.

Не тільки.
Доволі часто хабар по суті вимагають за реалізацію законних прав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:46

  Shaman написав:я бачу детально вивчали - вже теж там? :D

Якщо Вам не подобається відповідь, необов'язково переходити на особистість.

  Shaman написав:не відповіли, звідки така точка зору.

З законів України.

  Shaman написав:все зрозуміло - обмежили виїзд - незаконно,

"Из песни слов не выкинешь"... Я не можу "біле" називати "чорним", а "законне" - "незаконним". Слова мають значення. Неможна звинувачувати людину у злочині, якщо такого злочину не існує.

  Shaman написав:а корупція починається, коли громадянин дає хабар, щоб службова особа порушила закон. чи корупція зі ініціативою громадян - це вже й не корупція?..

В принципі, згоден, але з виїздом громадян України чоловічої статі закордон сталася взагалі парадоксальна ситуація. Громадяни вимушені шукати якісь шляхи, давати хабарі, купляти довідки, що службова особа не порушила закон і випустила їх з України.

Можливо, для Вас "закон" - усе, що говорить Зеленський чи Шмигаль? В Україні "закон" - акт, прийнятий ВРУ, єдиним законодавчим органом України. Інших "законів" в Україні не існує.

  Shaman написав:буде цікаво, як будете спілкуватися з державними установами за кордоном, - вас чекає багато чого нового про права та обов'язки...

Я знаю і про права і пор обов'язки, які у держави є також перед громадянами. Не можуть права бути у всіх, а обов'язки - лише у частини громадян. Це порушує принци рівності громадян, встановлений Конституцією.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:50

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:добре, давайте краще розберемо умовний кейс, як умовний х.янтер виїхав за кордон?
чи зараз з'ясується, що там є окремі виключення? :lol:

Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.

презумпція невинуватості.

О! - вижу, растете не по дням, а по часам - начинаете базовые вещи понимать :lol:
_hunter
 
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